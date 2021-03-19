Соцсети
Таня Боброва

Facebook запустит отдельный Instagram для детей младше 13 лет Статьи редакции

Текущая политика Instagram запрещает детям пользоваться сервисом.

  • Работа с молодёжью — приоритет номер один для соцсети, написал вице-президент Instagram по продуктам Вишал Шах в служебной записке. С документом ознакомилось BuzzFeed News.
  • Возглавит работу по созданию новой версии Instagram Павни Диванджи, в декабре перешедшая в Facebook из Google, где она курировала продукты, ориентированные на детей, в том числе YouTube Kids. Курировать работу будет глава Instagram Адам Моссери.
  • «Всё больше детей хотят присоединиться к Instagram, и мы работаем над созданием дополнительных продуктов, которые будут контролироваться родителями», — передаёт Bloomberg заявление Facebook.
  • У Facebook уже есть опыт создания сервисов для детей: в 2017 году компания запустила Messenger Kids с функциями родительского контроля.

#новость #facebook

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15 15 комментариев
7
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15 комментариев
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Artem Shatilov

8

Только недавно размышлял, что «интернет для детей» это новый тренд на ближайшие лет 10. Текущие сервисы и SM уже оккупировали почти всё, что могли в плане аудитории, теперь надо бороться за новую, начиная с подгузников :)

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Достаточный вентилятор

7

Ну наконец-то можно будет начинать дегенерировать с 3-х лет-) 

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Raimond Vladimirov

4

Работа с молодёжью — приоритет номер один для соцсети

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Airat Kafman

1

Мне вот интересно. В нашем детстве, для многих, единственная система родительского контроля, была - зайти в комнату по среди ночи и сказать: "Не сиди до поздна"
Ну или побеседовать по душам после родительского собрания. Крикнуть в окно, чтобы шел домой есть, после 5 часового матча в зимний футбол.

Сейчас, 8-летний ты - обязательно под колпаком. В пузыре родительского внимания. 

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Arkadiy K

Airat
3

В том самом ламповом детстве не было такого количества 'дешёвых' для мозга удовольствий, ведущих замещение реальных интересов вымышленными, и в итоге к серьезной деградации личности.
К сожалению, 'того' детства у наших детей уже не будет.

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Александр Ненадо

Arkadiy
1

Что для вас "реальные", а что "вымышленные" интересы? На мой взгляд у вас типичный "конфликт отцов и детей".

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Pavel Pavel

Arkadiy
0

Рассказывайте. Лупить палкой траву и прыгать по гаражам, куда уж более дешевое удовольствие.

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Александр Сорокин

Airat
–4

Правильно, что теперь следят за детьми, а то что сейчас делаю не совершенно летние, ходят на митинги, да и только. А правительству приходится из-за них ночами не спать, переживать, думать, как всех оградить от такой напасти, не жалеют их, молодежь. Только новыми законами и можно поставить на правильный путь исправления.

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An Ar

2

и в подписоту на них мутных южных дяденек

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Миша Магадан

1

Я название им придумал - "Радость педофила!"

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Андрей Городовой

1

С самого детства будут воспитывать преданных подписчиков. Сначала детский инстаграм, потом подростковый, потом взрослый))

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Ринат Хафизов

0

Для начала детям нужно зарегистрировать гугл или эппл аккаунт, в зависимости от селфона. Это сейчас со скольки лет можно сделать?

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Veta Kartsova

Ринат
0

Через гугл в семейном доступе можно оформить ребёнку аккаунт, он идёт с родительским контролем, потом род контроль отключается 👌🏻

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MyBigFamily

0

Чудесно. На неокрепший мозг будет выливаться вообще все, что захотят :)))

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Pavel Pavel

0

Эх, детство. Чужие, Красная жара, Горячая жевательная резинка, Робокоп, Том и джерри. По всем законам мы сейчас через одного насильниками и маньяками должны быть, но почему то нет. Странно, да?

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