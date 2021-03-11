Соцсети
Таня Боброва

С сайтов Microsoft и других с сочетанием t.co в домене сняли ограничения после замедления Twitter Статьи редакции

Инцидентов, связанных с замедлением Twitter, не зафиксировано, отчитался Роскомнадзор.

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795 просмотров

Утром 11 марта пользователи на форуме NTC заметили, что на сайтах с сочетанием t.co в домене вроде GitHub, Microsoft и других перестало действовать ограничение скорости для картинок и видео. Ограничения остались только для Twitter в России.

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter 10 марта. Ведомство обвиняет соцсеть в игнорировании требований по удалению противоправного контента — детской порнографии, «суицидального контента» и так далее.

Вместе с этим Роскомнадзор замедлил сайты GitHub, Microsoft, Reddit и все остальные с сочетанием t.co в домене, выяснили сообщество сетевых специалистов с «Хабра» и форума NTC. В пресс-службе Роскомнадзора заявили vc.ru, что замедление GitHub не связано с ограничением работы Twitter, но не ответили, есть ли связь между сочетаниями t.co в доменах и замедлениями сайтов.

11 марта в Роскомнадзоре отчитались, что обеспечили замедление Twitter на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной. Речь идёт о загрузке аудио-, видеоматериалов и изображений; на тексты ограничения не распространяются. «Инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано», — добавили в ведомстве.

В Twitter заявили, что знают о мерах, предпринятых российским регулятором, и «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».

Роскомнадзор замедляет Twitter — в чем это…
Объясняют эксперты.
vc.ru

#новость #twitter #роскомнадзор

16 16 комментариев
4
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16 комментариев
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iFenixxZ Gaming Channel

7

Мне кажется что уровень эффективности подобных решений ровно ноль
Если запрещать, то запрещать полностью. В итоге страдает другой бизнес, который имеет полное право подавать иски.

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EMIX091

6

Интересно, а сразу нормально фильтр блокировки нельзя было сделать? Или они не готовились и дали команду в последний момент? 3 года назад они так с телегой воевать начали, по итогу половина банковского сектора пострадала и авиакомпании, а телега пратически без сбоев работала

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Отрицательный Кирилл

EMIX091
3

Чтобы что-то сделать нормально, нужно сперва подумать. А нахера человеку думать, если никакой ответственности не будет? Что, ФНС, приставы и т.д. и т.п. мало косячат? А потом люди теряют кучу времени и нервов, доказывая, что они не олени. А у этих структур ответственности ноль. За редкими исключениями.

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EMIX091

Отрицательный
0

О том как приставы на однофамильцев назначают исполнительные производства наслышан да

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Nikolay Schamberg

5

Желаю сотрудникам Роскомнадзора поскорее нормально выучить регулярные выражения (RegEx).

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greg chudnoff

Nikolay
0

Регулярные выражения они давно выучили. Нецензурные.

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Dear Moscow,

Nikolay
0

((?:[^ ]|[^ ] [^ ])+)(?: +|$)

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Путачок

1

Ребята, на меня какие-то боты подписываются, что делать? 😄 @vc.ru 

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greg chudnoff

Путачок
1

Подписался. Держи в курсе

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Путачок

greg
0

Смотрите, забанят вас под одну гребенку с ними)))

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Отрицательный Кирилл

Путачок
1

Такая же фигня со вчерашнего дня. Больше всего напрягает Анатолий https://vc.ru/u/753266-anatoliy

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Путачок

Отрицательный
0

Да, мой Анатолий выглядит не так угрожающе)) https://vc.ru/u/754270-anatoliy

Анатолий — Блог на vc.ru
Анатолий — Блог на vc.ru
vc.ru
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Михаил М

Путачок
0

теперь ты под наблюдением

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Вася Пражкин

Путачок
0

Та же херня, уже 20 штук подписалась, @Андрей Фролов боты прорвали спам-оборону?

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PV

0

Я так понимаю если использовать впн то разницы нет

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greg chudnoff

–2

-

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Лучшие комментарии
Vasiliy Gorin
за день
Ахаха, фееричные рукожопы в РКН. Не смогли в точную проверку и въебали кривую маску ¯\_(ツ)_/¯
Роскомнадзор вместе с Twitter замедлил сайты GitHub, Microsoft, Reddit и все остальные с сочетанием t.co в домене
/\ec
за неделю
Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
Я удалил Clubhouse

Комментарии

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