Заблокировать ботов, которые распространяют личные данные, просил Роскомнадзор.

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Внимание на удаление аккаунта бота «Глаз Бога» обратил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI, которая специализируется на поиске уязвимостей.

Telegram-канал «Утечки информации»

В описании Telegram-канала «Глаз Бога» указана ссылка на бота, при переходе по ней мессенджер пишет, что такой пользователь не найден. В последнем сообщении в канале от 9 марта говорится, что администрация провела аудит и обновила документы, согласно поправкам в законе о персональных данных.

В этом же сообщении «Глаз Бога» пишет, что планируют ещё какое-то время оставить бота бесплатным. Редакция vc.ru обратилась за комментарием к каналу и ожидает ответа.

По данным канала «Утечки информации», Telegram также удалил аккаунты ботов для «пробива» информации Smart Search Bot, «Архангел» и Mail Search Bot.