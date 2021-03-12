Соцсети
Таня Боброва

Telegram начал удалять аккаунты ботов для «пробива» личных данных пользователей Статьи редакции

Заблокировать ботов, которые распространяют личные данные, просил Роскомнадзор.

18 18 комментариев
1482 просмотров

Внимание на удаление аккаунта бота «Глаз Бога» обратил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI, которая специализируется на поиске уязвимостей.

Telegram-канал «Утечки информации»

В описании Telegram-канала «Глаз Бога» указана ссылка на бота, при переходе по ней мессенджер пишет, что такой пользователь не найден. В последнем сообщении в канале от 9 марта говорится, что администрация провела аудит и обновила документы, согласно поправкам в законе о персональных данных.

В этом же сообщении «Глаз Бога» пишет, что планируют ещё какое-то время оставить бота бесплатным. Редакция vc.ru обратилась за комментарием к каналу и ожидает ответа.

По данным канала «Утечки информации», Telegram также удалил аккаунты ботов для «пробива» информации Smart Search Bot, «Архангел» и Mail Search Bot.

9 марта 2021 года заблокировать ботов, которые распространяют личные данные, потребовал Роскомнадзор. Регулятор считает, что действия владельцев этих ботов нарушают закон о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных. Ведомство обратилось в правоохранительные органы, чтобы установить личности владельцев или администраторов ботов.

#новость #telegram

18 18 комментариев
7
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18 комментариев
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Холден Колфилд

–3

Это что значит? Что я не смог больше с фейкового номера сидеть в тг?

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Елизавета Синельник

Холден
23

Ты был не самым смышленым пареньком в школе, да?

Ответить

Холден Колфилд

Елизавета
5

Ахахахха
Я затупил) сори

Ответить

A S

Елизавета
3

Мама говорит, что я самый смышлёный паренёк в мире, и что кто дурак- тот сам знает.

Ответить

Михаил М

4

если они не дураки, то уже создали сайт в вебе, благодаря такой рекламе их и без телеги найдут.

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Папа Римский

1

Теперь понятно почему телегу разблочил ркн - Дыров сотрудничает с ними хорошо.

Ответить

A S

Папа
3

Как тебе удаётся быть таким умным?

Ответить

Папа Римский

A
0

Понимаю, обидно, когда кумир на глазах превращается в дерьмицо.

Ответить

Kirill Kulagin

1

А зачем Дурову их удалять, когда государство само разбрасывается любыми данными налево и направо, боиться что опять заблокируют...?)

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ЯжПрограммист

Kirill
0

Ну государство же не может заблокировать само себя, за исключением рукожопости РКН конечно. 

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Steve Evets

2

"А не заблокируете ботов -  р̶а̶з̶б̶о̶м̶б̶и̶м̶ ̶В̶о̶р̶о̶н̶е̶ж̶  замедлим ТВИТТЕР !" 

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Kolin Torg

0

ТГ выходит из тени, раньше в нем закупали оружие и наркоту, а теперь используют в работе и меняют ники на реальные имена.
Нам нужен новый дарк месседжер! 

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Artem Andreev

Kolin
0

Battle.net уже давно юзают все приличные наркобароны

Blizzard Entertainment
Dedicated to creating the most epic entertainment experiences...ever.
Battle.net
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ИннаТарбаева

0

Этого бота лично не встречала на просторах телеги, но вот частенько меня без моего ведома добавляли в чаты, где сливаются тысячами сканы чьих-то паспортов. Дикость какая-то. Сейчас поставила запрет на добавление меня в чаты - получше стало.

Ответить

Artem Andreev

ИннаТарбаева
1

Но всё равно не до конца хорошо?

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Steve Evets

0

 9 марта 2021 года заблокировать ботов, которые распространяют личные данные, потребовал Роскомнадзор

реально, похоже это был первый случай, когда кто-то так быстро метнулся исполнять каприз РКН 

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Wonabeez Doratie

0

Пашу научили работать с ркн. Так же как ВКонтакте тоже научили)

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ave ego

0

по данным "утечек информации" эти боты уже перезапустились на новых адресах, шатдаун составил менее часа

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