Соцсети
Евгения Евсеева

Суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за неудаление противоправной информации Статьи редакции

Речь идёт о призывах к подросткам выйти на незаконные акции в Москве.

Twitter оштрафовали по ч.2 ст.13.41. КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ»). Об этом пишут «РИА Новости».

Всего Роскомнадзор составил на Twitter три протокола. Оставшиеся два суд рассмотрит 2 апреля.

Обновлено в 14:17 Суд оштрафовал Twitter ещё на 3,3 млн рублей, пишут «РИА Новости». Затем соцсеть оштрафовали ещё на 2,4 млн рублей.
  • Массовые акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального прошли в российских городах 23 января. Большинство из них закончились массовыми задержаниями.
  • 21 января Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за призывы несовершеннолетних на массовые акции. Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к материалам.
  • 27 января в Роскомнадзоре заявили, что TikTok, «ВКонтакте» и другие соцсети оштрафуют за призывы к подросткам идти на митинги — на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей.
  • 5 марта суд оштрафовал «Одноклассники» на 4 млн рублей за отказ удалять призывы идти на митинги, за это же 9 марта оштрафовали «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей.
  • Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в России с 10 марта, а 16 марта пригрозил заблокировать соцсеть, если она не удалит запрещённый контент в течение месяца.
  • В Twitter в ответ на замедление работы заявили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете»,. После соцсеть удалила треть запрещённых материалов, но темпы в Роскомнадзоре назвали «неудовлетворительными».

#новость #twitter

1212 просмотров
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alex twit

–2

#басманноекривосудие

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Автомобильный жар

alex
14

А разве не двойные стандарты? ) Ну так, если вспомнить недавние события, как Твиттер блочил неугодных. Или это другое?) 

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Victor Kovalev

Автомобильный
7

Однозначно другое)

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Printsessa Derevyashka

Автомобильный
3

В новости нет ничего о том, какую "противоправную информацию" твиттер отказался удалить. Как можно определить это другое или нет?

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Автомобильный

Printse…
2

Почему нет, можно же просто прочитать: "Twitter оштрафовали по части 2 статьи 13.41. КоАП РФ" Я не говорю про хорошие/плохие законы честный/нечестный суд. Я просто говорю про то, что каких-нибудь реднеков, которые бы кооперировались на массовые акции, вполне себе банили бы. 
Они в общем-то президента забанили и наверное еще десятки тысяч других аккаунтов сочувствующих. Без суда и следствия) А тут получается, что они вполне себе нарушили законы другой страны (не важно, какие), и сразу пишут про кривосудие. 

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Printsessa

Автомоб…
4

Ещё раз. Какую "противоправную информацию" твиттер отказался удалить? Давайте ссылку на твит или содержание твита, а не КоАП РФ.

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Илья М

Printse…
4

т.е. если б нарушение было в твитах с детской порнухой - вы бы сейчас всерьез требовали ссылок сюда на эти твиты накидать? :)

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Printsessa

Илья
0

это были твиты с детской порнухой?

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Илья М

Printse…
2

у вас излишне предметное мышление. Я пытался вас натолкнуть на мысль о том что вы же требуете разместить тут нарушающий как минимум КоАП контент :)

Стенограмму заседания и материалы кмк можно будет увидеть на профильном сайте, но не прям сразу.

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Printsessa

Илья
–1

То есть тоже никакой конкретики? Типа вот представь а вот прикинь если это детская порнуха!
Я с первого сообщения говорю – как можно сравнивать блокировку за конкретный твит, и какой то абстрактный коап.

И отвечу на ваш бессодержательный вопрос:
"если б нарушение было в твитах с детской порнухой - вы бы сейчас всерьез требовали ссылок сюда на эти твиты накидать?"

если бы это было нарушение с детской порнухой, и была ссылка на достоверный источник что это так, то вопрос бы сразу закрылся, а так это просто демагогия с вашей стороны

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Илья М

Printse…
0

что значит "абстрактный КоАП"? в статье его четко указано "за что прилетит штраф и в каком примерно размере". РКН твиту претензию выкатил - те всё зачистить не смогли/не захотели, теперь суд решает вопрос о наказаниях. Кстати, заодно и ФБ может прилететь.

Мировой судебный участок № 422 рассматривает в пятницу по три протокола Роскомнадзора в отношении компаний Facebook и Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ

Т.е. конкретные претензии есть в протоколах РКН, но, кмк, СМИ ссылку на сами твиты-нарушители скорее всего не опубликуют. Как взглянуть на протоколы РКН - чертегознает, гуглить лень.

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Printsessa

Илья
0

это значит вам говорят "блокировка по коап", а ваше "непредметное мышление" сразу представляет детское порно

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Илья М

Printse…
0

барышня, я хотел гиперболизировать вашу просьбу выложить здесь  ссылку на нарушающий КоАП контент подменив призывы к малолеткам детским порно. Дабы вы задумались - всё ли ок с вашей просьбой. Ну подставьте вместо прона объявления о наборе кладменов - это тоже наказуемо по той же статье.
Не знаю как еще четче донести свою мысль :)

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Автомобильный

Printse…
1

Ну если так для вас это принципиально, что жить без этой инфы не можете, ну напишите в Роскомнадзор, пусть пришлют примеры или ищите, что они там в суде показал. Мне делать больше нечего, как ковыряться в этом дерьме, кому-то что-то показывая. 

