Без инвайтов, создания комнат и редактирования профиля.

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Неофициальная веб-версия Clubhouse и инструкция по её установке опубликована на GitHub. Клиент работает на Windows, macOS и linux.

Его создал старший разработчик ИТ-компании «Крок» Сергей Овчинников при помощи Мирзы Алиева из GridGain и бывшего тимлида okko.tv Михаила Валейко, рассказал vc.ru Овчинников. Они работали над проектом на протяжении двух недель, добавил он.

Для запуска клиента нужно:

Скачать приложение Docker.

Запустить и выполнить команду (для первого запуска):

docker run --restart=unless-stopped --name clubhouse -p 8080:8080 -d seovchinnikov/clubhouse-web:latest

Перейти в браузере по адресу http://localhost:8080/

Когда хотите прекратить пользоваться Clubhouse, отключите приложение командой docker stop clubhouse .

. При следующем запуске используйте команду docker start clubhouse.



Чтобы работал звук, нужно также установить аудиоклиент Agora — сервиса, который поддерживает работу аудиочатов официального Clubhouse.

Аудиоклиент должен быть запущен до того, как вы присоединитесь к комнате — иначе получите ошибку при подключении.

Веб-версия поддерживает:

Аутентификацию — после ввода номера появляется уведомление, что пользователь находится в списке ожидания или ему нужно завершить регистрацию.

Предстоящие мероприятия.

Возможность присоединиться к комнате, «поднять руку», говорить, видеть список «поднятых рук», выключать звук.

Модерацию.

Поиск.

Просмотр профилей пользователей и «клубов».

Рекомендуемый список «каналов».

Возможность подписываться и отписываться от пользователей.

Уведомления — в веб-версии это отдельная вкладка, а не пуш-уведомления.

Но в веб-версии нельзя отправить инвайт, редактировать информацию профиля (био-, фото, ссылки на Instagram и Twitter), нельзя создавать комнаты, пинговать подписчиков и подписываться на «клубы». Эти функции разработчики планируют добавить в будущем, этим займутся Алиев и Валейко, а Овчинников «сделает паузу», рассказал он.

Разработчики призывают регистрироваться через iOS, чтобы уменьшить шанс бана аккаунта. В веб-версии завершить регистрацию нельзя. Войти в Clubhouse можно только с одного устройства одновременно.

Иногда лучше слушать подкасты на компьютере, но команда Clubhouse пока не даёт такой возможности, поэтому я решил помочь тем, что хочет пользоваться Clubhouse не только на телефонах. Я уважаю работу разработчиков Clubhouse, поэтому, пожалуйста, используйте это только как дополнение к мобильной версии. из описания на GitHub

Проект прекратит разработку, как только команда Clubhouse выпустит официальную веб-версию, пишут российские разработчики.

На каких технологиях собрана веб-версия Clubhouse

Для создания веб-версии разработчики использовали:

Бэкенд — универсальный фреймворк Spring Boot с открытым исходным кодом для Java-платформы.

Фронтенд — Vue, Vuex, Vuetify, Typescript.

Аудиоклиент Agora — Node.js, React, electron.

Отдельный бэкенд нужен для проверки входящих запросов от пользователя и превращения его в адаптер к бэкенду Clubhouse, объяснили создатели веб-версии. Приложение взаимодействует только с сервером Clubhouse, облачным сервером AWS, где Clubhouse хранит изображения, с сервисами Agora, а также с сервисом PubNub.