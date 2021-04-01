«ВКонтакте» впервые за пять лет обновила приложение для iPad Статьи редакции
Соцсеть сделала «универсальное приложение» для iOS.
Обновление версии для iPad заметили редакторы vc.ru и подтвердили в компании. Мобильное приложение стало универсальным и адаптируется под большой экран, добавили в соцсети.
В обновлённом приложении на планшетах можно слушать музыку, звонить друзьям, смотреть клипы, истории и другие видео, уточнили во «ВКонтакте». Приложение поддерживает внешнюю клавиатуру и голосовые сообщения.
Также на iPad будет работать большинство мини-приложений «ВКонтакте». Обновлённая версия приложения будет доступна всем пользователям в течение 1 апреля.
«ВКонтакте» анонсировала запуск обновления приложения для iPad 30 марта, разместив наружную рекламу в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Тогда в соцсети сказали, что «1 апреля случилось на два дня раньше», но других комментариев не дали.
Там еще сидит кто-то?
Нет! Все в тиктоке! А, не, все в.клабхаусе! А, не, все в диспо! А,не все в
Я тебя понял, клоун
Ну может многодетная мамка из соседнего подъезда им и будет пользоваться, смотреть рецепты пирогов в группках
Господи, зачем так растянуто все делать, могли бы вполне сделать приближенно как на ПК
Пфффф
Хорошо, что у меня нет Айпада. Соболезную
Важное уточнение для владельцев iPad: обновилось приложение не для Айпада, а для Айфона. У кого оно не установлено, его нужно скачать.
Новости, которые мы заслужили.
Господи, яблочники, почему вы такие жалкие?
смотри, кто как хочет тот так и дро(делает). Если тебя так сильно волнует, чем пользуются и что делают другие люди, то начни больше работать. Даже если ты уже работаешь 12 часов в день 7/0, то мне кажется, что ты все равно слишком мало работаешь, у тебя почему-то есть время срать кого-то в комментариях)
сейчас пророческая аудитория vcru будет говорить что вк мёртв и никого в нём нет и десяток людей зря работал и вообще зашквар делать приложения для айпадов.
Вауууу это очень круто. Спасибо. А то столько лет пользоваться растянутой мобильной версией. Спасибо.
Занятно. Только лень этот самый айпэд включать. Да и, насколько помню, сторонние клиенты были всегда лучше.
Я уже как 5 лет удалился с ВК.
Спасибо приложению для iPad, которое дало стольким людям признаться, что они не сидят в этой помойке, не пользуются яблоком и не будут включать iPad ради этого
В шапке нет пункта сообщества. В отличие от мобилы. Ппц
Только через профиль заходить...
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