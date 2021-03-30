В компании сказали: «1 апреля случилось на два дня раньше».

«ВКонтакте» купила наружную рекламу, в которой анонсировала обновление приложения соцсети для iPad, заметил сценарист и редактор Илья Рябов. В ней разработчики «отвечают» на реальную жалобу о том, что эта версия давно не менялась.

На момент написания заметки в App Store не было нового приложения для iPad. Представитель «ВКонтакте» сообщил vc.ru, что «1 апреля случилось на два дня раньше» без дополнительных комментариев.

Последним существенным изменением в приложении «ВКонтакте для iPa‪d» в App Store была адаптация дизайна под iOS 8 в феврале 2015 года, с тех пор в основном выходили обновления под новые версии системы.