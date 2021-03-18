Соцсети
Лиана Липанова

Ещё один неофициальный клиент: российские разработчики выпустили веб-версию Clubhouse Статьи редакции

Без инвайтов, создания комнат и редактирования профиля.

21 21 комментарий
1311 просмотров

Неофициальная веб-версия Clubhouse и инструкция по её установке опубликована на GitHub. Клиент работает на Windows, macOS и linux.

Его создал старший разработчик ИТ-компании «Крок» Сергей Овчинников при помощи Мирзы Алиева из GridGain и бывшего тимлида okko.tv Михаила Валейко, рассказал vc.ru Овчинников. Они работали над проектом на протяжении двух недель, добавил он.

Для запуска клиента нужно:

  • Скачать приложение Docker.
  • Запустить и выполнить команду (для первого запуска):
docker run --restart=unless-stopped --name clubhouse -p 8080:8080 -d seovchinnikov/clubhouse-web:latest
  • Когда хотите прекратить пользоваться Clubhouse, отключите приложение командой docker stop clubhouse.
  • При следующем запуске используйте команду docker start clubhouse.

Чтобы работал звук, нужно также установить аудиоклиент Agora — сервиса, который поддерживает работу аудиочатов официального Clubhouse.

Аудиоклиент должен быть запущен до того, как вы присоединитесь к комнате — иначе получите ошибку при подключении.

Веб-версия поддерживает:

  • Аутентификацию — после ввода номера появляется уведомление, что пользователь находится в списке ожидания или ему нужно завершить регистрацию.
  • Предстоящие мероприятия.
  • Возможность присоединиться к комнате, «поднять руку», говорить, видеть список «поднятых рук», выключать звук.
  • Модерацию.
  • Поиск.
  • Просмотр профилей пользователей и «клубов».
  • Рекомендуемый список «каналов».
  • Возможность подписываться и отписываться от пользователей.
  • Уведомления — в веб-версии это отдельная вкладка, а не пуш-уведомления.

Но в веб-версии нельзя отправить инвайт, редактировать информацию профиля (био-, фото, ссылки на Instagram и Twitter), нельзя создавать комнаты, пинговать подписчиков и подписываться на «клубы». Эти функции разработчики планируют добавить в будущем, этим займутся Алиев и Валейко, а Овчинников «сделает паузу», рассказал он.

Разработчики призывают регистрироваться через iOS, чтобы уменьшить шанс бана аккаунта. В веб-версии завершить регистрацию нельзя. Войти в Clubhouse можно только с одного устройства одновременно.

Иногда лучше слушать подкасты на компьютере, но команда Clubhouse пока не даёт такой возможности, поэтому я решил помочь тем, что хочет пользоваться Clubhouse не только на телефонах. Я уважаю работу разработчиков Clubhouse, поэтому, пожалуйста, используйте это только как дополнение к мобильной версии.

из описания на GitHub

Проект прекратит разработку, как только команда Clubhouse выпустит официальную веб-версию, пишут российские разработчики.

На каких технологиях собрана веб-версия Clubhouse

Для создания веб-версии разработчики использовали:

  • Бэкенд — универсальный фреймворк Spring Boot с открытым исходным кодом для Java-платформы.
  • Фронтенд — Vue, Vuex, Vuetify, Typescript.
  • Аудиоклиент Agora — Node.js, React, electron.

Отдельный бэкенд нужен для проверки входящих запросов от пользователя и превращения его в адаптер к бэкенду Clubhouse, объяснили создатели веб-версии. Приложение взаимодействует только с сервером Clubhouse, облачным сервером AWS, где Clubhouse хранит изображения, с сервисами Agora, а также с сервисом PubNub.

Мы решили помимо самого веб-клиента добавить бекенд-прокси до серверов Clubhouse для того, чтобы легче было писать интеграционные тесты, использовать mock-сервер для тестирования без самого Clubhouse и валидировать запросы с клиента для минимизации вероятности бана. В какой-то момент еще пришлось переделать аудио-коннектор к Agora (с браузерного webRTC на нативный клиент), которую использует Clubhouse для аудио.

Сергей Овчинников
старший разработчик «Крок»

#clubhouse #новость

21 21 комментарий
1
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","clubhouse"], "comments": 21, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 222168, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 18 Mar 2021 19:40:23 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andy Lenty

21

Скажем дружно - нахер нужно!

Ответить

Evgeny Boyko

Andy
2

Инвайт скинул в личку

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Evgeny
–2

братишь, мне скинь тоже
хочу себя избранным почувствовать на равне со всеми
только без дик-пиков, плиз

Ответить

Олег Павлов

4

Две недели жизни на помойку, ну как же так, ребята?)

Ответить

Сергей Янзин

Олег
5

Так в рабочее время

Ответить

Вадим Чиняев

Олег
1

Да в общем-то нет - рейт они в глазах hr и не только конкретно так подняли. 

