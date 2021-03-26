«Да» или «Нет»: Джек Дорси во время слушаний в Конгрессе запостил в Twitter опрос в знак протеста против формата встречи Статьи редакции
Законодатели отметили «многозадачность» главы Twitter.
25 марта Конгресс США провёл слушания по поводу дезинформации, цензуры в соцсетях и зависимости от технологий. В них приняли участие Марк Цукерберг от Facebook, Сундар Пичаи от Google и Джек Дорси от Twitter.
В середине слушаний Дорси опубликовал в Twitter опрос с вопросительным знаком и двумя вариантами ответов: «Да» и «Нет». Как пишет The Verge, это троллинг законодателей, которые часто просили от глав платформ отвечать на вопросы только утвердительно или отрицательно.
Конгрессвумен Кейтлин Райс отметила, что многозадачность Дорси — отвечать на вопросы и постить в Twitter — «действительно поражает». На момент написания заметки в опросе 65,3% пользователей ответили «Да» и 34,7% проголосовали за «Нет».
Цукерберг, Дорси и Пичаи не впервые дают показания перед Конгрессом. Накануне новой встречи член Палаты представителей Фрэнк Пэллон заявил Politico, что слушания проводятся для того, чтобы законодатели знали, какие нужны реформы.
Однако не похоже, чтобы такие реформы действительно разрабатывались после обсуждений, отмечает The Verge. «Другими словами, Конгресс не смог перестать говорить о своих личных обидах и перейти к конкретным решениям», — заключает издание.
Эту "поразительную" многозадачность можно наблюдать в любой кофейне, где люди едят, общаются и втыкают в инстаграм одномоментно. Реплика мадам Райс больше напоминает грубую лесть.
Экий остряк надо же! Сразу становится понятно, почему Твиттер переобувается в воздухе и живёт исключительно по двойным стандартам - у основателя научится.
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