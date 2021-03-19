У большинства проблемы с загрузкой и подключением к серверу.

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По данным на 20:33 на сайте Downdetector было более 3 тысяч жалоб из России на Instagram. У 56% проблемы с загрузкой, у 25% со входом, а у 17% — с веб-версией приложения.

На Whatsapp пожаловались более 2 тысяч пользователей, у 95% из которых проблемы с подключением к серверу. С проблемами столкнулись пользователи по всему миру.

Kyle @kyleevison https://t.co/hjm159quhg coming to twitter to check if its just my instagram not working #instagramdown

джони @youronebtch Это как в детстве, если дома выключался свет, все выглядывали в окно узнать, отключили ли у других #инстаграм

феечка винкс✨ @tupoye_chmo У меня просто полностью накрылся WhatsApp, вообще не работает, хотя интернет идеальный

Проблемы также есть и у Facebook — 371 человек пожаловались на сбои в работе сайта и проблемы со входом.