Но специалисты видят в инициативе риски утечек и злоупотреблений.

{"id":225138,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/225138-roskomnadzor-predlozhil-obyazatelnuyu-registraciyu-v-socsetyah-po-pasportu-s-proverkoy-cherez-gosuslugi","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432 \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u044f\u0445 \u043f\u043e \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/social\/225138-roskomnadzor-predlozhil-obyazatelnuyu-registraciyu-v-socsetyah-po-pasportu-s-proverkoy-cherez-gosuslugi","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/social\/225138-roskomnadzor-predlozhil-obyazatelnuyu-registraciyu-v-socsetyah-po-pasportu-s-proverkoy-cherez-gosuslugi&title=\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432 \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u044f\u0445 \u043f\u043e \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/social\/225138-roskomnadzor-predlozhil-obyazatelnuyu-registraciyu-v-socsetyah-po-pasportu-s-proverkoy-cherez-gosuslugi&text=\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432 \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u044f\u0445 \u043f\u043e \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/social\/225138-roskomnadzor-predlozhil-obyazatelnuyu-registraciyu-v-socsetyah-po-pasportu-s-proverkoy-cherez-gosuslugi&text=\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432 \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u044f\u0445 \u043f\u043e \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/social\/225138-roskomnadzor-predlozhil-obyazatelnuyu-registraciyu-v-socsetyah-po-pasportu-s-proverkoy-cherez-gosuslugi","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432 \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u044f\u0445 \u043f\u043e \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438&body=https:\/\/vc.ru\/social\/225138-roskomnadzor-predlozhil-obyazatelnuyu-registraciyu-v-socsetyah-po-pasportu-s-proverkoy-cherez-gosuslugi","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1389 просмотров

Роскомнадзор предложил создать единую информационную систему (ЕИС) для идентификации новых пользователей соцсетей и мессенджеров по их персональным данным — номеру паспорта, адресу проживания, телефону и электронной почте. Это следует из документа, опубликованного регулятором. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

Роскомнадзор опубликовал текст проекта 23 марта. Это часть поправок к закону «О персональных данных», которые вступили в силу 1 марта и обязывает операторов обеспечить пользователям возможность выбрать, какие персональные данные о себе они разрешают собирать и использовать публично.

Из проекта Роскомнадзора следует, что с 1 июля оператор данных — например, соцсеть или сайт объявлений — должен организовать «сбор согласий». Площадка должна дать возможность пользователю выбрать, какие его персональные данные можно собирать, обрабатывать и использовать публично.

Автор поправок, депутат «Единой России» Антон Горелкин пояснил «Коммерсанту», что соцсетям грозит штраф до 100 тысяч рублей за несоблюдение требований. По его словам, сервисам предоставят выбор: либо использовать для сбора согласий на обработку данных у новых пользователей свои платформы, либо ЕИС. Во втором случае информация будет проверяться через госуслуги и при необходимости передаваться другим ведомствам.

Специалист «Роскомсвободы» Михаил Третьяк объяснил изданию, что такой объём персональных данных не требуется Роскомнадзору и соцсетям, «если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу». Из проекта Роскомнадзора также непонятен вопрос защиты данных внутри ЕИС, так как новая база «согласий» становится потенциальной целью для взлома.