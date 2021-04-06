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Соцсети
Рая Хачатрян

Clubhouse запустила донаты части пользователям соцсети Статьи редакции

Это первая функция, которая позволит им зарабатывать.

  • Clubhouse объявила о запуске Payments — первой функции монетизации для пользователей соцсети. Отправлять донаты уже могут все пользователи, но изначально получать их будет только небольшая тестовая группа.
  • Чтобы отправить платеж в Clubhouse, нужно перейти в профиль пользователя, у которого эта функция подключена, нажать на кнопку «Отправить деньги» внизу экрана и внести необходимую сумму.
  • С отправителя возьмут небольшую комиссию за обработку платежа, которую получит партнёр соцсети сервис Stripe. Но в Clubhouse заверяют, что сама соцсеть не возьмет никакой процент от доната и создатели получат всю сумму.
  • Это будет «первая из многих функций», которые позволят создателям получать оплату непосредственно в Clubhouse, говорят в соцсети. В середине марта она анонсировала программу поддержки для создателей контента. Сервис планировал выбрать 20 человек и помочь им монетизировать свои шоу.

#новость #clubhouse

698 просмотров
5 5 комментариев
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5 комментариев
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Константин Полухтин

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Ну, классно. А мы продолжаем работать.

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Russian Swiss

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Части пользователей, а не «пользователям»

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Alexander Mitryashkin

0

 Да могли бы и на инвесторские деньги продонатить авторов. Гулять так гулять (не на свои же). Иначе к конечной цели (IPO) не дойти.

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Nuke 7s

0

По какому признаку было распределение «счастливчиков», которые могут получать донаты?

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Hassan Islamov

Nuke
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Родственники и одноклассники

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