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Printsessa

Автомоб…
–2

слит

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Автомобиль

Printse…
0

Facepalm
Сразу видно школоту ;)

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Printsessa

Автомоб…
2

Если ситуация с блокировкой по конкретному твиту и блокировкой по какому-то расплывчатому КоАП РФ для тебя одинаковая, то мнение твоё неинтересно хоть школоте, хоть кому

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Евгений

Printse…
1

Классика прям — наша проклятущая цензура и их аккуратненькие благостные блокировки...

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Printsessa

Автомоб…
1

напомню на всякий случай – Трампа забанили за конкретные твиты

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Dear Moscow,

Printse…
3

Трампа забанили за конкретные твиты

Да, да, да.

И теперь запретили запретили размещать любые его выступления или их части на facebook.

ЛЮБОЙ контент, содержащий выступления предыдущего законно и демократически избранного (америка ведь, не Россия!) президента:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6064f14e9a79473922825c8d

Facebook заявил о запрете выкладывать контент с…
Социальная сеть Facebook будет удалять весь контент, содержащий выступления бывшего президента США…
www.rbc.ru
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No Name

Printse…
2

Когда же зумеры научиться читать. 
После соцсеть удалила треть запрещённых материалов, но темпы в Роскомнадзоре назвали «неудовлетворительными». 

Штраф не из - за одного неудаленного твита, а за отказ удалять твиты о призыве. 

И с трампом некорректное сравнение, а вот с массовым удалением его сторонников, когда за сутки удалили под 100к аккаунтов - корректное. 

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Printsessa

No
0

Дедушка, обратите внимание в статье есть поментка "Обновлено в 14:17" и ваша цитата из статьи появилась позднее моего сообщения.
Так что сходите к доктору, он может пропишет вам таблеточки для улучшения когнитивных способностей

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No Name

Printse…
2

Зумер, что - то по теме разговора скажешь? Чем это отличается от левацкого удаления самого твиттера?

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Printsessa

No
1

тема из разряда "ебала жаба гадюку", старичок

Ответить

No Name

Printse…
0

Согл

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Влад Борщ

7

Детское порно в твиттере, мы его замедлим. А потомммм *магия* и дело то в митингах))))

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Михаил М

Влад
–2

Ага, митингах 🤦🏻‍♂️

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Alex

2

Твиттер поржал, напугали ежа голой жопой ))🤣

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Евгений Попов

Alex
0
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Нина Топоркова

1

Если на 3,2 млн ₽ , то Твиттер может и не заметить 🤷‍♀️

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Artem Kapnist

Нина
2

Главное бабки)) для нас и это деньги

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Ware Wow

Нина
1

Так они его заблочат в итоге...

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Илья М

Ware
0

в статье КоАП, по которой прилетело твиттеру - про блокировку ничего нет, только про бабло же. Может в случае неуплаты блокировать должны.

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Блестящий Петя

1

 Суд в Москве оштрафовал Twitter на 6,5 млн рублей

Так же эффективно как штрафовать владельца Порше на 500 рублей за превышение скорости.

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Илья М

Блестящий
0

Этот штраф - он первый звоночек, повторное нарушение уже карается суммой в размере 5-10% от выручки за предыдущий календарный год (хз как ее определять будут если у твиттера нет представительства в РФ, на глазок наверное :) )

И штраф прилетает за каждое нарушение, т.е. тупо за каждый твит по протоколу. Любой поршевладелец взвоет от штрафов в % от додхода.

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Yan Varskii

0

Вроде как недавно удаляли неугодное в новостях на всру, не? Но все равно вье**ли?

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Vilent

0

Капитализация твиттера 50,95 млрд $ или 380367 млн рублей. Штраф составляет 3.2/380367 = 0.00084129275%. Очень суровый штраф, даже если этот процент сильно увеличить из-за того капитализация не равна полной цене организации.
Если бы для физлиц были бы такие же штрафы в % процентах от баланса, то законы и правила бы никто не соблюдал) При балансе 10 млн рублей можно безлимитно платить штрафы по 84 рубля.

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Илья М

Vilent
0

у Эпл капитализация еще выше, но он же не дожидаясь штрафов выполнил решение российских властей.

Этот штраф - он первый звоночек, повторное нарушение уже карается суммой в размере 5-10% от выручки за предыдущий календарный год (хз как ее определять будут если у твиттера нет представительства в РФ, на глазок наверное :) )

И штраф прилетает за каждое нарушение, т.е. тупо за каждый твит по протоколу. Чуете масштаб потенциального пополнения бюджета? :)

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nitra ni

Илья
0

Телегу уже прозванивали, и тут стартанули с блокировкой знатно. 😂

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Илья М

nitra
0

Павел исправился, видимо, с точки зрения наших властей - к нему же уже нет вопросов.
А твиттер пока еще не въехал - будут потихоньку приводить в чувство, так вижу.

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nitra ni

Илья
0

Святой Вы человек 😀

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Руслан Ніколаєнко

0

я так понимаю еще пару штрафов и найдут предлог, под который твиттер забанят как "рассадник инакомыслия" и нечаво России читать там других людей, до осени справятся

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