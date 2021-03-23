Соцсети
Таня Боброва

Twitter удалил треть запрещённых материалов после замедления соцсети, но темпы «неудовлетворительны» — Роскомнадзор Статьи редакции

Регулятор начал замедлять работу соцсети 10 марта.

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Twitter начал удалять материалы с детской порнографией, а также посты, склоняющие детей к суициду и рекламирующие наркотики, однако фактически удалена только треть запрещённого в России контента. Об этом рассказали в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что требовали удалить 3,1 тысячи таких материалов. С 2017 года регулятор направил руководству Twitter более 28 тысяч требований об удалении, которые «были проигнорированы».

Сожалеем, что лишь применение технических мер принуждения к исполнению российских законов заставили американскую соцсеть признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира и принять меры по её удалению.

Признание соцсетью информации запрещённой и её удаление могло быть осуществлено Twitter значительно раньше, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета.

Роскомнадзор

Регулятор считает, что и сейчас темпы удаления запрещённой информации соцсетью «неудовлетворительные». «Роскомнадзор будет продолжать настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещённой и опасной для детей информации», — заявили в ведомстве.

  • Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в России с 10 марта, а 16 марта пригрозил заблокировать соцсеть, если она не удалит запрещённый контент в течение месяца.
  • В Twitter в ответ на замедление работы заявили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».
Роскомнадзор замедляет Twitter — в чем это…
Объясняют эксперты.
vc.ru

#новость #twitter #роскомнадзор

20 20 комментариев
5
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Alex

18

Абсолютное зло - это критика путина и как следствие - "угроза национальной безопасности РФ" в их извращенном понимании мира. Всё остальное это повод для блокировок.

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Косолапыч

Alex
3

Согласен

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Даниил Поляков

12

Абсолютное зло это называют свободу?

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Danila Romanov

Даниил
1

А твиттер говорил что-то о свободе? Что у них требуют удалить критику и т.д.? Или это чисто твой высер?

Ответить

Arthur Zugrov

8

Чтобы остаться не заблокированным, крупный ресурс должен приносить власти больше "пользы", чем "вреда". Если в Твиттере останутся преимущественно пропагандисты, а оппозиционные аккаунты будут в блоке - Твиттер останется. То же самое с Ютубом, где шоу Соловьёва набирает по 500к просмотров и больше ежедневно. То же и с другими площадками, которые, как только начинают блокировать пропаганду, попадают сначала под грозный пальчик РКН, а потом и под каток. В тоталитарном государстве свободной прессы в итоге не останется.

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dffd dffd

Arthur
1

Эм. Телеграм не попал под каток несколько лет назад. 

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Dmitry Mikushin

6

Интернет - не то, что в нём есть, а то как он проиндексирован. Помните об этом. Пользователь видит то, что выдаёт поисковик или лента. В отличие от реальной жизни, в интернете невозможно прямое наблюдение информации. В том же твиттере попадание информации в головы зависит от алгоритмов ранжирования. Таким образом я хочу показать, что интернет НЕ НЕЙТРАЛЕН в принципе. Пусть даже если на уровне сети интернет более-менее нейтрален, на пользовательском уровне он допускает любые отклонения в любую сторону. Пока РКН ведут себя как тупые клоуны, мы можем смеяться. Но когда они поймут как тонко и естественно можно манипулировать всем интернетом, мы об этом уже не узнаем и не посмеёмся. В общем, фундаментальная проблема WWW в нативности цензуры. Такой интернет просто не годится, и должен быть заменён чем-то новым.

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Александр Макаров

Dmitry
0
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Anton Reut

Александр
0

...а потом "уберите бутылку с кнопки Delete" )))

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dffd dffd

–4

Так РКН замедляет работу Твиттера, повод оправдать задержки связанные с удалением контента

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Anton Reut

dffd
1

Ты у мамы не очень умный, да?

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Александр Исакин

0

Свобода и беспредел - это разные вещи

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Alex

–1

Мне кажется РКН прекрасно понимает после того, как обделался с телегой, что это "импотентный" орган.
Всё что они могут - пугать, при этом наверняка параллельно ведут подковерные переговоры с твиттером.
Твиттеру на РКН глубоко по... Аудитория твиттера - грамотные люди, если что включат VPN, а тотально заблочить пол интернета политической воли не хватит, слишком огромны издержки. Вот и остается пугать страшилками.

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Shlomo Goldenberg

0

Детская порнография в твитторе?? 

Ответить

Георгий Михнов

0

Что я вижу? Неужели частная компания обратила внимание на какую-то бензоколонку?

Ответить

Для Сохранения

0

Детское порно на твитере?
Серьёзно?

Ответить

Ivan Kolpikov

0

Я бы хотел подробнее знать о том что же там такого они в твиттере назапрещали.

Ответить

Никита Ташев

–1

Глубоко срать на твиттер и то что в нем происходит, после того как они заблочили аккаунт Трампа, все в принципе предельно ясно стало🤷‍♂️

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Ware Wow

–3

мда

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Александр Макаров

Ware
0

Ппц

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