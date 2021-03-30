«ВКонтакте» вывесила наружную рекламу о первом за шесть лет обновлении приложения для iPad — но в App Store его нет Статьи редакции
В компании сказали: «1 апреля случилось на два дня раньше».
«ВКонтакте» купила наружную рекламу, в которой анонсировала обновление приложения соцсети для iPad, заметил сценарист и редактор Илья Рябов. В ней разработчики «отвечают» на реальную жалобу о том, что эта версия давно не менялась.
На момент написания заметки в App Store не было нового приложения для iPad. Представитель «ВКонтакте» сообщил vc.ru, что «1 апреля случилось на два дня раньше» без дополнительных комментариев.
Последним существенным изменением в приложении «ВКонтакте для iPad» в App Store была адаптация дизайна под iOS 8 в феврале 2015 года, с тех пор в основном выходили обновления под новые версии системы.
Что такое Вконтакте?
ВКонтакте - медленно загибается это ощущается, по оттоку людей из соц.сети вина руководства компании Mail Group в погоне за прибылью и сумасшедшей монетизацией они уничтожают соц.сеть как убили одноклассники, реклама через каждые несколько постов, реклама в музыке, реклама в сообществах, отсутствие конфиденциальности, а регулярные сбои стали нормой для ВКонтакте. Могу лишь предположить что соц сеть вымрет в ближайшие 5-10 лет.
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