Facebook запустит отдельный Instagram для детей младше 13 лет Статьи редакции
Текущая политика Instagram запрещает детям пользоваться сервисом.
- Работа с молодёжью — приоритет номер один для соцсети, написал вице-президент Instagram по продуктам Вишал Шах в служебной записке. С документом ознакомилось BuzzFeed News.
- Возглавит работу по созданию новой версии Instagram Павни Диванджи, в декабре перешедшая в Facebook из Google, где она курировала продукты, ориентированные на детей, в том числе YouTube Kids. Курировать работу будет глава Instagram Адам Моссери.
- «Всё больше детей хотят присоединиться к Instagram, и мы работаем над созданием дополнительных продуктов, которые будут контролироваться родителями», — передаёт Bloomberg заявление Facebook.
- У Facebook уже есть опыт создания сервисов для детей: в 2017 году компания запустила Messenger Kids с функциями родительского контроля.
Только недавно размышлял, что «интернет для детей» это новый тренд на ближайшие лет 10. Текущие сервисы и SM уже оккупировали почти всё, что могли в плане аудитории, теперь надо бороться за новую, начиная с подгузников :)
Мне вот интересно. В нашем детстве, для многих, единственная система родительского контроля, была - зайти в комнату по среди ночи и сказать: "Не сиди до поздна"
Ну или побеседовать по душам после родительского собрания. Крикнуть в окно, чтобы шел домой есть, после 5 часового матча в зимний футбол.
Сейчас, 8-летний ты - обязательно под колпаком. В пузыре родительского внимания.
Что для вас "реальные", а что "вымышленные" интересы? На мой взгляд у вас типичный "конфликт отцов и детей".
Рассказывайте. Лупить палкой траву и прыгать по гаражам, куда уж более дешевое удовольствие.
Правильно, что теперь следят за детьми, а то что сейчас делаю не совершенно летние, ходят на митинги, да и только. А правительству приходится из-за них ночами не спать, переживать, думать, как всех оградить от такой напасти, не жалеют их, молодежь. Только новыми законами и можно поставить на правильный путь исправления.
С самого детства будут воспитывать преданных подписчиков. Сначала детский инстаграм, потом подростковый, потом взрослый))
Для начала детям нужно зарегистрировать гугл или эппл аккаунт, в зависимости от селфона. Это сейчас со скольки лет можно сделать?
Через гугл в семейном доступе можно оформить ребёнку аккаунт, он идёт с родительским контролем, потом род контроль отключается 👌🏻
Эх, детство. Чужие, Красная жара, Горячая жевательная резинка, Робокоп, Том и джерри. По всем законам мы сейчас через одного насильниками и маньяками должны быть, но почему то нет. Странно, да?
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