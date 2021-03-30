Совет возглавит экс-глава «ВКонтакте» Андрей Рогозов, его сменит Марина Краснова — она занимала пост директора по продукту соцсети.

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Руководитель «ВКонтакте» Андрей Рогозов стал вице-президентом по социальным платформам Mail.ru Group, сообщили vc.ru в соцсети. Он возглавит две структуры: стратегический совет по управлению соцсетями и направление экспериментальных соцсетей и сервисов с социальной механикой.

Андрей Рогозов

Совет будет в том числе заниматься стратегическим планированием для «ВКонтакте» и «Одноклассников» — предполагается, что это позволит эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновации.

Mail.ru Group рассчитывает на ускорение роста экосистемы VK, к которой относятся как сама соцсеть со своими сервисами вроде платёжной системы VK Pay и подписки VK Combo, так и сервисы Delivery Club, «Самокат», «Ситимобил», голосовой помощник «Маруся» и другие.

Направление экспериментальных проектов планирует анализировать опыт соцсетей, выдвигать гипотезы и инициировать новые продукты, в том числе для рынков вне России.