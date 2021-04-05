Соцсети
Таня Боброва

Роскомнадзор продлил «замедление» Twitter до 15 мая и пока передумал блокировать соцсеть Статьи редакции

Компания удалила существенную часть запрещённого контента, рассказал регулятор.

56 56 комментариев
1280 просмотров

После замедления Twitter удалил около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи не удалявшихся с 2017 года «запрещённых в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента», сообщил в своём Telegram-канале Роскомнадзор.

Регулятор отметил, что компания стала быстрее удалять запрещённые материалы: из 650 появившихся новых ссылок удалено около 580, в среднем у Twitter уходит на это 81 час. По российскому законодательству у соцсетей есть сутки на удаление таких материалов с момента получения уведомления.

С учётом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещённого контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере - полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая.

Тем самым компании Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещённого контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны.

Роскомнадзор

В Роскомнадзоре добавили, что продолжат работу с администрацией Twitter для «полного и скорейшего удаления» соцсетью всей запрещённой информации. Это позволит больше не замедлять трафик и исключить блокировку сервиса в России, отметил регулятор.

  • Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России 10 марта, а 16 марта пригрозил заблокировать соцсеть, если она не удалит запрещённый контент в течение месяца.
  • 23 марта ведомство заявило, что Twitter удалил треть запрещённых материалов после замедления соцсети, но назвало темпы «неудовлетворительными». В компании ответили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».
  • 2 апреля московский суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за неудаление противоправной информации: соцсеть получила три штрафа за день.
Роскомнадзор замедляет Twitter — в чем это…
Объясняют эксперты.
vc.ru

#новость #twitter #роскомнадзор

56 56 комментариев
3
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","twitter"], "comments": 56, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 229678, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 05 Apr 2021 10:09:43 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
56 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alexander Veber

20

«запрещённых в России материалов ... и суицидального контента

Ответить

Alexander Veber

Alexander
11

«запрещённых в России материалов с детской порнографией ..

Ответить

Danila

Alexander
0

https://www.youtube.com/watch?v=u8-E2LswmGk

Ответить

Евгений Архипов

Alexander
2

Родина Twitter. Но хотя бы солнечно обычно, да, и пальмы растут.

Ответить

Колоссальный цветок

Евгений
6

А Твиттер во Франции создали? Во дела, не знал!

Ответить

Alexander Veber

Колосса…
0

А я как раз гуглил растут ли в Париже пальмы

Ответить

kova7ev

Alexander
0

смахивает на Барнаул

Ответить

Raimond Vladimirov

13

сообщил в своём Telegram-канале Роскомнадзор.

Иронично...

Ответить

Sergey Chervov

Raimond
4

Я тоже кекнул. Хоть не в тви-аккаунте и то слава богу.

Ответить

Евгений Делюкин

Sergey
5
Ответить

Kesha Pazzy

Raimond
3

Обьявление о замедление  Ютуб будет размещено в Твиттер.
Рекурсия)

Ответить

Gidevan

8

Незаметное замедление продолжается!

Ответить

alex twit

6

Твиттер замедляется, Статья дополняется

Ответить

Колоссальный цветок

alex
6

Диски СОРМа крутятся, логи мутятся

Ответить

Георгий Владимирович

5

Сколько денег потратили на эту безумную инициативу?

Я пока продолжу лайкать контент без тормозов)

Ответить

Gidevan

Георгий
0

Никаких денег не жалко, чтобы добить последнюю проблему в России. 

Ответить

Mikhail Chechetka

–14

Чет я не понимаю комментаторов. Твиттер распространяет детскую порнографию и не планирует ее удалять даже после запросов.
РКН: Чтобы защитить людей, мы накладываем ограничения на соцсеть.
В это время люди (не уверен, что люди): Анус свой защити, РКН

Где логика? 

Ответить

Danila

Mikhail
10

ложь, пиздеж и провокация
твиттер сам прекрасно удаляет не только детскую, но и вообще любую порнографию

ркн врет и не краснеет

Ответить

Ivan Zenkov

Danila
–9

Ничего он не удаляет. Один из самых терпимых сервисов к сценам секса в том числе и с участием детей.

Ответить

Denis Bystruev

Ivan
2

У нас с вами разный Твиттер, видимо.

«Доктор, откуда у вас такие картинки?»

Ответить

Danila

Denis
6

упорятся соловьиным пометом, и начинают в интернетах чушь нести.

Ответить

Danila

Ivan
3

вранье.
ничего терпимого у них нет, и твиты удаляют и аккаунты банят.

