Соцсети
Андрей Фролов

Mail.ru Group сменила главу «ВКонтакте» и создала совет для стратегического руководства соцсетями Статьи редакции

Совет возглавит экс-глава «ВКонтакте» Андрей Рогозов, его сменит Марина Краснова — она занимала пост директора по продукту соцсети.

29 29 комментариев
2807 просмотров

Руководитель «ВКонтакте» Андрей Рогозов стал вице-президентом по социальным платформам Mail.ru Group, сообщили vc.ru в соцсети. Он возглавит две структуры: стратегический совет по управлению соцсетями и направление экспериментальных соцсетей и сервисов с социальной механикой.

Андрей Рогозов

Совет будет в том числе заниматься стратегическим планированием для «ВКонтакте» и «Одноклассников» — предполагается, что это позволит эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновации.

Mail.ru Group рассчитывает на ускорение роста экосистемы VK, к которой относятся как сама соцсеть со своими сервисами вроде платёжной системы VK Pay и подписки VK Combo, так и сервисы Delivery Club, «Самокат», «Ситимобил», голосовой помощник «Маруся» и другие.

Направление экспериментальных проектов планирует анализировать опыт соцсетей, выдвигать гипотезы и инициировать новые продукты, в том числе для рынков вне России.

Новая глава «ВКонтакте» Марина Краснова помимо руководства соцсетью продолжит развивать платформу видео и звонков Mail.ru Group, добавили в компании. Андрей Рогозов был операционным директором «ВКонтакте» с 2014 года, а управляющим директором стал в 2017 году.

#новость #вконтакте

29 29 комментариев
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29 комментариев
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Кирилл Баскус

14

Бегло прочитал "Рогозин", пришлось вернуться и прочитать ещё раз внимательно

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Max A. Glukhov

Кирилл
4

Тот бы ещё и спел)

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Алексей Лысенко

Max
0

Про спел бы  -это к Моргенштерну)

Ответить

Григорий Клюшников

7

И правда. Что бы люди делали без возможности заказать такси или еду из социальной сети. Ведь социальные сети именно для этого и существуют. А друзья эти все, посты, сообщения — так, левые дополнительные фичи.

Ответить

Чит Чат

1

Зачем Mail.ru две одинаковые социальные сети?

Ответить

Ренат Зайдуллин

Чит
15

За тем же, зачем производителям шоколада и газировки несколько брендов: иллюзия выбора и более тонкая настройка под конкретную ЦА.

Ответить

Чит Чат

Ренат
0

этот шоколад производят на одном заводе.. а тут две отдельные компании

Ответить

Константин Арбузов

Чит
2

Они все мечтают что то гениальное создать))

Ответить

Maxim Medvedev

Чит
1

У них ЦА разные

Ответить

Чит Чат

Maxim
–1

почему тогда нет одельной сети для геев?

Ответить

Максим

Чит
0

Есть, но не у мейлру

Ответить

Vladimir Fokin

Чит
0

Тик ток, кальянные, барбершопы.

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srgmrks

1

день новостей от ВКонтакте

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Вася Пражкин

1

Сначала подумал, что на фото - школьник какой-то, а там нехилый такой карьерный рост.
 Работает в компании с 2007 года, прошёл путь от разработчика до операционного и управляющего директора. С февраля 2017 года возглавляет ВКонтакте.

А чего добился ты за 10 лет? Небось до сих пор еще сайтики лабаешь, как и 10 лет назад? )

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Антон Штадлер

Вася
0

Компьютерная радиация молодит 

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Sergei Timofeyev

Антон
0

Поправьте защитный экран

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Вася Пражкин

Sergei
0

И шапочку из фольги, а то чип излишне облучается.

Ответить

Иван Касаткин

0

А, а вот и последствия раздела СП со Сбербанком проявляются

Ответить

Святослав Гусев

0

Пусть лучше идут в рынок мобильных приложений. Сделали «Сервисы» внутри одного приложения, хотя можно было как Яндекс всё это разделить на отдельные, полноценные подразделения.

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Dmitry Mezenin

Святослав
2

Яндекс наоборот в сторону суперприложений идёт уже давно

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Игорь Протасов

Dmitry
0

Плохо идет. Объединил транспорт с картами. Это замечательно. Только транспорт в картах работает криво

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андрей Тафратов

0

Давно пора ... Дизайн и прочее сменить )

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Григорий Клюшников

андрей
1

Да, было бы неплохо вернуть старый дизайн, который был до 2016.

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alex twit

0

Ох не глав надо менять

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Dmitry Mezenin

alex
0
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Konstantin_Andreevich

0

Ушла легенда...

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Олег Сериков

0

Пирамиду строют

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Igor Kachura

0

Удивительно долго продержался в такой ситуации. Кто нить вконтакте еще пользуется из присутствующих? 

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Igor
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