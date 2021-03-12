Telegram начал удалять аккаунты ботов для «пробива» личных данных пользователей Статьи редакции
Заблокировать ботов, которые распространяют личные данные, просил Роскомнадзор.
Внимание на удаление аккаунта бота «Глаз Бога» обратил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI, которая специализируется на поиске уязвимостей.
В описании Telegram-канала «Глаз Бога» указана ссылка на бота, при переходе по ней мессенджер пишет, что такой пользователь не найден. В последнем сообщении в канале от 9 марта говорится, что администрация провела аудит и обновила документы, согласно поправкам в законе о персональных данных.
В этом же сообщении «Глаз Бога» пишет, что планируют ещё какое-то время оставить бота бесплатным. Редакция vc.ru обратилась за комментарием к каналу и ожидает ответа.
По данным канала «Утечки информации», Telegram также удалил аккаунты ботов для «пробива» информации Smart Search Bot, «Архангел» и Mail Search Bot.
9 марта 2021 года заблокировать ботов, которые распространяют личные данные, потребовал Роскомнадзор. Регулятор считает, что действия владельцев этих ботов нарушают закон о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных. Ведомство обратилось в правоохранительные органы, чтобы установить личности владельцев или администраторов ботов.
Это что значит? Что я не смог больше с фейкового номера сидеть в тг?
Ты был не самым смышленым пареньком в школе, да?
если они не дураки, то уже создали сайт в вебе, благодаря такой рекламе их и без телеги найдут.
Теперь понятно почему телегу разблочил ркн - Дыров сотрудничает с ними хорошо.
А зачем Дурову их удалять, когда государство само разбрасывается любыми данными налево и направо, боиться что опять заблокируют...?)
Ну государство же не может заблокировать само себя, за исключением рукожопости РКН конечно.
"А не заблокируете ботов - р̶а̶з̶б̶о̶м̶б̶и̶м̶ ̶В̶о̶р̶о̶н̶е̶ж̶ замедлим ТВИТТЕР !"
ТГ выходит из тени, раньше в нем закупали оружие и наркоту, а теперь используют в работе и меняют ники на реальные имена.
Нам нужен новый дарк месседжер!
Battle.net уже давно юзают все приличные наркобароны
Этого бота лично не встречала на просторах телеги, но вот частенько меня без моего ведома добавляли в чаты, где сливаются тысячами сканы чьих-то паспортов. Дикость какая-то. Сейчас поставила запрет на добавление меня в чаты - получше стало.
9 марта 2021 года заблокировать ботов, которые распространяют личные данные, потребовал Роскомнадзор
реально, похоже это был первый случай, когда кто-то так быстро метнулся исполнять каприз РКН
по данным "утечек информации" эти боты уже перезапустились на новых адресах, шатдаун составил менее часа
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