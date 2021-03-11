Соцсети
Евгения Евсеева

Twitter начала тестировать функцию чаевых в голосовых чатах Spaces Статьи редакции

Аудиоплатформу называют аналогом Clubhouse — она позволяет присоединиться к голосовым чатам и разговаривать в них.

  • Функцию чаевых впервые заметила исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг.
  • Судя по скриншотам разработчицы, аудиоплатформа позволяет добавить имена пользователей в Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal и Venmo, чтобы люди могли перечислять чаевые прямо в приложении.
  • Представитель Twitter подтвердил The Information, что компания разрабатывает эту функцию и в ближайшем времени расскажет о ней больше.
  • Twitter добавила пользователей Android к тестированию аудиоплатформы Spaces, аналога Clubhouse, в марте 2021 года. Пока пользователи могут присоединиться к любому доступному им чату и поговорить там, функция создания комнат появится позднее.
  • Twitter начала тестировать Spaces в декабре 2020 года. Уже тогда аудиоплатформу называли аналогом Clubhouse, которая пока доступна только для пользователей iOS.

#новость #twitter

172 просмотров
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3 комментария
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Даниил Слесарчук

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Я один слоупок и не догоняю как в одном месте оказались твитер, чаевые и говорильные чаты? 
Ну это просто экстра-хайпожоровое бинго какое-то. 
Джек Дорси еще не продает там свою первую транзакцию "чаевых" за миллиард бачей в пользу угнетенных крабов в океане?  

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Артур Голыба

0

Что? Чаевые!!!!? 

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Stas Klymenko

Артур
0

Чаевые - деньги, которые "накидывают сверху" обслуживающему персоналу за качественную работу.
Донаты - накидывают для поддержки проектов и контент-мейкеров (блогеры, стримеры, инфлюенсеры и т.д.).

В этой статье речь должна идти о донатах, а не чаевых. 

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/\ec
за неделю
Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
Я удалил Clubhouse

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