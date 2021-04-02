Суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за неудаление противоправной информации Статьи редакции
Речь идёт о призывах к подросткам выйти на незаконные акции в Москве.
Twitter оштрафовали по ч.2 ст.13.41. КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ»). Об этом пишут «РИА Новости».
Всего Роскомнадзор составил на Twitter три протокола. Оставшиеся два суд рассмотрит 2 апреля.
- Массовые акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального прошли в российских городах 23 января. Большинство из них закончились массовыми задержаниями.
- 21 января Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за призывы несовершеннолетних на массовые акции. Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к материалам.
- 27 января в Роскомнадзоре заявили, что TikTok, «ВКонтакте» и другие соцсети оштрафуют за призывы к подросткам идти на митинги — на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей.
- 5 марта суд оштрафовал «Одноклассники» на 4 млн рублей за отказ удалять призывы идти на митинги, за это же 9 марта оштрафовали «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей.
- Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в России с 10 марта, а 16 марта пригрозил заблокировать соцсеть, если она не удалит запрещённый контент в течение месяца.
- В Twitter в ответ на замедление работы заявили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете»,. После соцсеть удалила треть запрещённых материалов, но темпы в Роскомнадзоре назвали «неудовлетворительными».
Автомобильный жар
А разве не двойные стандарты? ) Ну так, если вспомнить недавние события, как Твиттер блочил неугодных. Или это другое?)
В новости нет ничего о том, какую "противоправную информацию" твиттер отказался удалить. Как можно определить это другое или нет?
Почему нет, можно же просто прочитать: "Twitter оштрафовали по части 2 статьи 13.41. КоАП РФ" Я не говорю про хорошие/плохие законы честный/нечестный суд. Я просто говорю про то, что каких-нибудь реднеков, которые бы кооперировались на массовые акции, вполне себе банили бы.
Они в общем-то президента забанили и наверное еще десятки тысяч других аккаунтов сочувствующих. Без суда и следствия) А тут получается, что они вполне себе нарушили законы другой страны (не важно, какие), и сразу пишут про кривосудие.
Ещё раз. Какую "противоправную информацию" твиттер отказался удалить? Давайте ссылку на твит или содержание твита, а не КоАП РФ.
это были твиты с детской порнухой?
То есть тоже никакой конкретики? Типа вот представь а вот прикинь если это детская порнуха!
Я с первого сообщения говорю – как можно сравнивать блокировку за конкретный твит, и какой то абстрактный коап.
И отвечу на ваш бессодержательный вопрос:
"если б нарушение было в твитах с детской порнухой - вы бы сейчас всерьез требовали ссылок сюда на эти твиты накидать?"
если бы это было нарушение с детской порнухой, и была ссылка на достоверный источник что это так, то вопрос бы сразу закрылся, а так это просто демагогия с вашей стороны
что значит "абстрактный КоАП"? в статье его четко указано "за что прилетит штраф и в каком примерно размере". РКН твиту претензию выкатил - те всё зачистить не смогли/не захотели, теперь суд решает вопрос о наказаниях. Кстати, заодно и ФБ может прилететь.
Мировой судебный участок № 422 рассматривает в пятницу по три протокола Роскомнадзора в отношении компаний Facebook и Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ
Т.е. конкретные претензии есть в протоколах РКН, но, кмк, СМИ ссылку на сами твиты-нарушители скорее всего не опубликуют. Как взглянуть на протоколы РКН - чертегознает, гуглить лень.
это значит вам говорят "блокировка по коап", а ваше "непредметное мышление" сразу представляет детское порно
барышня, я хотел гиперболизировать вашу просьбу выложить здесь ссылку на нарушающий КоАП контент подменив призывы к малолеткам детским порно. Дабы вы задумались - всё ли ок с вашей просьбой. Ну подставьте вместо прона объявления о наборе кладменов - это тоже наказуемо по той же статье.
Не знаю как еще четче донести свою мысль :)
Ну если так для вас это принципиально, что жить без этой инфы не можете, ну напишите в Роскомнадзор, пусть пришлют примеры или ищите, что они там в суде показал. Мне делать больше нечего, как ковыряться в этом дерьме, кому-то что-то показывая.
слит
Автомобиль
Facepalm
Сразу видно школоту ;)
Если ситуация с блокировкой по конкретному твиту и блокировкой по какому-то расплывчатому КоАП РФ для тебя одинаковая, то мнение твоё неинтересно хоть школоте, хоть кому
напомню на всякий случай – Трампа забанили за конкретные твиты
Трампа забанили за конкретные твиты
Да, да, да.
И теперь запретили запретили размещать любые его выступления или их части на facebook.
ЛЮБОЙ контент, содержащий выступления предыдущего законно и демократически избранного (америка ведь, не Россия!) президента:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6064f14e9a79473922825c8d
Когда же зумеры научиться читать.
После соцсеть удалила треть запрещённых материалов, но темпы в Роскомнадзоре назвали «неудовлетворительными».
Штраф не из - за одного неудаленного твита, а за отказ удалять твиты о призыве.
И с трампом некорректное сравнение, а вот с массовым удалением его сторонников, когда за сутки удалили под 100к аккаунтов - корректное.
Дедушка, обратите внимание в статье есть поментка "Обновлено в 14:17" и ваша цитата из статьи появилась позднее моего сообщения.
Так что сходите к доктору, он может пропишет вам таблеточки для улучшения когнитивных способностей
Детское порно в твиттере, мы его замедлим. А потомммм *магия* и дело то в митингах))))
Твиттер поржал, напугали ежа голой жопой ))🤣
Если на 3,2 млн ₽ , то Твиттер может и не заметить 🤷♀️
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Этот штраф - он первый звоночек, повторное нарушение уже карается суммой в размере 5-10% от выручки за предыдущий календарный год (хз как ее определять будут если у твиттера нет представительства в РФ, на глазок наверное :) )
И штраф прилетает за каждое нарушение, т.е. тупо за каждый твит по протоколу. Любой поршевладелец взвоет от штрафов в % от додхода.
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Вроде как недавно удаляли неугодное в новостях на всру, не? Но все равно вье**ли?
Капитализация твиттера 50,95 млрд $ или 380367 млн рублей. Штраф составляет 3.2/380367 = 0.00084129275%. Очень суровый штраф, даже если этот процент сильно увеличить из-за того капитализация не равна полной цене организации.
Если бы для физлиц были бы такие же штрафы в % процентах от баланса, то законы и правила бы никто не соблюдал) При балансе 10 млн рублей можно безлимитно платить штрафы по 84 рубля.
у Эпл капитализация еще выше, но он же не дожидаясь штрафов выполнил решение российских властей.
Этот штраф - он первый звоночек, повторное нарушение уже карается суммой в размере 5-10% от выручки за предыдущий календарный год (хз как ее определять будут если у твиттера нет представительства в РФ, на глазок наверное :) )
И штраф прилетает за каждое нарушение, т.е. тупо за каждый твит по протоколу. Чуете масштаб потенциального пополнения бюджета? :)
я так понимаю еще пару штрафов и найдут предлог, под который твиттер забанят как "рассадник инакомыслия" и нечаво России читать там других людей, до осени справятся
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