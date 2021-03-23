Мессенджер разместил облигации и привлёк $1 млрд в середине марта, говорил источник.

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Эмиратская инвесткомпания Mubadala вложила $75 млн в обмен на пятилетние конвертируемые облигации Telegram, ещё $75 млн инвестировал Abu Dhabi Catalyst Partners, объявили компании в совместном заявлении.

Telegram, штаб-квартира которого уже находится в Объединённых Арабских Эмиратах — в Дубае, откроет офис в Абу-Даби после инвестиций, пишет Reuters.

Близкий к Telegram источник «Ведомостей» рассказал, что в совокупности Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners стали крупнейшими инвесторами, принявшими участие в размещении облигаций. По его словам, $150 млн — самая большая сумма, которую покупатели заплатили за облигации.

Половину облигаций выкупили глобальные инвестфонды, в том числе Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners, а оставшиеся 50% Telegram разместил у европейских и российских фондов и банков, говорит источник издания.

Обновлено в 17:30 РФПИ инвестировал в Telegram вместе с Mubadala, РФПИ инвестировал в Telegram вместе с Mubadala, пишет Forbes со ссылкой на представителя фонда.