Ответить

Ivan Zenkov

Danila
–5

Мой аккаунт забанили только через полгода жалобы РКН. Полгода. Так, что не неси чушь. Банят они только трампистов, а секс как не трогали так и не трогают. У всех порнозвезд там аккаунты с рекламой ОФ, дети каждую неделю публикуют тысячи своих нюдесов и всё это доступно тупо по хэштегам

Ответить

Danila

Ivan
3

"Мой аккаунт забанили только через полгода жалобы РКН."
О так вот откуда в твиторе цопэ! Ясно, понятно.
Никуда не отлучайтесь из дома, к вам уже выехали.

"У всех порнозвезд там аккаунты с рекламой ОФ, дети каждую неделю публикуют тысячи своих нюдесов и всё это доступно тупо по хэштегам"
пример хештега или пиздабол.

Гугл очень любит индексировать твитор. Гугл очень не любит цопэ. До такой степени, что когда у гугла был сервис пикаса, гугл инициировал приезд пативэнов к владельцам аккаунтов, которые загружали в пикасу цопэ.
Это- раз. Второе, твитор находится в американской юрисдикции, и там даже за невинные нудесы несовершеннолетних можно встрять на такие штрафы, что мало не покажется. И очень странно предполагать, что в штатах не нашли цопэ в твиторе, а наши доблестные борцы с интернетом - нашли.

Может быть, под цопэ они имели в виду что-то другое? Например, посты с призывами выйти на митинги?

Ответить

Murat Oshroev

Mikhail
7

Странно, Твитер распространяет порнографию только в России? Допустим, на просторах Твитера есть порно, но тогда почему нигде более, ни в одной цивилизованной стране мира по этому поводу никогда никаких инициаций со стороны местных МВД не было?
Проблемы у Твитера только в России, Туркменистане, Китае, Иране, северной Корее. Странно, да?)

Ответить

Ivan Zenkov

Murat
–6

Потому что Дорси рукопожатный, банит Трампа по первому же намёку, добавляет примечания к чужим твитам, скрывает неприятный для определённого круга контент. Что там у него? Детская порнография? Пффф... Какая ерунда. Главное что человек хороший.

Ответить

Danila

Ivan
3

Как бы ничего что трамп, будучи уже выгнанный на мороз, агитировал  сторонников на штурм правительственного здания?

Ответить

Ivan Zenkov

Danila
–1

Призывал выйти на митинги? 🤣

Ответить

Danila

Ivan
3

митинг- это митинг, а штурм здания - это штурм здания.
надо понимать разницу.

Ответить

Murat Oshroev

Ivan
0

Ну, в России его бы давно отвезли в ментовку, если бы он призыв разместил в ВК

Ответить

Ivan Zenkov

Murat
–4

Действующего президента  отвезли бы в ментовку за организацию митинга? Вы перегрелись, или весна

Ответить

Murat

Ivan
1

Сейчас он действующий? 

Ответить

Danila

Ivan
–1

трамп на тот момент был уже недействующий.

Ответить

Ivan

Danila
1

Он был действующим

Ответить

Danila

Ivan
–1

Был, пока на мороз его не выгнали.
После этого чувак начал пороть дичь и поднимать восстания.
Чувак что, захотел гражданскую войну, что ли инициировать?
В правовом государстве вопросы о выборах решаются через суды, митинги, демонстрации и т.п., но не через налет на капитолий.

Ответить

Харухи

Danila
1

Можно конкретный твит с призывом к штурму?

Ответить

Murat Oshroev

Ivan
–1

Сидит и лично это делает? Трампа он за дело забанил. Его платформа и ему решать. 

Ответить

Shoo

Mikhail
5

Ну, давайте начнём с того, что аниме с лолями является таковой только по мнению РКН. 
Продолжим тем, что РКН уже наглядно продемонстрировал, что видео с митингов, расследования Навального и строительство зданий ФСБ в майнкрафте его беспокоят поболе, чем целостность детских психик (и прочего). 
А ещё тем, что публикация детского прона в твиторе, так-то, лучше, чем в даркнете. 
Потому что таким образом отслеживать и ловить тех, кто занимается не victimless crime - проще. 

Ну, и закончим тем, что всех уже утомило это совковое запретительство, когда пожилые колхозники и женщины из совдепа вдруг решают, что если закрасить надпись «Х%й» на заборе, то его, этого самого х%я, как бы и нет. 

Ответить

Ivan Zenkov

Shoo
0

Какое ещё victimless crime? Порно в Твиттер выкладывают сами дети

Ответить

Murat Oshroev

Ivan
0

А зачем вы ищите и смотрите их порно?

Ответить

Shoo

Ivan
0

А вы точно знаете, что такое victimless crime?

