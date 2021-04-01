Как и обещал.

1 апреля Twitter официально отключает Periscope, большинство основных функций которого уже перенесено в Twitter Live, заявили в компании.

Periscope @PeriscopeCo



We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter.



💜 https://t.co/fRbYdEYInf This is it. Our final goodbye. Today is the last day the Periscope app will be available.We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter. Вот и оно. Наше последнее прощание. Сегодня последний день, когда будет доступно приложение Periscope. Мы покидаем вас с нашей благодарностью за всех тех творцов и зрителей, делавших сообщество Perisope ярче. Мы надеемся увидеть вас всех в прямом эфире в Twitter.

Periscope уже убрали из магазинов приложений. Функции приложения сегодня отключат для тех, у кого оно осталось установленным. Общедоступные трансляции и дальше будут доступны в веб-версии Periscope, которая станет архивом для контента, размещённого на сервисе.

В компании решили отказаться от отдельного приложения: основные возможности Periscope уже доступны в приложении Twitter. Проводить трансляции в реальном времени можно с помощью Twitter Live, а бренды могут выходить в прямой эфир через отдельную Media Studio.

Twitter объявил о планах закрыть Periscope в декабре 2020 года, сославшись на увеличение расходов на обслуживание. Тогда компания заявила, что Periscope находится в «неустойчивом» режиме обслуживания, а за последние пару лет количество пользователей значительно сократилось. Twitter купил Periscope в 2015 году.