Роскомнадзор предложил обязательную регистрацию в соцсетях по паспорту с проверкой через Госуслуги Статьи редакции
Но специалисты видят в инициативе риски утечек и злоупотреблений.
Роскомнадзор предложил создать единую информационную систему (ЕИС) для идентификации новых пользователей соцсетей и мессенджеров по их персональным данным — номеру паспорта, адресу проживания, телефону и электронной почте. Это следует из документа, опубликованного регулятором. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».
Роскомнадзор опубликовал текст проекта 23 марта. Это часть поправок к закону «О персональных данных», которые вступили в силу 1 марта и обязывает операторов обеспечить пользователям возможность выбрать, какие персональные данные о себе они разрешают собирать и использовать публично.
Из проекта Роскомнадзора следует, что с 1 июля оператор данных — например, соцсеть или сайт объявлений — должен организовать «сбор согласий». Площадка должна дать возможность пользователю выбрать, какие его персональные данные можно собирать, обрабатывать и использовать публично.
Автор поправок, депутат «Единой России» Антон Горелкин пояснил «Коммерсанту», что соцсетям грозит штраф до 100 тысяч рублей за несоблюдение требований. По его словам, сервисам предоставят выбор: либо использовать для сбора согласий на обработку данных у новых пользователей свои платформы, либо ЕИС. Во втором случае информация будет проверяться через госуслуги и при необходимости передаваться другим ведомствам.
Специалист «Роскомсвободы» Михаил Третьяк объяснил изданию, что такой объём персональных данных не требуется Роскомнадзору и соцсетям, «если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу». Из проекта Роскомнадзора также непонятен вопрос защиты данных внутри ЕИС, так как новая база «согласий» становится потенциальной целью для взлома.
«ВКонтакте» и «Одноклассники» уже требуют у новых пользователей указывать номер телефона, а легально купить SIM-карту в России можно лишь при предъявлении паспорта. Если купить «серую» симку, а при проверке личность абонента не подтвердилась, то оператор должен её заблокировать. При этом, например, «ВКонтакте» не просит предоставлять паспортные данные при регистрации и не сверяет владельца SIM-карты с обладателем аккаунта.
У меня паспортов не хватит на все мои субличности 🤣
"Но специалисты видят в инициативе риски утечек и злоупотреблений."
НО - это вся ваша деятельность. Надеюсь когда-нибудь мы все дружно посмеёмся над всем этим маразмом. НО пока страшно.
Может ещё кал и мочу на анализ сдавать перед регистрацией? Как такое важное нововведение упустить могли? Мда...
Перспективный велосипед
Можно, конечно, и ещё кое-что попросить, но это будет дискриминация по половому признаку
Учитывая ежедневный прирост новоиспеченных пользователей в соц сетях, у просящего этого "кое-чего" рискует отсохнуть "просилка" 🙄
Получается молодое поколение до 14 лет не смогут зарегистрироваться в социальных сетях, потому что
1. Им не продадут сим карты
2. Несовершеннолетние
3. Нет паспорта
С одной стороны это было бы отлично. Потому что, маленькие агрессоры не умеют выражать свои мысли без мата. Но это не реально, потому что сим-карты покупают родители. Если конечно этот закон вступит в силу, то их станет значительно меньше. Но я лично против. Скоро будут спрашивать сколько зарабатываешь, с кем спишь и где деньги хранишь....
Ну насчёт первого и третьего вопроса как будто уже знают. Налоговой тайны уже вроде бы и нет
Вся эта ООО «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», яркая иллюстрация цифрового фашизма. Они свои жвалы тянут всюду, где что то ещё живет и шевелится.
Печальная инициатива. Слабо верится,что она дойдёт до реализации.
Подобные попытки взять всех под контроль приведут к перетеканию пользователей на другие площадки просто. И всё. ВК, Одноклассники... Их легко заменить другими.
А как хохлы будут регаться? Или их там всех наконец-то забанят?
