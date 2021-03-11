С сайтов Microsoft и других с сочетанием t.co в домене сняли ограничения после замедления Twitter Статьи редакции
Инцидентов, связанных с замедлением Twitter, не зафиксировано, отчитался Роскомнадзор.
Утром 11 марта пользователи на форуме NTC заметили, что на сайтах с сочетанием t.co в домене вроде GitHub, Microsoft и других перестало действовать ограничение скорости для картинок и видео. Ограничения остались только для Twitter в России.
Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter 10 марта. Ведомство обвиняет соцсеть в игнорировании требований по удалению противоправного контента — детской порнографии, «суицидального контента» и так далее.
Вместе с этим Роскомнадзор замедлил сайты GitHub, Microsoft, Reddit и все остальные с сочетанием t.co в домене, выяснили сообщество сетевых специалистов с «Хабра» и форума NTC. В пресс-службе Роскомнадзора заявили vc.ru, что замедление GitHub не связано с ограничением работы Twitter, но не ответили, есть ли связь между сочетаниями t.co в доменах и замедлениями сайтов.
11 марта в Роскомнадзоре отчитались, что обеспечили замедление Twitter на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной. Речь идёт о загрузке аудио-, видеоматериалов и изображений; на тексты ограничения не распространяются. «Инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано», — добавили в ведомстве.
В Twitter заявили, что знают о мерах, предпринятых российским регулятором, и «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».
Мне кажется что уровень эффективности подобных решений ровно ноль
Если запрещать, то запрещать полностью. В итоге страдает другой бизнес, который имеет полное право подавать иски.
Интересно, а сразу нормально фильтр блокировки нельзя было сделать? Или они не готовились и дали команду в последний момент? 3 года назад они так с телегой воевать начали, по итогу половина банковского сектора пострадала и авиакомпании, а телега пратически без сбоев работала
Отрицательный Кирилл
Чтобы что-то сделать нормально, нужно сперва подумать. А нахера человеку думать, если никакой ответственности не будет? Что, ФНС, приставы и т.д. и т.п. мало косячат? А потом люди теряют кучу времени и нервов, доказывая, что они не олени. А у этих структур ответственности ноль. За редкими исключениями.
О том как приставы на однофамильцев назначают исполнительные производства наслышан да
Желаю сотрудникам Роскомнадзора поскорее нормально выучить регулярные выражения (RegEx).
Подписался. Держи в курсе
Отрицательный Кирилл
Такая же фигня со вчерашнего дня. Больше всего напрягает Анатолий https://vc.ru/u/753266-anatoliy
Да, мой Анатолий выглядит не так угрожающе)) https://vc.ru/u/754270-anatoliy
Та же херня, уже 20 штук подписалась, @Андрей Фролов боты прорвали спам-оборону?
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