Twitter закрыл приложение для прямых трансляций Periscope Статьи редакции
Как и обещал.
1 апреля Twitter официально отключает Periscope, большинство основных функций которого уже перенесено в Twitter Live, заявили в компании.
Periscope уже убрали из магазинов приложений. Функции приложения сегодня отключат для тех, у кого оно осталось установленным. Общедоступные трансляции и дальше будут доступны в веб-версии Periscope, которая станет архивом для контента, размещённого на сервисе.
В компании решили отказаться от отдельного приложения: основные возможности Periscope уже доступны в приложении Twitter. Проводить трансляции в реальном времени можно с помощью Twitter Live, а бренды могут выходить в прямой эфир через отдельную Media Studio.
Twitter объявил о планах закрыть Periscope в декабре 2020 года, сославшись на увеличение расходов на обслуживание. Тогда компания заявила, что Periscope находится в «неустойчивом» режиме обслуживания, а за последние пару лет количество пользователей значительно сократилось. Twitter купил Periscope в 2015 году.
Однозначно правильное решение. Он был уже не айс, популярности нет, актива нет. Короче скинули балласт
Там контроль вообще отсутствовал😁
Есть видео, где контроль отсутствовал АХАХ
Скоро Clubhouse повторит его судьбу.
Но это был кайф в самом начале. Столько новых знакомств по всему миру.
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