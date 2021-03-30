Соцсети
Андрей Фролов

«ВКонтакте» вывесила наружную рекламу о первом за шесть лет обновлении приложения для iPad — но в App Store его нет Статьи редакции

В компании сказали: «1 апреля случилось на два дня раньше».

«ВКонтакте» купила наружную рекламу, в которой анонсировала обновление приложения соцсети для iPad, заметил сценарист и редактор Илья Рябов. В ней разработчики «отвечают» на реальную жалобу о том, что эта версия давно не менялась.

На момент написания заметки в App Store не было нового приложения для iPad. Представитель «ВКонтакте» сообщил vc.ru, что «1 апреля случилось на два дня раньше» без дополнительных комментариев.

Последним существенным изменением в приложении «ВКонтакте для iPa‪d» в App Store была адаптация дизайна под iOS 8 в феврале 2015 года, с тех пор в основном выходили обновления под новые версии системы.

#вконтакте #ipad

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7 7 комментариев
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7 комментариев
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Oleg Sergeev

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похоже на предсмертные конвульсии соцсети

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Russian Swiss

2

Что такое Вконтакте?

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Максим Чистов

Russian
3

Это такая соц сеть за пост в которой тебя посадят

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Nikolay Isaev

1

С неограниченным бюджетом не могут сделать версию для айпада

Ответить

Zypar Akhmat

0

О, плеер обновили для досок

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Данила Сафронов

0

Позорище

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Евгений Касимов

0

ВКонтакте - медленно загибается это ощущается, по оттоку людей из соц.сети вина руководства компании Mail Group в погоне за прибылью и сумасшедшей монетизацией они уничтожают соц.сеть как убили одноклассники, реклама через каждые несколько постов, реклама в музыке, реклама в сообществах, отсутствие конфиденциальности, а регулярные сбои стали нормой для ВКонтакте. Могу лишь предположить что соц сеть вымрет в ближайшие 5-10 лет.

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