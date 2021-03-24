В приложении «ВКонтакте» для Android перестали отображаться сниппеты из-за бага у сервиса Google Статьи редакции
Пользователям необходимо обновить компонент WebView вручную.
В приложении «ВКонтакте» для Android пропали сниппеты — карточки со ссылками на новости и рекламу. Пользователи видят только текстовый анонс и не могут перейти по ссылке.
Во «ВКонтакте» подтвердили vc.ru проблему — она глобальная и связана с ошибкой сервиса Google, говорят в компании. Чтобы убрать ошибку, пользователям необходимо обновить компонент WebView в Google Play.
Ночью 23 марта в Android-приложениях произошёл массовый сбой из-за бага у сервиса Google. В соцсетях сообщали, что приложения Google, Amazon и банков перестали работать в фоне и больше не запускались.
В Google признали, что причиной неполадок в приложениях стал сбой в работе WebView. Ошибку решили, выпустив обновление, — у некоторых компонент обновился автоматически, другим необходимо сделать это вручную. Для этого нужно найти компонент в Google Play.
В России кроме «ВКонтакте» сбой затронул приложения крупных банков, включая «Тинькофф» и «Альфа-банк».
А кто знает что делать на Xiaomi? Там этот webview отключен видать с завода, и не включается. Что обновлять?)
Обновить сначала Google Chrome. Затем включить Webview и обновить его.
Вчера другу помог, весь день искали решение.
Webview пробовал включить - он сразу отключается сам. Вчера ось и приложения все обновил
А кто знает что делать на Xiaomi?
Если у вас не Mi A№, то вчера отдельная новость на этот счёт была:
https://vc.ru/trade/224472-v-podmoskove-predstavili-avtomaty-dlya-priema-butylok-i-banok-v-obmen-na-kupony-v-fastfude
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