Презентация
серверов от Acer
серверов от Acer
До начала осталось:
Clubhouse запустила донаты части пользователям соцсети Статьи редакции
Это первая функция, которая позволит им зарабатывать.
- Clubhouse объявила о запуске Payments — первой функции монетизации для пользователей соцсети. Отправлять донаты уже могут все пользователи, но изначально получать их будет только небольшая тестовая группа.
- Чтобы отправить платеж в Clubhouse, нужно перейти в профиль пользователя, у которого эта функция подключена, нажать на кнопку «Отправить деньги» внизу экрана и внести необходимую сумму.
- С отправителя возьмут небольшую комиссию за обработку платежа, которую получит партнёр соцсети сервис Stripe. Но в Clubhouse заверяют, что сама соцсеть не возьмет никакой процент от доната и создатели получат всю сумму.
- Это будет «первая из многих функций», которые позволят создателям получать оплату непосредственно в Clubhouse, говорят в соцсети. В середине марта она анонсировала программу поддержки для создателей контента. Сервис планировал выбрать 20 человек и помочь им монетизировать свои шоу.
698 просмотров
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5 комментариев
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Да могли бы и на инвесторские деньги продонатить авторов. Гулять так гулять (не на свои же). Иначе к конечной цели (IPO) не дойти.
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По какому признаку было распределение «счастливчиков», которые могут получать донаты?
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