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Роскомнадзор предложил обязательную регистрацию в соцсетях по паспорту с проверкой через Госуслуги Статьи редакции

Но специалисты видят в инициативе риски утечек и злоупотреблений.

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Роскомнадзор предложил создать единую информационную систему (ЕИС) для идентификации новых пользователей соцсетей и мессенджеров по их персональным данным — номеру паспорта, адресу проживания, телефону и электронной почте. Это следует из документа, опубликованного регулятором. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

Роскомнадзор опубликовал текст проекта 23 марта. Это часть поправок к закону «О персональных данных», которые вступили в силу 1 марта и обязывает операторов обеспечить пользователям возможность выбрать, какие персональные данные о себе они разрешают собирать и использовать публично.

Из проекта Роскомнадзора следует, что с 1 июля оператор данных — например, соцсеть или сайт объявлений — должен организовать «сбор согласий». Площадка должна дать возможность пользователю выбрать, какие его персональные данные можно собирать, обрабатывать и использовать публично.

Автор поправок, депутат «Единой России» Антон Горелкин пояснил «Коммерсанту», что соцсетям грозит штраф до 100 тысяч рублей за несоблюдение требований. По его словам, сервисам предоставят выбор: либо использовать для сбора согласий на обработку данных у новых пользователей свои платформы, либо ЕИС. Во втором случае информация будет проверяться через госуслуги и при необходимости передаваться другим ведомствам.

Специалист «Роскомсвободы» Михаил Третьяк объяснил изданию, что такой объём персональных данных не требуется Роскомнадзору и соцсетям, «если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу». Из проекта Роскомнадзора также непонятен вопрос защиты данных внутри ЕИС, так как новая база «согласий» становится потенциальной целью для взлома.

«ВКонтакте» и «Одноклассники» уже требуют у новых пользователей указывать номер телефона, а легально купить SIM-карту в России можно лишь при предъявлении паспорта. Если купить «серую» симку, а при проверке личность абонента не подтвердилась, то оператор должен её заблокировать. При этом, например, «ВКонтакте» не просит предоставлять паспортные данные при регистрации и не сверяет владельца SIM-карты с обладателем аккаунта.

#новость #роскомнадзор

56 56 комментариев
4
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56 комментариев
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Александра Тимошенко

21

У меня паспортов не хватит на все мои субличности 🤣

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Игорь Крафт

Александра
2

Удалимся отовсюду и останутся Соловьев и Киселев одни!

Ответить

Ji Nox

15

"Но специалисты видят в инициативе риски утечек и злоупотреблений."
НО - это вся ваша деятельность. Надеюсь когда-нибудь мы все дружно посмеёмся над всем этим маразмом. НО пока страшно.

Ответить

Miss V.I.P.

13

Может ещё кал и мочу на анализ сдавать перед регистрацией? Как такое важное нововведение упустить могли? Мда...

Ответить

Смотритель

Miss
1

Точно,😂

Ответить

Перспективный велосипед

Miss
0

Можно, конечно, и ещё кое-что попросить, но это будет дискриминация по половому признаку

Ответить

Miss V.I.P.

Перспективный
1

Учитывая ежедневный прирост новоиспеченных пользователей в соц сетях, у просящего этого "кое-чего" рискует отсохнуть "просилка" 🙄

Ответить

Перспективный

Miss
1

Молодёжь подтянется старикам помочь -)) 

Ответить

Смотритель

6

Получается молодое поколение до 14 лет не смогут зарегистрироваться в социальных сетях, потому что
1. Им не продадут сим карты
2. Несовершеннолетние
3. Нет паспорта

Ответить

Алексей Штейн

Смотритель
0

печально. не смогут лайкать посты навального

Ответить

Александер Нероденко

Смотритель
1

С одной стороны это было бы отлично. Потому что, маленькие агрессоры не умеют выражать свои мысли без мата. Но это не реально, потому что сим-карты покупают родители. Если конечно этот закон вступит в силу, то их станет значительно меньше. Но я лично против. Скоро будут спрашивать сколько зарабатываешь, с кем спишь и где деньги хранишь....

Ответить

Рамиль Газетдинов

Александер
0

Ну насчёт первого и третьего вопроса как будто уже знают. Налоговой тайны уже вроде бы и нет 

Ответить

Смотритель

Александер
–1

Это уже спрашиют

Ответить

Перспективный велосипед

5

РКН ПНХ

Ответить

Alexander Tumanov

4

Вся эта ООО «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», яркая иллюстрация цифрового фашизма. Они свои жвалы тянут всюду, где что то ещё живет и шевелится.

Ответить

Вадим Иванов

0

Печальная инициатива. Слабо верится,что она дойдёт до реализации.

Ответить

Ринат Хафизов

Вадим
10

Слабо? Вы не в России жили последние лет 10?

Ответить

Nikolay Keskinov

3

Подобные попытки взять всех под контроль приведут к перетеканию пользователей на другие площадки просто. И всё. ВК, Одноклассники... Их легко заменить другими. 

Ответить

Андрей Кустов

Nikolay
0

Тут то их и заблокируют )

Ответить

Name Name

–12

А как хохлы будут регаться? Или их там всех наконец-то забанят?

Ответить

Alexander Mitryashkin

Name
9

А как пидоры типо тебя будут регаться? Или в законе будет лазейка, что если пригожинец, то можно и без паспорта

Ответить

Alexander Tumanov

Name
0

А чем вам так не угодили малороссы?

Ответить

Enzo

2

Побольше таких законов, пожалуйста. И курс евро за сотню. Тогда к сентябрю народ наконец дочухает, что пора прийти на выборы и вынести авторов этой и других подобных инициатив на мороз. А там может и Михал Иваныч до 24 не досидит.