А как пидоры типо тебя будут регаться? Или в законе будет лазейка, что если пригожинец, то можно и без паспорта
Побольше таких законов, пожалуйста. И курс евро за сотню. Тогда к сентябрю народ наконец дочухает, что пора прийти на выборы и вынести авторов этой и других подобных инициатив на мороз. А там может и Михал Иваныч до 24 не досидит.
Вам бы с такими заявлениями да в Камеди) Кого вообще волнует, сколько придёт и как проголосует? За поправки напомните, сколько по официальной статистике, проголосовало народа?)
Давно пора. Хоть за языком следить начнут и за тем, что постят. Фейсбук давно уже запрашивает паспортные, особенно если рекламой занимаешься. Для тех, кто любит страдать херней в соцсетях и для параноиков это да, минус, конечно.
Ещё за языком следить рабам внутри поможет, если пустить по кругу автоматчиков.
Поясните, кого вы назвали параноиками?
Тех, кто заклеивает камеру скотчем
Регистрация на блокируемом сайте через госуслуги - это ли не маразм?
Конечно маразм. Но это, отличительная черта всех сотрудников ООО «РФ».
Как-будто кому-то сдался ВК
Проблема в том, что взрослые люди, пользователи российских сетей, имеют кучу ответственностей. Например, в социальных сетях родители самоорганизовываются в группах по школьным классам, всякого рода кружкам, секциям и прочим детским активностям. И 99% этих родителей никогда не согласятся перейти в телеграм, fb и иные нероссийские сети. Скажите спасибо, что группы такие хотя бы не в ОК, а в ВК или Вайбере.
идем по пути Китая, скоро уже рейтинги доверия будем вводить) у нас пол страны будет с отрицательными рейтингами и им нельзя будет ни в автобусе не в поезде поехать ахахах
Как быть тем кто уже зарегался сто лет назад?)
Элементарно. Вы, видно, недавно в интернете. Ни разу не видели смену пользовательского соглашения без возможности отказаться?
у нас уже нельзя без идентификации в интернет выходить, зачем еще и на той стороне чтото требовать? это как простить паспорт на выходе из дома и на входе в работу.
Логичным и околофинальным продолжением всего этого станет введение административной ответственности за использование VPN не в рабочих целях.
Мой внутренний таргетолог, конечно, доволен — меньше мусора будет в аудиториях.
А вот тайный дрочун на видосы в вк чёт негодует 🤔
Открой для себя чудесный мир Яндекс.Видео. Любые видео с кучи сайтов бесплатно и без регистрации. Хоть с бабками, хоть с конями)
пысы: Яндекс ненавижу всеми фибрами души. Единственное, что они пока не засрали (но уже пытаются) - это поиск по картинкам.
Все поделки и сервисы Яндекса направлены на контроль над живым человеком, навязывании не только платных, но и злонамеренных услуг, с далеко идущими, тяжкими последствиями для самого человека, так и для общества в целом. Яндекс, это ещё один пазл в уродливой картинке цифрового фашизма.
Вход в Интернет должен быть через специальный сервис сверки личности, через webcam приложение на этом сервисе.
Помимо паспортных данных и телефона, программа должна фейс личности сопоставлять с базой данных.
Вы понимаете, что тем самым поддерживаете полицейщину, акцептируете геноцид над живым человеком, его личностью, тайной жизни? Ни что не может оправдывать уничтожение выражения МЫСЛИ, ИДЕИ, ЖЕЛАНИЯ. Пресекать необходимо только физические действия, напрямую запрещенные Законом, одобренным большинством живых людей, прямым голосованием.
Они о кремлеботах вообще подумали? Или можно будет 100 аккаунтов на 1 паспорт зарегистрировать? Тогда норм
У кремлеботов нет паспортов. Их изымают, у осуждённых нет паспортов.
Вот оно! Свершилось!!! А ещё несколько лет назад чиновники, делая серьезную морду кирпичем уверяли нас ,что этого никогда не будет!!!)))🤦🤦🤦
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