Речь идёт о призывах к подросткам выйти на незаконные акции в Москве.

Twitter оштрафовали по ч.2 ст.13.41. КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ»). Об этом пишут «РИА Новости».

Всего Роскомнадзор составил на Twitter три протокола. Оставшиеся два суд рассмотрит 2 апреля.

Обновлено в 14:17 Суд оштрафовал Twitter ещё на 3,3 млн рублей, Суд оштрафовал Twitter ещё на 3,3 млн рублей, пишут «РИА Новости». Затем соцсеть оштрафовали ещё на 2,4 млн рублей.

Массовые акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального прошли в российских городах 23 января. Большинство из них закончились массовыми задержаниями.

21 января Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за призывы несовершеннолетних на массовые акции. Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к материалам.



27 января в Роскомнадзоре заявили, что TikTok, «ВКонтакте» и другие соцсети оштрафуют за призывы к подросткам идти на митинги — на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей.



5 марта суд оштрафовал «Одноклассники» на 4 млн рублей за отказ удалять призывы идти на митинги, за это же 9 марта оштрафовали «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей.



Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в России с 10 марта, а 16 марта пригрозил заблокировать соцсеть, если она не удалит запрещённый контент в течение месяца.



В Twitter в ответ на замедление работы заявили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете»,. После соцсеть удалила треть запрещённых материалов, но темпы в Роскомнадзоре назвали «неудовлетворительными».

