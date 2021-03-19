Соцсети
Рая Хачатрян

Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Instagram и WhatsApp Статьи редакции

У большинства проблемы с загрузкой и подключением к серверу.

84 84 комментария
12 088 просмотров

По данным на 20:33 на сайте Downdetector было более 3 тысяч жалоб из России на Instagram. У 56% проблемы с загрузкой, у 25% со входом, а у 17% — с веб-версией приложения.

На Whatsapp пожаловались более 2 тысяч пользователей, у 95% из которых проблемы с подключением к серверу. С проблемами столкнулись пользователи по всему миру.

Kyle @kyleevison
coming to twitter to check if its just my instagram not working #instagramdown https://t.co/hjm159quhg
BuzzFeed @BuzzFeed
instagram is down and social strategists everywhere are like https://t.co/AGoUj0zVBO
джони @youronebtch
Это как в детстве, если дома выключался свет, все выглядывали в окно узнать, отключили ли у других #инстаграм
феечка винкс✨ @tupoye_chmo
У меня просто полностью накрылся WhatsApp, вообще не работает, хотя интернет идеальный

Проблемы также есть и у Facebook — 371 человек пожаловались на сбои в работе сайта и проблемы со входом.

#новость #сбои #instagram #whatsapp

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84 84 комментария
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84 комментария
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Роза Мимоза

33

Сразу сюда пошла - и точно, так и есть.

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Андрей Г

Роза
9

мы под колпаком Facebook, сервисы легли
и как мы зависимы (
ТГ спасение 🙃

Ответить

Георгий Михнов

Андрей
7

ЦРУ базу бэкапает, подождите пару минут, что вы такие нетерпеливые!

Ответить

Pavel Voronkov

Георгий
3

Ночью нужно делать, когда все спят :)

Ответить

Alexis Shilo

Андрей
4

Поддерживаю))

Ответить

Смотритель

Андрей
0

Дэээ

Ответить

Dmitry Kvitnitsky

11

РКН прекрати 😐

Ответить

Anton Chigaev

Dmitry
4

5xx Server Error
они тут ни при чём

Ответить

Георгий Михнов

Anton
1

Ватникам по другую сторону баррикад всегда так кажется

Ответить

Uncle Party-Farter

Dmitry
4

Во всём мире не работает

Ответить

Alexis Shilo

7

ТГ зато работает отлично) 

Ответить

Анастасия Корчагина

4

Вот именно в момент когда с потенциальным клиентом запланирован созвон отключился Ватсап 😅

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

Анастасия
10

Повод установить Телегу

Ответить

Смотритель

Анастасия
0

Это знак

Ответить

Вячеслав Быков

3

Все как всегда) пообещали уронить twitter, а уронили wa и inst. Нормальные герои всегда идут в обход😅

Ответить

Георгий Михнов

Вячеслав
2

Ну параноик 😆

Ответить

Вячеслав Быков

Георгий
–1

Согласен)

Ответить

Vladimir Chyorniy

2

«майор, вы Твитером ошиблись»

Ответить

Георгий Михнов

Vladimir
3

Ты не на тех бочку катишь. Это цру базу бэкапает, поэтому лагает слегка.

Ответить

Denis Sibukaev

3

ФБ тоже лёг

Ответить

Никита Шмелев

3

Вот только что сломались инста и WA, и сразу уведомление на эту новость.

Ответить

Alvaro Pacheco

Никита
0

Я думала у меня тел с катушек слетел))

Ответить

Вячеслав Быков

2

РКН - вату не катает)

Ответить

Please Police

2

Думал только у меня.

Ответить

Эдуард Чистяков

2

Дали обезьянам гранату. Отключите им рубильник

Ответить

Togzhan Kairat

2

Да, в Казахстане также😥

Ответить

Alexis Shilo

2

Вот так бывает, когда всем владеет одна компания) В миг осталась без связи)))

Ответить

Насрула Насрулаев

2

Где то в Дубае радуется Дуров)

Ответить

Alexis Shilo

Насрула
0

Так не зря радуется, его сервис работает же))))

Ответить

Антон Василик

1

Вот только сегодня подключил у Тинькова пакет с безлимитными мессенджерами для Турции. Там нет телеги, но есть вотсап.
А теперь нет 😂

Ответить

Alexis Shilo

Антон
0

Удачливый)))

Ответить

Антон Василик

Alexis
1

Да ппц.

