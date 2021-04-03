Соцсети
Андрей Фролов

Исследователи сообщили об утечке номеров телефонов и других данных 533 млн пользователей Facebook Статьи редакции

Информация была собрана до 2019 года, но впервые появилась в открытом доступе.

  • На неназванном форуме для хакеров опубликована база с данными о 533 млн аккаунтах Facebook из 106 стран — об этом сообщил Алон Гал, техдиректор компании в сфере кибербезопасности Hudson Rock. В ней около 10 млн записей о пользователях из России.
  • В базе содержатся номера телефонов, Facebook ID, имена, опубликованные пользователями записи о местах жительства, даты рождения, записи в разделе «биография» и, в некоторых случаях, адреса email. Данные могут использоваться для мошенничества с помощью социальной инженерии и фишинга, считает Гал.
  • Business Insider подтвердила подлинность данных с помощью части базы — известные им номера совпали с пользователями Facebook, а на email из списка пришли письма о сбросе пароля на аккаунтах из того же списка.
  • Представитель Facebook сообщил BI, что данные были собраны через уязвимость, закрытую в 2019 году. Автор издания отмечает, что такая база впервые появляется в открытом доступе.

#новость #facebook #утечкаданных

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