Ответить

Андрей Иванов

Вадим
0

Думаешь позовут в топ стартапы в Калифорнию теперь гидами?

Ответить

Вадим Чиняев

Андрей
0

Ну при прочих равных, выиграет тот у кого звездов больше на гитхабе 
Если бы еще на тему БЛМ пильнули - тут все 120% )

Ответить

David Shaner

Вадим
0

Не все в курсе как именно (хреново) считаются звезды профиля на гитхабе

Ответить

Denis1710

4
Ответить

Юлия Судакова

Denis1710
0

ПрохЛАДНО

Ответить

Евгений Бв

0

И так пытаются раскрутить, и сяк, а все не выходит. Уже и эксклюзивные приглашения пихали, но никто не брал, и новости для идиотов запускали, что благодаря даунхаузу люди чуть ли не айфоны бегут покупать))
Но все никак. Это приложение для тех, кто обвешается новыми бесполезными гаджетами и чувствует себя топ менеджером в маршрутке. Просто копия выступления мошенника с мотивацией в Олимпийском, когда с лохов состригли хорошие деньги.

Ответить

Artem Reva

0

Дополните подзаголовок пожалуйста "и без регистрации", я зарегал там свой номер и оказывается получил шанс бана.

Ответить

Андрей Иванов

0

"Проект прекратит разработку, как только команда Clubhouse выпустит официальную веб-версию, пишут российские разработчики."

Надо писать так. Проект прекратит работу сразу как только поменяется апиха клабхауса))

Ответить

Ограниченный завод

0

Вижу Калхаус - ставлю минус

Ответить

Антон

0

Там наверное остался только волосатый с радио эхо 

Ответить

Вячеслав Григорьев

0

а также с сервисом PubNub.

А не, показалось...

Ответить

Антон Семенов

0

Парни, не слушайте орков в коментах! Красавчики

Ответить

Vitaliy Sitnikov

0

Опоздали, эта параша хайпанула, а теперь нахрен никому не сдалась
недолог был век

Ответить

8b0008384e034ed

0

Ребятам респект, но сейчас и правда у клабхауса полумертвое состояние)

Ответить

Roberto Martinez

0

Для запуска клиента нужно: Скачать приложение Docker  серьезно!? может еще пойти линукс установить 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Boomstarter
Подписан
Отписаться
Краудфандинг у нас и за рубежом: в чем разница? Часть 1
Иван Карманов, основатель сообщества «Kickstarter в России», делится выводами о продвижении проекта на двух разных площ…
0
Evrone
Подписан
Отписаться
Ruby-митап 13 — доклады в записи для тех, кто любит «поудобнее»
Выбрать удобное время, взять что-то пожевать, удобно усесться в кресло, надеть любимые наушники — мы понимаем тех, кто…
0
Яндекс.Дзен
Подписан
Отписаться
Нескучно и полезно: Яндекс.Дзен провёл онлайн-конференцию Дзен-среда
Бодрые спикеры, динамичные презентации, красивая картинка и по-настоящему дельные советы от топовых маркетологов из Vis…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Алексей Белоус
за день
Предлагаю звонарям этого агентства выйти на связь. Буду посылать их легко и непринужденно. Премиальные пополам. Рекламировать спамеров это дичь. Паразитирование на воспитанности жертв это теперь подается как…
«Премия в $1000, если вас пошлёт клиент»: директор по продажам придумал способ борьбы со страхом продажников
Тэш
за неделю
Как же я устала от снобизма недалёких людей от ИТ. Я в ИТ ради наживы (¬ ◡ ¬ ). Я люблю деньги. Надоело читать про нашу богоизбранность. Мне просто повезло удачно прийти в профессию в которой, на фоне бедности страны…
Почему ты не станешь программистом, пройдя курс за 2 или 5 месяцев. Спойлер – за 9 тоже

Комментарии

Taras Halturin

Полиция не нашла виновных в…

Denis Evstigneev

«Премия в $1000, если вас…

John Carter

Intel сняла ролики с…

Sergey Belikov

Intel сняла ролики с…

Илья Кириенко

Как Тинькофф Банк отразил у…

Alex

Правительство хочет обязать…

Anton Ilabanau

Черногория — страна, как сон…

Дмитрий Тенетович

Полиция не нашла виновных в…

Alex

Правительство хочет обязать…

Sergey Komarov

Как Тинькофф Банк отразил у…

Sergey Komarov

Как Тинькофф Банк отразил у…

Иван Виолентов

Правительство хочет обязать…

Светлана Владимирова

Полиция не нашла виновных в…

Denis Evstigneev

«Премия в $1000, если вас…

From Siberia to…

Facebook показала браслет…

Sergey Komarov

Как Тинькофф Банк отразил у…

Break_in

Мишустин анонсировал сервис для…

Montana

Facebook показала браслет…

Denis Evstigneev

«Премия в $1000, если вас…

Olga Shvets

Intel сняла ролики с…
null