Два фонда из ОАЭ купили облигации Telegram на $150 млн Статьи редакции
Мессенджер разместил облигации и привлёк $1 млрд в середине марта, говорил источник.
Эмиратская инвесткомпания Mubadala вложила $75 млн в обмен на пятилетние конвертируемые облигации Telegram, ещё $75 млн инвестировал Abu Dhabi Catalyst Partners, объявили компании в совместном заявлении.
Telegram, штаб-квартира которого уже находится в Объединённых Арабских Эмиратах — в Дубае, откроет офис в Абу-Даби после инвестиций, пишет Reuters.
Близкий к Telegram источник «Ведомостей» рассказал, что в совокупности Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners стали крупнейшими инвесторами, принявшими участие в размещении облигаций. По его словам, $150 млн — самая большая сумма, которую покупатели заплатили за облигации.
Половину облигаций выкупили глобальные инвестфонды, в том числе Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners, а оставшиеся 50% Telegram разместил у европейских и российских фондов и банков, говорит источник издания.
- В феврале «Коммерсантъ» рассказал планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Тогда издание VTimes ознакомилось с документами, которые мессенджер отправил потенциальным инвесторам.
- Согласно документам, Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн долга, а чтобы возместить эти деньги, решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации.
- 10 марта VTimes сообщило, что «ВТБ Капитал», один из агентов размещения Telegram, описал для инвесторов диапазон потенциальной стоимости мессенджера от $2,2 млрд до $124 млрд в 2022 году. Но в инвестбанке опровергли эту информацию.
- 15 марта источник РБК сообщил, что Telegram разместил облигации и привлёк $1 млрд. Минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, номинал одной бумаги — $1000. Мессенджер выплатит купоны в сентябре 2021 года.
Да и вот за это мне и дали 300 лямов
Каждый раз, когда вижу Дурова, вспоминаю в детстве мамино "Шапку надень". Мама была права...
А я каждый раз думаю, что человек с мозгами нигде не пропадет, даже если у него отжали проект, создает новый
А я верю в Телеграм. У него уже более 500 миллионов пользователей. А число пользователей это едва ли не главное. Даже Тинькофф хвастаются числом пользователей. Я пользуюсь Телеграм и он действительно лучше Whatsapp. Можно перекидывать огромные файлы без сжатия и ограничения. Телеграмм в desktop версии работает, даже если телефон отключен. Читать новости и каналы в Телеграм - одно удовольствие! А то что Телеграм популярен в развивающихся, а не развитых странах: ребята, как раз таки в развитых странах Телеграм выиграет конкуренцию у Whatsapp и именно потому что в открытой конкурентной экономике выиграет тот, кто предлагает лучший продукт!
Как горячие пирожки облигации телеграма разлетелись. Надо попытаться приобрести акций во время возможного IPO через годик 🤔
Без лоха и жизнь плоха
Что?) Валютные короткие конвертируемые бонды под 7% - это как горячие пирожки. Условный Газпром, на котором лежит туча политических рисков не конвертируемые размещает в 2,5 раза дешевле
С учетом, того, что там был заранее утвержденный список держателей облигаций в этом нет ничего странного — соответственно и в заголовке тоже.
Телеграмом пользуются в основном в Рашке и в развивающихся странах типа Ирана. Так что не зря Дуров бесится по поводу Вотсапа, не догнать ему Фейсбук. За 7 лет не догнал, и дальше не догонит.
Да и заработать на приложении не получится, на стикерах много не поднимешь, а рекламу там таргетировать нельзя.
Думаю, скоро Эппл вообще снесет это приложение из Эппстора и правильно сделает. Не зря же Дуров уже начал делать веб-апп для Сафари))
Телеграм теперь - это зашквар как антивирус Касперского, инструмент разведки и российского влияния, а не бизнес-проект.
Что за дичь ты несешь?) Особенно в конце
телеграм как раз фсб и не контролирует, зато переживают сильно, что не могут оттуда доказательства на людей вытащить, теперь появился голосовой час, скоро-возможность создавать видеоканал будет, так что за теелгой будущее
Уверен, что Олег Тиньков пользуется Телеграм, а вот что у Дурова есть карта Тинькофф- сомневаюсь! Хотя: who knows))))
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