Ответить

Ivan Zenkov

Shoo
–1

Понятия не имею и самое главное не понимаю зачем это нужно полиции чтоб кого-то за это "отслеживать и ловить", когда по хорошему это просто нарушение норм морали и хватит обычной оперативной модерации

Ответить

Danila

Ivan
0

давно уже есть
нейросети научились эффективно определять и банить и спорный контент, и криминальный

Ответить

Ivan Zenkov

Danila
0

В твиттере они не работают. Это не Facebook. Твиттер не различает сиськи девочки 13 лет и девушки 19

Ответить

Shoo

Ivan
0

Тогда могу посоветовать: 
1) Перечитать ещё раз комментарий, на который реплаите. 
2) Погуглить незнакомые слова. 
3) Вернуться к дискуссии. 

Ответить

Danila

Ivan
0

как уже говорил в другом своем комментарии, "хештег или пиздабол".
есть мнение, что порно (легальное и нелегальное) в твиторе существует только в воображении РКН и вашем.
единственный хештег в твиторе где что-то такое есть(намеки на взрослые сиськи), это нюдсочетверг

Ответить

Ivan Zenkov

Danila
0

Даже в четверге хватает ню с участием несовершеннолетних девочек. Зачастую его там процентов 20. Они так продвигают чат с ними

Ответить

Харухи

Shoo
0

 аниме с лолями является таковой только по мнению РКН

И по мнению большинства западных стран, в которых можно сесть на бутылку, заказав из Японии книжку с маленькими нарисованными девочками. 

Ответить

Ivan Zenkov

Mikhail
1

Потому что вскукареки о детской порнографии в Твиттере идут из России до которой никому дела нет. Когда недавно в США был схожий наезд, с привлечением MasterCard и Visa, на Pornhub, оттуда удалили 80% процентов контента, оставили только профильные аккаунты и ужесточили модерацию. Это произошло очень быстро, потому что в Штатах отработаны рычаги финансового влияния. У нас такого нет и все понимают, что это очередная демонстрация которая ничем хорошим не закончится.

Ответить

Harry Tuttle

2

Даже не знаешь кто страшнее: Росмонадзор или обдолбанное пропагандой население, которое вместо того чтобы сопротивляться наоборот поддерживает отключение интернета и хвастается своей VPN-смекалочкой.

Ответить

salon beauty nail art

0

ну и отлично

Ответить

Kesha Pazzy

0

Телеграм 2.0

Ответить

Негативный звук

0

Хорошая мина при плохой игре, наверное 

Ответить

Danila

0

анус пусть себе замедлит роскомпозор
не позорились бы

Ответить

Поджог Сараев

0

РКН замедлил замедление Твиттера

Ответить

Харухи

0

Да, не хватило яиц у власти заблочить твиттер. Жаль. Хотя ничего удивительного. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IBS
Подписан
Отписаться
Хобби в IT: чем увлекаются айтишники, когда не кодят
Мы опросили 860 сотрудников IBS об их увлечениях. Учитывая объём и широту выборки (в опросе приняли участие разработчик…
1
НФК-Сбережения
Подписан
Отписаться
Что такое ГОСА и ВОСА 💬
Органами управления публичного акционерного общества являются:1. Единоличный исполнительный орган (Президент, Директор)…
4
vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: робот для звонков, «сожжённые» $10 млн, ИТ-гиганты возвращают людей в офисы и другое
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
5

Показать еще

Лучшие комментарии
Юрий Белоножкин
за день
Горькая ирония в том, что я читаю информацию о размываний внимания на сайте, который кормит меня кусочками тривиальной информации, тем самым размывая мое внимание. Знал все это раньше, но лайк за статью.
Как улучшить концентрацию внимания без сложных упражнений и химии
alex twit
за неделю
Че-т как-то не оч
«Яндекс» сменил логотип, разработал новый знак и шрифт

Комментарии

Mikhail Dragunov

«Яндекс» получил 19% в капитале…

Харухи

Роскомнадзор продлил…

Ivan Zenkov

Роскомнадзор продлил…

Павел Воронов

«Яндекс» получил 19% в капитале…

Елизавета Князева

Одинаковые товары на Ozon…

Shlomo Goldenberg

Закрепление права собственности…

Shoo

Роскомнадзор продлил…

Харухи

Роскомнадзор продлил…

Харухи

Роскомнадзор продлил…

Bobo Momo

Оператор Netflix в России…

ЮЛИЯ

Водитель «Яндекс.Такси» взял за…

Nikita Misharin

Оператор Netflix в России…

Ivan Zenkov

Роскомнадзор продлил…

Павел

Оператор Netflix в России…

Danila

Роскомнадзор продлил…

Ivan Zenkov

Роскомнадзор продлил…

Макс Лакостов

Как кассиры и курьеры стали…

умный человек

LG объявила об уходе с рынка…

Mikhail Dragunov

«Яндекс» получил 19% в капитале…

Blez Paskal

Можно ли по суду вернуть деньги…
null