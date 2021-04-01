Соцсети
Таня Боброва

«ВКонтакте» впервые за пять лет обновила приложение для iPad Статьи редакции

Соцсеть сделала «универсальное приложение» для iOS.

26 26 комментариев
2707 просмотров

Обновление версии для iPad заметили редакторы vc.ru и подтвердили в компании. Мобильное приложение стало универсальным и адаптируется под большой экран, добавили в соцсети.

Скриншот vc.ru

В обновлённом приложении на планшетах можно слушать музыку, звонить друзьям, смотреть клипы, истории и другие видео, уточнили во «ВКонтакте». Приложение поддерживает внешнюю клавиатуру и голосовые сообщения.

Также на iPad будет работать большинство мини-приложений «ВКонтакте». Обновлённая версия приложения будет доступна всем пользователям в течение 1 апреля.

«ВКонтакте» анонсировала запуск обновления приложения для iPad 30 марта, разместив наружную рекламу в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Тогда в соцсети сказали, что «1 апреля случилось на два дня раньше», но других комментариев не дали.

#новость #вконтакте

26 26 комментариев
2
24
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435"], "comments": 26, "likes": 24, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 228322, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 01 Apr 2021 09:59:00 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Михаил Синицын

26

С 1 апреля

Ответить

Александр Утемов

12

Когда оно никому уже не нужным стало, самое время сделать апдейт!

Ответить

NIKITA KOROLEV

0

Там еще сидит кто-то?

Ответить

Сергей Щукин

NIKITA
8

Нет! Все в тиктоке! А, не, все в.клабхаусе! А, не, все в диспо! А,не все в

Ответить

NIKITA KOROLEV

Сергей
0

Я тебя понял, клоун

Ответить

Сергей Щукин

NIKITA
0

Очень рад этому. Сергей

Ответить

MEGAtraXXXer666

4

Ну может многодетная мамка из соседнего подъезда им и будет пользоваться, смотреть рецепты пирогов в группках

Ответить

Владимир Смолин

3

Господи, зачем так растянуто все делать, могли бы вполне сделать приближенно как на ПК

Пфффф
Хорошо, что у меня нет Айпада. Соболезную

Ответить

Black Jack

2

Важное уточнение для владельцев iPad: обновилось приложение не для Айпада, а для Айфона. У кого оно не установлено, его нужно скачать.

Ответить

Asscrab Asscrab

–12

Новости, которые мы заслужили.

Господи, яблочники, почему вы такие жалкие?

Ответить

Chok Chok

Asscrab
6

Пукан горит? Соболезную

Ответить

Daniel Wojewski

Asscrab
0

смотри, кто как хочет тот так и дро(делает). Если тебя так сильно волнует, чем пользуются и что делают другие люди, то начни больше работать. Даже если ты уже работаешь 12 часов в день 7/0, то мне кажется, что ты все равно слишком мало работаешь, у тебя почему-то есть время срать кого-то в комментариях)

Ответить

Ruslan Fatikhov

1

Главное, что «Клипы» добавили.

Ответить

Konst

1

сейчас пророческая аудитория vcru будет говорить что вк мёртв и никого в нём нет и десяток людей зря работал и вообще зашквар делать приложения для айпадов.

Ответить

Черт Сибирский

1

Вауууу это очень круто. Спасибо. А то столько лет пользоваться растянутой мобильной версией. Спасибо.

Ответить

Nick On

0

Занятно. Только лень этот самый айпэд включать. Да и, насколько помню, сторонние клиенты были всегда лучше.

Ответить

Александр Сенс

0

Я уже как 5 лет удалился с ВК. 

Ответить

Семен Смирнов

Александр
2

Спасибо приложению для iPad, которое дало стольким людям признаться, что они не сидят в этой помойке, не пользуются яблоком и не будут включать iPad ради этого

Ответить

alex twit

0

Это шутка?

Ответить

Lexx Borzov

0

ахахахах

Ответить

Холден Колфилд

0

В шапке нет пункта сообщества. В отличие от мобилы. Ппц
Только через профиль заходить...

Ответить

Холден Колфилд

Холден
0

а

Ответить

Alexander Zinovkin

0

Нет уж, спасибо, уже привыкли к браузеру

Ответить

Игорь Мазаев

0

Стену вернули, надеюсь?

Ответить

Алексей Горячев

0

Логично, законодательство о предустановленном софте же вступает в силу.

Ответить

Kesha Pazzy

–1

Зачем вот это всё, если есть Telegram ?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Ozon
Подписан
Отписаться
Случайно продать часть товара со скидкой в 99%
Финальная часть приключений сотрудников vc.ru на Ozon: они изучили работу фулфилмент-центра, проанализировали продажи и…
0
Ростелеком
Подписан
Отписаться
500 млрд и 50 лет – сколько нужно времени и денег, чтобы сделать киборга из «Лиги справедливости»
Посмотрели вместе со IT-специалистами Ростелекома «Снайдеркат» и спросили у них, сколько, по их мнению, стоят устройств…
0
Райффайзенбанк
Подписан
Отписаться
Open Demo Day в Райффайзенбанке— команды покажут, над чем работают прямо сейчас
Уже в третий раз мы сделаем Demo Day открытым — как всегда, будут живые демо, много общения и немного магии!
0

Показать еще

Лучшие комментарии
alex twit
за день
Че-т как-то не оч
«Яндекс» сменил логотип, разработал новый знак и шрифт
Alexander Mitryashkin
за неделю
Не мое, но забавно Если бы Суэцкий канал и танкер Evergreen были бы российскими😊 Первые три дня официальные лица отрицали бы перекрытие, называя его временным затруднением трафика. На четвертый день вышло бы…
Финский ритейлер K-Group предупредил о возможном дефиците кофе, ананасов и тунца из-за блокировки Суэцкого канала

Комментарии

GREAKLY

Россия возобновит авиасообщение…

Франсиско Пухольс

Я интроверт — не люблю…

Max B

Невозможно получить возврат за…

Vladimir

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…

Kirill Konrad

Российские продавцы…

Elena Balakhnova

«История о том, как я сжёг $10…

Александр…

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…

Никита Маков

Российские продавцы…

AeternaMens

Как удалять «неудаляемые…

Михаил Горюнов

«Тиндер» для белок. Как…

Bublikov Anton

Российские продавцы…

B. B.

Российские продавцы…

Vladimir

Редизайн «Яндекса». Взгляд со…

Семен Смирнов

«ВКонтакте» впервые за пять лет…

Daniel Wojewski

«ВКонтакте» впервые за пять лет…

Руслан Ніколаєнко

В России вступил в силу запрет…

Михаил Горюнов

«Тиндер» для белок. Как…

Kesha Pazzy

«ВКонтакте» впервые за пять лет…

Игорь Пашковский

«Яндекс» сменил логотип…

Leo Uvarov

В России вступил в силу запрет…
null