Инцидентов, связанных с замедлением Twitter, не зафиксировано, отчитался Роскомнадзор.

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Утром 11 марта пользователи на форуме NTC заметили, что на сайтах с сочетанием t.co в домене вроде GitHub, Microsoft и других перестало действовать ограничение скорости для картинок и видео. Ограничения остались только для Twitter в России.

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter 10 марта. Ведомство обвиняет соцсеть в игнорировании требований по удалению противоправного контента — детской порнографии, «суицидального контента» и так далее.

Вместе с этим Роскомнадзор замедлил сайты GitHub, Microsoft, Reddit и все остальные с сочетанием t.co в домене, выяснили сообщество сетевых специалистов с «Хабра» и форума NTC. В пресс-службе Роскомнадзора заявили vc.ru, что замедление GitHub не связано с ограничением работы Twitter, но не ответили, есть ли связь между сочетаниями t.co в доменах и замедлениями сайтов.

11 марта в Роскомнадзоре отчитались, что обеспечили замедление Twitter на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной. Речь идёт о загрузке аудио-, видеоматериалов и изображений; на тексты ограничения не распространяются. «Инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано», — добавили в ведомстве.