Ответить

thekitakun

Enzo
3

Не выйдут. Масштабы похуизма в РФ преуменьшены

Ответить

Alexander Tumanov

Enzo
0

Амёбы только размножаются.

Ответить

Arthur Zugrov

Enzo
0

Вам бы с такими заявлениями да в Камеди) Кого вообще волнует, сколько придёт и как проголосует? За поправки напомните, сколько по официальной статистике, проголосовало народа?)

Ответить

Антон Суровый

–10

Давно пора. Хоть за языком следить начнут и за тем, что постят. Фейсбук давно уже запрашивает паспортные, особенно если рекламой занимаешься. Для тех, кто любит страдать херней в соцсетях и для параноиков это да, минус, конечно.

Ответить

Ринат Хафизов

Антон
8

Ещё за языком следить рабам внутри поможет, если пустить по кругу автоматчиков.

Ответить

Антон Суровый

Ринат
0

Так а МВД на то и да

Ответить

Alexander Tumanov

Антон
0

Поясните, кого вы назвали параноиками?

Ответить

Антон Суровый

Alexander
0

Тех, кто заклеивает камеру скотчем

Ответить

Alexander

Антон
2

И в чем вы увидели приступ паранойи, если человек заклеил камеру? Мне вот тоже неприятно, когда мою жизнь транслируют на webcam в реальном времени. Что в этом параноидального? Вы же без штанов по улице не ходите?

Ответить

Sergey Pozhilov

2

Регистрация на блокируемом сайте через госуслуги - это ли не маразм?

Ответить

Alexander Tumanov

Sergey
1

Конечно маразм. Но это, отличительная черта всех сотрудников ООО «РФ».

Ответить

Виктор Булов

2

Как-будто кому-то сдался ВК

Ответить

Ринат Хафизов

Виктор
0

Проблема в том, что взрослые люди, пользователи российских сетей, имеют кучу ответственностей. Например, в социальных сетях родители самоорганизовываются в группах по школьным классам, всякого рода кружкам, секциям и прочим детским активностям. И 99% этих родителей никогда не согласятся перейти в телеграм, fb и иные нероссийские сети. Скажите спасибо, что группы такие хотя бы не в ОК, а в ВК или Вайбере.

Ответить

Олег

Ринат
1

у нас народ уже вполне себе привык мигировать из одной сетки в другую, поэтому тут не соглашусь. заметил что куча моих контактов родители моих клиентов учеников повально полезли регистрироваться в телеграме.

Ответить

Олег

2

идем по пути Китая, скоро уже рейтинги доверия будем вводить) у нас пол страны будет с отрицательными рейтингами и им нельзя будет ни в автобусе не в поезде поехать ахахах

Ответить

Железный SNX

–1

Как быть тем кто уже зарегался сто лет назад?)

Ответить

Ринат Хафизов

Железный
4

Элементарно. Вы, видно, недавно в интернете. Ни разу не видели смену пользовательского соглашения без возможности отказаться?

Ответить

Смотритель

Железный
0

Придумают

Ответить

Холден Колфилд

1

Пока вк

Ответить

Смотритель

1

Ага если бы эти сайты были российскими😂

Ответить

Александр Иванов

1

у нас уже нельзя без идентификации в интернет выходить, зачем еще и на той стороне чтото требовать? это как простить паспорт на выходе из дома и на входе в работу.

Ответить

Алексис Второй

1

Логичным и околофинальным продолжением всего этого станет введение административной ответственности за использование VPN не в рабочих целях.

Ответить

Rus Bashinsky

0

Мой внутренний таргетолог, конечно, доволен — меньше мусора будет в аудиториях.

А вот тайный дрочун на видосы в вк чёт негодует 🤔

Ответить

Cold Rimspace

Rus
2

Открой для себя чудесный мир Яндекс.Видео. Любые видео с кучи сайтов бесплатно и без регистрации. Хоть с бабками, хоть с конями) 

пысы: Яндекс ненавижу всеми фибрами души. Единственное, что они пока не засрали (но уже пытаются) - это поиск по картинкам.

Ответить

Alexander Tumanov

Cold
1

Все поделки и сервисы Яндекса направлены на контроль над живым человеком, навязывании не только платных, но и злонамеренных услуг, с далеко идущими, тяжкими последствиями для самого человека, так и для общества в целом. Яндекс, это ещё один пазл в уродливой картинке цифрового фашизма.

Ответить

Олег

Cold
0

ничего подобного там не нашел

Ответить

Cold Rimspace

Олег
0

Настройки - ключ к успеху;)

Ответить

Юрий Иванов

–5

Вход в Интернет должен быть через специальный сервис сверки личности, через webcam приложение на этом сервисе.
Помимо паспортных данных и телефона, программа должна фейс личности сопоставлять с базой данных.

Ответить

Alexander Tumanov

Юрий
2

Вы понимаете, что тем самым поддерживаете полицейщину, акцептируете геноцид над живым человеком, его личностью, тайной жизни? Ни что не может оправдывать уничтожение выражения МЫСЛИ, ИДЕИ, ЖЕЛАНИЯ. Пресекать необходимо только физические действия, напрямую запрещенные Законом, одобренным большинством живых людей, прямым голосованием.

Ответить

Pepe Smoke

0

Они о кремлеботах вообще подумали? Или можно будет 100 аккаунтов на 1 паспорт зарегистрировать? Тогда норм

Ответить

Alexander Tumanov

Pepe
0

У кремлеботов нет паспортов. Их изымают, у осуждённых нет паспортов.

Ответить

Alex

0

Вот оно! Свершилось!!! А ещё несколько лет назад чиновники, делая серьезную морду кирпичем уверяли нас ,что этого никогда не будет!!!)))🤦🤦🤦

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Андрей Нефедов

–2

Давно пора 👍🏼

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