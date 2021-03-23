Соцсети
Евгения Евсеева

Два фонда из ОАЭ купили облигации Telegram на $150 млн Статьи редакции

Мессенджер разместил облигации и привлёк $1 млрд в середине марта, говорил источник.

23 23 комментария
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Эмиратская инвесткомпания Mubadala вложила $75 млн в обмен на пятилетние конвертируемые облигации Telegram, ещё $75 млн инвестировал Abu Dhabi Catalyst Partners, объявили компании в совместном заявлении.

Telegram, штаб-квартира которого уже находится в Объединённых Арабских Эмиратах — в Дубае, откроет офис в Абу-Даби после инвестиций, пишет Reuters.

Близкий к Telegram источник «Ведомостей» рассказал, что в совокупности Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners стали крупнейшими инвесторами, принявшими участие в размещении облигаций. По его словам, $150 млн — самая большая сумма, которую покупатели заплатили за облигации.

Половину облигаций выкупили глобальные инвестфонды, в том числе Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners, а оставшиеся 50% Telegram разместил у европейских и российских фондов и банков, говорит источник издания.

Обновлено в 17:30 РФПИ инвестировал в Telegram вместе с Mubadala, пишет Forbes со ссылкой на представителя фонда.
  • В феврале «Коммерсантъ» рассказал планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Тогда издание VTimes ознакомилось с документами, которые мессенджер отправил потенциальным инвесторам.
  • Согласно документам, Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн долга, а чтобы возместить эти деньги, решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации.
  • 10 марта VTimes сообщило, что «ВТБ Капитал», один из агентов размещения Telegram, описал для инвесторов диапазон потенциальной стоимости мессенджера от $2,2 млрд до $124 млрд в 2022 году. Но в инвестбанке опровергли эту информацию.
  • 15 марта источник РБК сообщил, что Telegram разместил облигации и привлёк $1 млрд. Минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, номинал одной бумаги — $1000. Мессенджер выплатит купоны в сентябре 2021 года.

#новость #telegram

23 23 комментария
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23 комментария
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Roman Moskovskiy

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Да и вот за это мне и дали 300 лямов

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Dmitry Kiselev

Roman
0

Каждый раз, когда вижу Дурова, вспоминаю в детстве мамино "Шапку надень". Мама была права...

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Сергей Туров

Dmitry
0

А я каждый раз думаю, что человек с мозгами нигде не пропадет, даже если у него отжали проект, создает новый

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Trubin 🐜

Сергей
0

У него не отжали, а выкупили. 

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Yury Grinev

Trubin
–2

Ну вот не надо вот тут начинать защищать А.Б.У. и мейлсру

Ответить

Олег Саенов

Roman
0

Перекопского прям не узнать

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Kesha Pazzy

5

А я верю в Телеграм. У него уже более 500 миллионов пользователей. А число пользователей это едва ли не главное. Даже Тинькофф хвастаются числом пользователей. Я пользуюсь Телеграм и он действительно лучше  Whatsapp.  Можно перекидывать огромные файлы без сжатия и ограничения. Телеграмм в desktop версии работает, даже если телефон отключен.  Читать новости и каналы в Телеграм - одно удовольствие! А то что Телеграм популярен в развивающихся, а не развитых странах: ребята, как раз таки в развитых странах Телеграм выиграет конкуренцию у Whatsapp и именно потому что в открытой конкурентной экономике выиграет тот, кто предлагает лучший продукт! 

Ответить

Dear Moscow,

Kesha
0

одно удовольствие!

лучший продукт!

Ответить

Raimond Vladimirov

2

Arabgram

Ответить

unknown

0

Как горячие пирожки облигации телеграма разлетелись. Надо попытаться приобрести акций во время возможного IPO через годик 🤔

Ответить

Shlomo Goldenberg

unknown
–1

Без лоха и жизнь плоха

Ответить

unknown

Shlomo
1

Думаешь, покупая акции телеграма (возможно в будущем) человек поступает глупо?

Ответить

NNM ASSN

unknown
7

Думаешь

Переоцениваешь способности.

Ответить

Shlomo

unknown
0

знаю

Ответить

Антон Штадлер

unknown
1

Что?) Валютные короткие конвертируемые бонды под 7% - это как горячие пирожки. Условный Газпром, на котором лежит туча политических рисков не конвертируемые размещает в 2,5 раза дешевле

Ответить

Gable McKrawll

unknown
0

С учетом, того, что там был заранее утвержденный список держателей облигаций в этом нет ничего странного — соответственно и в заголовке тоже.

Ответить

Dear Moscow,

1

Mubadala и Abu Dhabi Catalyst

Prepare yourself, my friend

Ответить

Oleg Dergilev

1

Майор Громов прикинулся Абу-Грумалом..

Ответить

Trubin 🐜

–5

Телеграмом пользуются в основном в Рашке и в развивающихся странах типа Ирана. Так что не зря Дуров бесится по поводу Вотсапа, не догнать ему Фейсбук. За 7 лет не догнал, и дальше не догонит.

Да и заработать на приложении не получится, на стикерах много не поднимешь, а рекламу там таргетировать нельзя.

Думаю, скоро Эппл вообще снесет это приложение из Эппстора и правильно сделает. Не зря же Дуров уже начал делать веб-апп для Сафари))

Телеграм теперь - это зашквар как антивирус Касперского, инструмент разведки и российского влияния, а не бизнес-проект.

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Всеволод Ляшкевич

Trubin
0

Что за дичь ты несешь?) Особенно в конце

Ответить

Вадим Клюев

Всеволод
1

телеграм как раз фсб и не контролирует, зато переживают сильно, что не могут оттуда доказательства на людей вытащить, теперь появился голосовой час, скоро-возможность создавать видеоканал будет, так что за теелгой будущее

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Kesha Pazzy

0

Уверен, что Олег Тиньков пользуется Телеграм, а вот что у Дурова есть карта Тинькофф- сомневаюсь! Хотя: who knows))))

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Johnny Vorony

Kesha
0

Дуров пользуется Сбером. Инфа — сотка!

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