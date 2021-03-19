Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Instagram и WhatsApp Статьи редакции
У большинства проблемы с загрузкой и подключением к серверу.
По данным на 20:33 на сайте Downdetector было более 3 тысяч жалоб из России на Instagram. У 56% проблемы с загрузкой, у 25% со входом, а у 17% — с веб-версией приложения.
На Whatsapp пожаловались более 2 тысяч пользователей, у 95% из которых проблемы с подключением к серверу. С проблемами столкнулись пользователи по всему миру.
Проблемы также есть и у Facebook — 371 человек пожаловались на сбои в работе сайта и проблемы со входом.
Сразу сюда пошла - и точно, так и есть.
ЦРУ базу бэкапает, подождите пару минут, что вы такие нетерпеливые!
РКН прекрати 😐
5xx Server Error
они тут ни при чём
Вот именно в момент когда с потенциальным клиентом запланирован созвон отключился Ватсап 😅
Все как всегда) пообещали уронить twitter, а уронили wa и inst. Нормальные герои всегда идут в обход😅
«майор, вы Твитером ошиблись»
Ты не на тех бочку катишь. Это цру базу бэкапает, поэтому лагает слегка.
Вот только что сломались инста и WA, и сразу уведомление на эту новость.
Вот так бывает, когда всем владеет одна компания) В миг осталась без связи)))
Где то в Дубае радуется Дуров)
Вот только сегодня подключил у Тинькова пакет с безлимитными мессенджерами для Турции. Там нет телеги, но есть вотсап.
А теперь нет 😂
Удачливый)))
Да ппц.
И да, в списке мессенджеров есть мессенджер Фейсбук 😂😂
На всех устройствах? Или только на андроиде?
На всех, и на веб версиях тоже
Ладно, я не прав, посмотрим
Так во всех странах, при чём тут Россия:)
Капец, только мой рекламный промо запостили, и инст упал. Может это как-то связано😀
Вселенная всеми силами намекает что надо удалять все продукты от лицакниги
Ютуб тоже что-то не работает.
Кофеварка че-то тоже не фурычит...
Сначала подумала кто то снова рабочий аккаунт путается взломать, понервничала даже((
Что происходит почему не работает?
Пытаюсь я выложить сторис, пытаюсь, пытаюсь... а оказывается-то))) Ох уж этот Инстаграм😌❤️
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