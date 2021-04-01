Соцсеть сделала «универсальное приложение» для iOS.

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Обновление версии для iPad заметили редакторы vc.ru и подтвердили в компании. Мобильное приложение стало универсальным и адаптируется под большой экран, добавили в соцсети.

Скриншот vc.ru

В обновлённом приложении на планшетах можно слушать музыку, звонить друзьям, смотреть клипы, истории и другие видео, уточнили во «ВКонтакте». Приложение поддерживает внешнюю клавиатуру и голосовые сообщения.

Также на iPad будет работать большинство мини-приложений «ВКонтакте». Обновлённая версия приложения будет доступна всем пользователям в течение 1 апреля.