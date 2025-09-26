Meta* запустит в Великобритании подписку на Instagram* и Facebook* без рекламы за £2,99 в месяц

В 2023 году компания запустила такую услугу в ЕС на фоне претензий местных регуляторов.Пользователи Instagram* и Facebook* старше 18 лет смогут выбрать — продолжить пользоваться сервисами бесплатно и получать персонализированную рекламу или платить за ежемесячную подписку без рекламы.Стоимость подписки составит £2,99 в месяц ($3,99 или 333 рубля по курсу ЦБ на 26 сентября 2025 года) при оплате через веб-версии сервисов. При оплате с устройств на iOS и Android — £3,99 в месяц ($5,3 или 443 рубля).Разницу в цене в Meta* объяснили комиссиями, которые взимают Apple и Google. Пользователь должен сразу выбрать — купить подписку на все свои аккаунты в Instagram* и Facebook* или ни на один. При этом подключение каждого дополнительного аккаунта будет стоить ещё от £2 до £3.В 2023 году Meta* запустила аналогичную подписку в странах ЕС. В апреле 2025 года европейские регуляторы оштрафовали компанию на $232 млн за нарушение, постановив, что предложенная модель не даёт пользователям «реального свободного выбора».В июле 2025-го Еврокомиссия потребовала от Meta* дальнейших корректировок системы. По состоянию на сентябрь 2025 года подписка на Instagram* и Facebook* без рекламы в ЕС стоит €8 ($9,3 или 781 рубль) за каждый сервис.*Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.#новости #meta