И да, в списке мессенджеров есть мессенджер Фейсбук 😂😂

Ответить

Alexis Shilo

Антон
2

Тебе определенно везет сегодня)))))

Ответить

Daria Borisova

Антон
0

👍

Ответить

stasiya zoloto

1

настало время пойти выпить чайку😉

Ответить

Наталья Наталья

0

На всех устройствах? Или только на андроиде?

Ответить

Alexis Shilo

Наталья
1

На всех, и на веб версиях тоже

Ответить

Rin Rio

Alexis
0

Ну web напрямую с телефона, поэтому он уже заодно)

Ответить

Alexis Shilo

Rin
1

Ну я с ноута тоже не могу войти)

Ответить

Red Boy

–3

Ладно, я не прав, посмотрим

Ответить

Рустам Шарапов

Red
0

Так во всех странах, при чём тут Россия:)

Ответить

Dmitry Yankovoy

Рустам
2

Приплетаю_рашку.jpg

Ответить

Red Boy

Рустам
–2

.

Ответить

Рустам Шарапов

Red
1

Во всех странах, комментарии хотя бы полистайте)

Ответить

Алина Бабяк

0

Так и есть, у меня тоже. Инста тупит

Ответить

Вадим Сапронов

0

правда! лента не обновляется, аккаунты не открываются — ошибку выдаёт...(

Ответить

Anton Ten

0

В штатах тоже не пашет.

Ответить

Please Police

0

Капец, только мой рекламный промо запостили, и инст упал. Может это как-то связано😀

Ответить

Artyom

0

Ес, я не один такой, уху ..

Ответить

unknown

0

Не только Россия, в РК тоже ватсап лег

Ответить

Dima kav

0

Вообще пох

Ответить

Дарья Мельник

0

Эстония , тоже не войти

Ответить

Gleb Kichigin

0

И у меня проблемы с what's up

Ответить

Andrei Nosov

0

Не только из России, в Штатах и Европе тоже не работает.

Ответить

Андрей Г

0

а я то думаю что не так!

Ответить

Марат Зиновьев

0

ох уж этот Twitter !

Ответить

Дарья Мусинцева

0

Когда два канала из 3 каналов связи зависят от фб :(

Ответить

Sergey Pikalöw

0

в Германии тоже не работает

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

0

Вселенная всеми силами намекает что надо удалять все продукты от лицакниги

Ответить

Любовь Федоренкова

0

Какие прогнозы? 🧐

Ответить

Олег Миронов

0

Инст умирает ☘️

Ответить

Алексей Зажигин

0

Да, рельно лёг. Работа встала))

Ответить

Christina Shevelkova

0

в Финляндии и в Германии тоже не работает 

Ответить

Алексей Борисенко

0

Instagram
       Rip
2010-2021

Ответить

Рустам Шарапов

0

Испания тоже

Ответить

Pavel Voronkov

0

Все пропало! (с)

Ответить

Анатолий Зедгенидзев

0

Причина? 

Ответить

Модный колос

0

Ха-ха! Ни того, ни другого говна не держим)

Ответить

Maxim Gataullin

0

Ютуб тоже что-то не работает.

Ответить

Георгий Арефьев

Maxim
0

Кофеварка че-то тоже не фурычит...

Ответить

Alexis Shilo

Георгий
0

По-любому фейсбук виноват

Ответить

Svetlana Malvinskaya

0

ни инста, ни вотсап (

Ответить

Евгения Балботкина

0

Аналогично(((

Ответить

Ангелина Андросова

0

Все висит, ничего не помогает))

Ответить

Ангелина Андросова

0

Сначала подумала кто то снова рабочий аккаунт путается взломать, понервничала даже((

Ответить

Роман Абдувохидов

0

Что происходит почему не работает?

Ответить

Георгий Арефьев

Роман
0

Щас погодите, я тут намудрил немного, включу.

Ответить

Cursed Undead

0

Дошутился Байден) 

Ответить

Наталья Наталья

0

Но сам фесбук работает🤷‍♂️🤷‍♂️

Ответить

Alexandr Shkuriin

0

Пытаюсь я выложить сторис, пытаюсь, пытаюсь... а оказывается-то))) Ох уж этот Инстаграм😌❤️

Ответить

Daria Borisova

0

Все, сидим здесь😄

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Shlomo Goldenberg

0

у меня во франции иг не работает

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Alexis Shilo

0

Ватс ап ожил

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Гульзар Арзыбаева

0

Сколько это продлится?🧐

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