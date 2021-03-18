Ещё один неофициальный клиент: российские разработчики выпустили веб-версию Clubhouse Статьи редакции
Без инвайтов, создания комнат и редактирования профиля.
Неофициальная веб-версия Clubhouse и инструкция по её установке опубликована на GitHub. Клиент работает на Windows, macOS и linux.
Его создал старший разработчик ИТ-компании «Крок» Сергей Овчинников при помощи Мирзы Алиева из GridGain и бывшего тимлида okko.tv Михаила Валейко, рассказал vc.ru Овчинников. Они работали над проектом на протяжении двух недель, добавил он.
Для запуска клиента нужно:
- Скачать приложение Docker.
- Запустить и выполнить команду (для первого запуска):
- Перейти в браузере по адресу http://localhost:8080/
- Когда хотите прекратить пользоваться Clubhouse, отключите приложение командой docker stop clubhouse.
- При следующем запуске используйте команду docker start clubhouse.
Чтобы работал звук, нужно также установить аудиоклиент Agora — сервиса, который поддерживает работу аудиочатов официального Clubhouse.
Аудиоклиент должен быть запущен до того, как вы присоединитесь к комнате — иначе получите ошибку при подключении.
Веб-версия поддерживает:
- Аутентификацию — после ввода номера появляется уведомление, что пользователь находится в списке ожидания или ему нужно завершить регистрацию.
- Предстоящие мероприятия.
- Возможность присоединиться к комнате, «поднять руку», говорить, видеть список «поднятых рук», выключать звук.
- Модерацию.
- Поиск.
- Просмотр профилей пользователей и «клубов».
- Рекомендуемый список «каналов».
- Возможность подписываться и отписываться от пользователей.
- Уведомления — в веб-версии это отдельная вкладка, а не пуш-уведомления.
Но в веб-версии нельзя отправить инвайт, редактировать информацию профиля (био-, фото, ссылки на Instagram и Twitter), нельзя создавать комнаты, пинговать подписчиков и подписываться на «клубы». Эти функции разработчики планируют добавить в будущем, этим займутся Алиев и Валейко, а Овчинников «сделает паузу», рассказал он.
Разработчики призывают регистрироваться через iOS, чтобы уменьшить шанс бана аккаунта. В веб-версии завершить регистрацию нельзя. Войти в Clubhouse можно только с одного устройства одновременно.
Проект прекратит разработку, как только команда Clubhouse выпустит официальную веб-версию, пишут российские разработчики.
На каких технологиях собрана веб-версия Clubhouse
Для создания веб-версии разработчики использовали:
- Бэкенд — универсальный фреймворк Spring Boot с открытым исходным кодом для Java-платформы.
- Фронтенд — Vue, Vuex, Vuetify, Typescript.
- Аудиоклиент Agora — Node.js, React, electron.
Отдельный бэкенд нужен для проверки входящих запросов от пользователя и превращения его в адаптер к бэкенду Clubhouse, объяснили создатели веб-версии. Приложение взаимодействует только с сервером Clubhouse, облачным сервером AWS, где Clubhouse хранит изображения, с сервисами Agora, а также с сервисом PubNub.
Скажем дружно - нахер нужно!
Инвайт скинул в личку
братишь, мне скинь тоже
хочу себя избранным почувствовать на равне со всеми
только без дик-пиков, плиз
Две недели жизни на помойку, ну как же так, ребята?)
Да в общем-то нет - рейт они в глазах hr и не только конкретно так подняли.
Думаешь позовут в топ стартапы в Калифорнию теперь гидами?
Ну при прочих равных, выиграет тот у кого звездов больше на гитхабе
Если бы еще на тему БЛМ пильнули - тут все 120% )
Не все в курсе как именно (хреново) считаются звезды профиля на гитхабе
И так пытаются раскрутить, и сяк, а все не выходит. Уже и эксклюзивные приглашения пихали, но никто не брал, и новости для идиотов запускали, что благодаря даунхаузу люди чуть ли не айфоны бегут покупать))
Но все никак. Это приложение для тех, кто обвешается новыми бесполезными гаджетами и чувствует себя топ менеджером в маршрутке. Просто копия выступления мошенника с мотивацией в Олимпийском, когда с лохов состригли хорошие деньги.
Дополните подзаголовок пожалуйста "и без регистрации", я зарегал там свой номер и оказывается получил шанс бана.
"Проект прекратит разработку, как только команда Clubhouse выпустит официальную веб-версию, пишут российские разработчики."
Надо писать так. Проект прекратит работу сразу как только поменяется апиха клабхауса))
Опоздали, эта параша хайпанула, а теперь нахрен никому не сдалась
недолог был век
Для запуска клиента нужно: Скачать приложение Docker серьезно!? может еще пойти линукс установить
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