Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
Соцсети
Рая Хачатрян

Clubhouse запустила донаты для части пользователей Статьи редакции

Это первая функция, которая позволит им зарабатывать.

  • Clubhouse объявила о запуске Payments — первой функции монетизации для пользователей соцсети. Отправлять донаты уже могут все пользователи, но изначально получать их будет только небольшая тестовая группа.
  • Чтобы отправить платеж в Clubhouse, нужно перейти в профиль пользователя, у которого эта функция подключена, нажать на кнопку «Отправить деньги» внизу экрана и внести необходимую сумму.
  • С отправителя возьмут небольшую комиссию за обработку платежа, которую получит партнёр соцсети сервис Stripe. Но в Clubhouse заверяют, что сама соцсеть не возьмет никакой процент от доната и создатели получат всю сумму.
  • Это будет «первая из многих функций», которые позволят создателям получать оплату непосредственно в Clubhouse, говорят в соцсети. В середине марта она анонсировала программу поддержки для создателей контента. Сервис планировал выбрать 20 человек и помочь им монетизировать свои шоу.

#новость #clubhouse

1463 просмотров
13 13 комментариев
1
4
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","clubhouse"], "comments": 13, "likes": 4, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 230116, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 06 Apr 2021 07:53:28 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Константин Полухтин

15

Ну, классно. А мы продолжаем работать.

Ответить

Denis Kolodin

1
Ответить

Alexander Mitryashkin

0

 Да могли бы и на инвесторские деньги продонатить авторов. Гулять так гулять (не на свои же). Иначе к конечной цели (IPO) не дойти.

Ответить

Russian Swiss

0

Части пользователей, а не «пользователям»

Ответить

Nuke 7s

0

По какому признаку было распределение «счастливчиков», которые могут получать донаты?

Ответить

Hassan Islamov

Nuke
2

Родственники и одноклассники

Ответить

Александр Коновалов

0

*Побежал донатить (нет)

Ответить

ruras dalgard

0

Поздновато спохватились..

Ответить

Канищев Максим

0

Тинькову скинутся в clubhouse ещё не предлагали?

Ответить

Юрий Чингаев

0

Ну запустила и запустила...

Ответить

Наталья Абрамова

0

Кто-то уже скачивал ClubHouse на Андроид? Вроде как с февраля появилась такая возможность, реально работает?
Странно конечно, что в наше время, когда идет борьба за равноправие, такая дискриминация в соцсети. "Яблочным" можно, а остальные перебьются. Уже только по этой одной причине нет сильного желания там регаться.

Ответить

Амидв Ваджранга

0

Когда уже закончатся эти корчи и сетка благополучно сдохнет, точнее будет продана гиганту.

Ответить

Олег Комаров

–1

Крайне очевидная модель монетизации, к тому же не 100% прогнозируемая. Лучше бы воткнули аудио рекламу в зависимости от трындежа спикера.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Columbus Russia
Подписан
Отписаться
Принятие решений, основанных на данных, — выбор в пользу результата всей компании
Как бизнес-аналитика позволит превратить разрозненные данные вашей компании в ценный источник информации.
0
IVI
Подписан
Отписаться
Премьера уникального музыкального фильма «Кинотеатр Эдуарда Артемьева» на IVI
Киноконцерт можно будет увидеть на IVI в рамках проекта «Музыкальная гостиная Газпромбанка»
0
Evrone
Подписан
Отписаться
Разработка для онлайн-кинотеатров СТС и more.tv — почему мы гордимся кейсом, в котором нет rocket science?
Спикеры на конференциях для разработчиков часто рассказывают, как решили сложную задачу, обошли ограничения, убили драк…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Вася Пражкин
за день
Просто директор посмотрел на весь этот блядский цирк и сказал: Давайте отправим всех на неделю в отпуск. Потом посмотрим, в каких направлениях хуже не стало и уволим те отделы нахер.
LinkedIn отправила большинство сотрудников в недельный отпуск, чтобы они не выгорали
alex twit
за неделю
Че-т как-то не оч
«Яндекс» сменил логотип, разработал новый знак и шрифт

Комментарии

Demyan Belyakov

Планировавший турполёты на…

ϏϙηαϟϮ

Fix Price запустила…

Gidevan

Страховщики попросили у ЦБ и…

Павел Воронов

Подарки, вино и премии…

colorless

Роскомнадзор продлил…

Кирилл

Стоит ли покупать квартиру…

Валерий Разгуляев

Сравнение: оборот, число…

Богдан В.

Можно ли по суду вернуть деньги…

Илья Фирсов

«Настойчивость» на Марсе: где…

Артем Бондарев

Страховщики попросили у ЦБ и…

Павел Воронов

«Билайн» активировал сим-карты…

Илья Фирсов

Водитель «Яндекс.Такси» взял за…

Pavel Pavel

Хобби в IT: чем увлекаются…

Илья Фирсов

Водитель «Яндекс.Такси» взял за…

Dmitry Vedenko

Верховный суд США поддержал…

S4 Consulting

Налоговая привлекла сыновей…

Илья Фирсов

«‎Тинькофф» дважды неправильно…

Даниил Поляков

«Убитые» дороги России: личный…

Blackrock

Путин подписал закон о…

Валерий Разгуляев

Сравнение: оборот, число…
null