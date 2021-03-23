Twitter удалил треть запрещённых материалов после замедления соцсети, но темпы «неудовлетворительны» — Роскомнадзор Статьи редакции
Регулятор начал замедлять работу соцсети 10 марта.
Twitter начал удалять материалы с детской порнографией, а также посты, склоняющие детей к суициду и рекламирующие наркотики, однако фактически удалена только треть запрещённого в России контента. Об этом рассказали в Роскомнадзоре.
В ведомстве напомнили, что требовали удалить 3,1 тысячи таких материалов. С 2017 года регулятор направил руководству Twitter более 28 тысяч требований об удалении, которые «были проигнорированы».
Регулятор считает, что и сейчас темпы удаления запрещённой информации соцсетью «неудовлетворительные». «Роскомнадзор будет продолжать настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещённой и опасной для детей информации», — заявили в ведомстве.
- Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в России с 10 марта, а 16 марта пригрозил заблокировать соцсеть, если она не удалит запрещённый контент в течение месяца.
- В Twitter в ответ на замедление работы заявили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».
Абсолютное зло - это критика путина и как следствие - "угроза национальной безопасности РФ" в их извращенном понимании мира. Всё остальное это повод для блокировок.
Абсолютное зло это называют свободу?
А твиттер говорил что-то о свободе? Что у них требуют удалить критику и т.д.? Или это чисто твой высер?
Чтобы остаться не заблокированным, крупный ресурс должен приносить власти больше "пользы", чем "вреда". Если в Твиттере останутся преимущественно пропагандисты, а оппозиционные аккаунты будут в блоке - Твиттер останется. То же самое с Ютубом, где шоу Соловьёва набирает по 500к просмотров и больше ежедневно. То же и с другими площадками, которые, как только начинают блокировать пропаганду, попадают сначала под грозный пальчик РКН, а потом и под каток. В тоталитарном государстве свободной прессы в итоге не останется.
Интернет - не то, что в нём есть, а то как он проиндексирован. Помните об этом. Пользователь видит то, что выдаёт поисковик или лента. В отличие от реальной жизни, в интернете невозможно прямое наблюдение информации. В том же твиттере попадание информации в головы зависит от алгоритмов ранжирования. Таким образом я хочу показать, что интернет НЕ НЕЙТРАЛЕН в принципе. Пусть даже если на уровне сети интернет более-менее нейтрален, на пользовательском уровне он допускает любые отклонения в любую сторону. Пока РКН ведут себя как тупые клоуны, мы можем смеяться. Но когда они поймут как тонко и естественно можно манипулировать всем интернетом, мы об этом уже не узнаем и не посмеёмся. В общем, фундаментальная проблема WWW в нативности цензуры. Такой интернет просто не годится, и должен быть заменён чем-то новым.
Так РКН замедляет работу Твиттера, повод оправдать задержки связанные с удалением контента
Мне кажется РКН прекрасно понимает после того, как обделался с телегой, что это "импотентный" орган.
Всё что они могут - пугать, при этом наверняка параллельно ведут подковерные переговоры с твиттером.
Твиттеру на РКН глубоко по... Аудитория твиттера - грамотные люди, если что включат VPN, а тотально заблочить пол интернета политической воли не хватит, слишком огромны издержки. Вот и остается пугать страшилками.
Что я вижу? Неужели частная компания обратила внимание на какую-то бензоколонку?
Я бы хотел подробнее знать о том что же там такого они в твиттере назапрещали.
Глубоко срать на твиттер и то что в нем происходит, после того как они заблочили аккаунт Трампа, все в принципе предельно ясно стало🤷♂️
мда
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