Роскомнадзор продлил «замедление» Twitter до 15 мая и пока передумал блокировать соцсеть Статьи редакции
Компания удалила существенную часть запрещённого контента, рассказал регулятор.
После замедления Twitter удалил около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи не удалявшихся с 2017 года «запрещённых в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента», сообщил в своём Telegram-канале Роскомнадзор.
Регулятор отметил, что компания стала быстрее удалять запрещённые материалы: из 650 появившихся новых ссылок удалено около 580, в среднем у Twitter уходит на это 81 час. По российскому законодательству у соцсетей есть сутки на удаление таких материалов с момента получения уведомления.
В Роскомнадзоре добавили, что продолжат работу с администрацией Twitter для «полного и скорейшего удаления» соцсетью всей запрещённой информации. Это позволит больше не замедлять трафик и исключить блокировку сервиса в России, отметил регулятор.
- Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России 10 марта, а 16 марта пригрозил заблокировать соцсеть, если она не удалит запрещённый контент в течение месяца.
- 23 марта ведомство заявило, что Twitter удалил треть запрещённых материалов после замедления соцсети, но назвало темпы «неудовлетворительными». В компании ответили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».
- 2 апреля московский суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за неудаление противоправной информации: соцсеть получила три штрафа за день.
«запрещённых в России материалов ... и суицидального контента
«запрещённых в России материалов с детской порнографией ..
Родина Twitter. Но хотя бы солнечно обычно, да, и пальмы растут.
Колоссальный цветок
А Твиттер во Франции создали? Во дела, не знал!
сообщил в своём Telegram-канале Роскомнадзор.
Иронично...
Я тоже кекнул. Хоть не в тви-аккаунте и то слава богу.
Твиттер замедляется, Статья дополняется
Сколько денег потратили на эту безумную инициативу?
Я пока продолжу лайкать контент без тормозов)
Чет я не понимаю комментаторов. Твиттер распространяет детскую порнографию и не планирует ее удалять даже после запросов.
РКН: Чтобы защитить людей, мы накладываем ограничения на соцсеть.
В это время люди (не уверен, что люди): Анус свой защити, РКН
Где логика?
Ничего он не удаляет. Один из самых терпимых сервисов к сценам секса в том числе и с участием детей.
У нас с вами разный Твиттер, видимо.
«Доктор, откуда у вас такие картинки?»
Мой аккаунт забанили только через полгода жалобы РКН. Полгода. Так, что не неси чушь. Банят они только трампистов, а секс как не трогали так и не трогают. У всех порнозвезд там аккаунты с рекламой ОФ, дети каждую неделю публикуют тысячи своих нюдесов и всё это доступно тупо по хэштегам
"Мой аккаунт забанили только через полгода жалобы РКН."
О так вот откуда в твиторе цопэ! Ясно, понятно.
Никуда не отлучайтесь из дома, к вам уже выехали.
"У всех порнозвезд там аккаунты с рекламой ОФ, дети каждую неделю публикуют тысячи своих нюдесов и всё это доступно тупо по хэштегам"
пример хештега или пиздабол.
Гугл очень любит индексировать твитор. Гугл очень не любит цопэ. До такой степени, что когда у гугла был сервис пикаса, гугл инициировал приезд пативэнов к владельцам аккаунтов, которые загружали в пикасу цопэ.
Это- раз. Второе, твитор находится в американской юрисдикции, и там даже за невинные нудесы несовершеннолетних можно встрять на такие штрафы, что мало не покажется. И очень странно предполагать, что в штатах не нашли цопэ в твиторе, а наши доблестные борцы с интернетом - нашли.
Может быть, под цопэ они имели в виду что-то другое? Например, посты с призывами выйти на митинги?
Странно, Твитер распространяет порнографию только в России? Допустим, на просторах Твитера есть порно, но тогда почему нигде более, ни в одной цивилизованной стране мира по этому поводу никогда никаких инициаций со стороны местных МВД не было?
Проблемы у Твитера только в России, Туркменистане, Китае, Иране, северной Корее. Странно, да?)
Потому что Дорси рукопожатный, банит Трампа по первому же намёку, добавляет примечания к чужим твитам, скрывает неприятный для определённого круга контент. Что там у него? Детская порнография? Пффф... Какая ерунда. Главное что человек хороший.
Призывал выйти на митинги? 🤣
Ну, в России его бы давно отвезли в ментовку, если бы он призыв разместил в ВК
Действующего президента отвезли бы в ментовку за организацию митинга? Вы перегрелись, или весна
Был, пока на мороз его не выгнали.
После этого чувак начал пороть дичь и поднимать восстания.
Чувак что, захотел гражданскую войну, что ли инициировать?
В правовом государстве вопросы о выборах решаются через суды, митинги, демонстрации и т.п., но не через налет на капитолий.
Сидит и лично это делает? Трампа он за дело забанил. Его платформа и ему решать.
Ну, давайте начнём с того, что аниме с лолями является таковой только по мнению РКН.
Продолжим тем, что РКН уже наглядно продемонстрировал, что видео с митингов, расследования Навального и строительство зданий ФСБ в майнкрафте его беспокоят поболе, чем целостность детских психик (и прочего).
А ещё тем, что публикация детского прона в твиторе, так-то, лучше, чем в даркнете.
Потому что таким образом отслеживать и ловить тех, кто занимается не victimless crime - проще.
Ну, и закончим тем, что всех уже утомило это совковое запретительство, когда пожилые колхозники и женщины из совдепа вдруг решают, что если закрасить надпись «Х%й» на заборе, то его, этого самого х%я, как бы и нет.
Какое ещё victimless crime? Порно в Твиттер выкладывают сами дети
Понятия не имею и самое главное не понимаю зачем это нужно полиции чтоб кого-то за это "отслеживать и ловить", когда по хорошему это просто нарушение норм морали и хватит обычной оперативной модерации
В твиттере они не работают. Это не Facebook. Твиттер не различает сиськи девочки 13 лет и девушки 19
Даже в четверге хватает ню с участием несовершеннолетних девочек. Зачастую его там процентов 20. Они так продвигают чат с ними
Потому что вскукареки о детской порнографии в Твиттере идут из России до которой никому дела нет. Когда недавно в США был схожий наезд, с привлечением MasterCard и Visa, на Pornhub, оттуда удалили 80% процентов контента, оставили только профильные аккаунты и ужесточили модерацию. Это произошло очень быстро, потому что в Штатах отработаны рычаги финансового влияния. У нас такого нет и все понимают, что это очередная демонстрация которая ничем хорошим не закончится.
Даже не знаешь кто страшнее: Росмонадзор или обдолбанное пропагандой население, которое вместо того чтобы сопротивляться наоборот поддерживает отключение интернета и хвастается своей VPN-смекалочкой.
Блоги компаний
Показать еще