Соцсети
Рая Хачатрян

В приложении «ВКонтакте» для Android перестали отображаться сниппеты из-за бага у сервиса Google Статьи редакции

Пользователям необходимо обновить компонент WebView вручную.

8 8 комментариев
497 просмотров

В приложении «ВКонтакте» для Android пропали сниппеты — карточки со ссылками на новости и рекламу. Пользователи видят только текстовый анонс и не могут перейти по ссылке.

Во «ВКонтакте» подтвердили vc.ru проблему — она глобальная и связана с ошибкой сервиса Google, говорят в компании. Чтобы убрать ошибку, пользователям необходимо обновить компонент WebView в Google Play.

Ночью 23 марта в Android-приложениях произошёл массовый сбой из-за бага у сервиса Google. В соцсетях сообщали, что приложения Google, Amazon и банков перестали работать в фоне и больше не запускались.

В Google признали, что причиной неполадок в приложениях стал сбой в работе WebView. Ошибку решили, выпустив обновление, — у некоторых компонент обновился автоматически, другим необходимо сделать это вручную. Для этого нужно найти компонент в Google Play.

В России кроме «ВКонтакте» сбой затронул приложения крупных банков, включая «Тинькофф» и «Альфа-банк».

#новость #вконтакте #android

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Александр Мишулин

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А кто знает что делать на Xiaomi? Там этот webview отключен видать с завода, и не включается. Что обновлять?)

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MEGAtraXXXer666

Александр
0

Телефон

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WAVEWITHME

Александр
0

Обновить сначала Google Chrome. Затем включить Webview и обновить его.

Вчера другу помог, весь день искали решение.

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Александр Мишулин

WAVEWITHME
0

Webview пробовал включить - он сразу отключается сам. Вчера ось и приложения все обновил

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WAVEWITHME

Алексан…
0

Точно Гугл хром обновлен?

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НечеловеческаяЛогика

Александр
0

веру!

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Dear Moscow,

Александр
0

А кто знает что делать на Xiaomi?

Если у вас не Mi A№, то вчера отдельная новость на этот счёт была:
https://vc.ru/trade/224472-v-podmoskove-predstavili-avtomaty-dlya-priema-butylok-i-banok-v-obmen-na-kupony-v-fastfude

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Максим Бурашников

Александр
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Xiaomi Not 8pro обновился хорошо

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