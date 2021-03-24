Пользователям необходимо обновить компонент WebView вручную.

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В приложении «ВКонтакте» для Android пропали сниппеты — карточки со ссылками на новости и рекламу. Пользователи видят только текстовый анонс и не могут перейти по ссылке.

Во «ВКонтакте» подтвердили vc.ru проблему — она глобальная и связана с ошибкой сервиса Google, говорят в компании. Чтобы убрать ошибку, пользователям необходимо обновить компонент WebView в Google Play.

Ночью 23 марта в Android-приложениях произошёл массовый сбой из-за бага у сервиса Google. В соцсетях сообщали, что приложения Google, Amazon и банков перестали работать в фоне и больше не запускались.

В Google признали, что причиной неполадок в приложениях стал сбой в работе WebView. Ошибку решили, выпустив обновление, — у некоторых компонент обновился автоматически, другим необходимо сделать это вручную. Для этого нужно найти компонент в Google Play.