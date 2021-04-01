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Twitter закрыл приложение для прямых трансляций Periscope Статьи редакции

Как и обещал.

1 апреля Twitter официально отключает Periscope, большинство основных функций которого уже перенесено в Twitter Live, заявили в компании.

Periscope @PeriscopeCo
This is it. Our final goodbye. Today is the last day the Periscope app will be available.

We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter.

💜 https://t.co/fRbYdEYInf
Вот и оно. Наше последнее прощание. Сегодня последний день, когда будет доступно приложение Periscope. Мы покидаем вас с нашей благодарностью за всех тех творцов и зрителей, делавших сообщество Perisope ярче. Мы надеемся увидеть вас всех в прямом эфире в Twitter.

Periscope уже убрали из магазинов приложений. Функции приложения сегодня отключат для тех, у кого оно осталось установленным. Общедоступные трансляции и дальше будут доступны в веб-версии Periscope, которая станет архивом для контента, размещённого на сервисе.

В компании решили отказаться от отдельного приложения: основные возможности Periscope уже доступны в приложении Twitter. Проводить трансляции в реальном времени можно с помощью Twitter Live, а бренды могут выходить в прямой эфир через отдельную Media Studio.

Twitter объявил о планах закрыть Periscope в декабре 2020 года, сославшись на увеличение расходов на обслуживание. Тогда компания заявила, что Periscope находится в «неустойчивом» режиме обслуживания, а за последние пару лет количество пользователей значительно сократилось. Twitter купил Periscope в 2015 году.

#новость #twitter #periscope

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alex twit

16

Опустили перископ

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Vlad Azimov

6

Однозначно правильное решение. Он был уже не айс, популярности нет, актива нет. Короче скинули балласт

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Небесный ящик

4

Прощай бесполезное приложение.

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Ilija Wood

4

Сразу вспомнился фильм - 'Убрать перископ', надо пересмотреть.

Ответить

Михаил Синицын

2

Там контроль вообще отсутствовал😁

Ответить

WAVEWITHME

Михаил
5

Есть видео, где контроль отсутствовал АХАХ

Ответить

Trubin 🐜

WAVEWITHME
–1

В дарквебе посмотри

Ответить

Расиль Шакиров

1

Вероятно, правильно)

Ответить

Валентин Колосов

1

Скоро Clubhouse повторит его судьбу. 

Ответить

Lucky Lucianoo

Валентин
0

и это правильно приложение для разгильдяев мамкиных

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Sergey Ontime

–1

Но это был кайф в самом начале. Столько новых знакомств по всему миру.

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Sergey Ontime

Sergey
1

Чел минусует ностальгию, рили?))

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