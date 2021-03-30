Mail.ru Group сменила главу «ВКонтакте» и создала совет для стратегического руководства соцсетями Статьи редакции
Совет возглавит экс-глава «ВКонтакте» Андрей Рогозов, его сменит Марина Краснова — она занимала пост директора по продукту соцсети.
Руководитель «ВКонтакте» Андрей Рогозов стал вице-президентом по социальным платформам Mail.ru Group, сообщили vc.ru в соцсети. Он возглавит две структуры: стратегический совет по управлению соцсетями и направление экспериментальных соцсетей и сервисов с социальной механикой.
Совет будет в том числе заниматься стратегическим планированием для «ВКонтакте» и «Одноклассников» — предполагается, что это позволит эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновации.
Mail.ru Group рассчитывает на ускорение роста экосистемы VK, к которой относятся как сама соцсеть со своими сервисами вроде платёжной системы VK Pay и подписки VK Combo, так и сервисы Delivery Club, «Самокат», «Ситимобил», голосовой помощник «Маруся» и другие.
Направление экспериментальных проектов планирует анализировать опыт соцсетей, выдвигать гипотезы и инициировать новые продукты, в том числе для рынков вне России.
Новая глава «ВКонтакте» Марина Краснова помимо руководства соцсетью продолжит развивать платформу видео и звонков Mail.ru Group, добавили в компании. Андрей Рогозов был операционным директором «ВКонтакте» с 2014 года, а управляющим директором стал в 2017 году.
Бегло прочитал "Рогозин", пришлось вернуться и прочитать ещё раз внимательно
Тот бы ещё и спел)
И правда. Что бы люди делали без возможности заказать такси или еду из социальной сети. Ведь социальные сети именно для этого и существуют. А друзья эти все, посты, сообщения — так, левые дополнительные фичи.
Зачем Mail.ru две одинаковые социальные сети?
За тем же, зачем производителям шоколада и газировки несколько брендов: иллюзия выбора и более тонкая настройка под конкретную ЦА.
У них ЦА разные
Сначала подумал, что на фото - школьник какой-то, а там нехилый такой карьерный рост.
Работает в компании с 2007 года, прошёл путь от разработчика до операционного и управляющего директора. С февраля 2017 года возглавляет ВКонтакте.
А чего добился ты за 10 лет? Небось до сих пор еще сайтики лабаешь, как и 10 лет назад? )
Компьютерная радиация молодит
Поправьте защитный экран
Пусть лучше идут в рынок мобильных приложений. Сделали «Сервисы» внутри одного приложения, хотя можно было как Яндекс всё это разделить на отдельные, полноценные подразделения.
Яндекс наоборот в сторону суперприложений идёт уже давно
Плохо идет. Объединил транспорт с картами. Это замечательно. Только транспорт в картах работает криво
Давно пора ... Дизайн и прочее сменить )
Да, было бы неплохо вернуть старый дизайн, который был до 2016.
Ох не глав надо менять
Удивительно долго продержался в такой ситуации. Кто нить вконтакте еще пользуется из присутствующих?
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