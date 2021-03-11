Twitter начала тестировать функцию чаевых в голосовых чатах Spaces Статьи редакции
Аудиоплатформу называют аналогом Clubhouse — она позволяет присоединиться к голосовым чатам и разговаривать в них.
- Функцию чаевых впервые заметила исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг.
- Судя по скриншотам разработчицы, аудиоплатформа позволяет добавить имена пользователей в Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal и Venmo, чтобы люди могли перечислять чаевые прямо в приложении.
- Представитель Twitter подтвердил The Information, что компания разрабатывает эту функцию и в ближайшем времени расскажет о ней больше.
- Twitter добавила пользователей Android к тестированию аудиоплатформы Spaces, аналога Clubhouse, в марте 2021 года. Пока пользователи могут присоединиться к любому доступному им чату и поговорить там, функция создания комнат появится позднее.
- Twitter начала тестировать Spaces в декабре 2020 года. Уже тогда аудиоплатформу называли аналогом Clubhouse, которая пока доступна только для пользователей iOS.
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3 комментария
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Я один слоупок и не догоняю как в одном месте оказались твитер, чаевые и говорильные чаты?
Ну это просто экстра-хайпожоровое бинго какое-то.
Джек Дорси еще не продает там свою первую транзакцию "чаевых" за миллиард бачей в пользу угнетенных крабов в океане?
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Что? Чаевые!!!!?
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Чаевые - деньги, которые "накидывают сверху" обслуживающему персоналу за качественную работу.
Донаты - накидывают для поддержки проектов и контент-мейкеров (блогеры, стримеры, инфлюенсеры и т.д.).
В этой статье речь должна идти о донатах, а не чаевых.
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