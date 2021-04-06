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Clubhouse запустила донаты для части пользователей Статьи редакции
Это первая функция, которая позволит им зарабатывать.
- Clubhouse объявила о запуске Payments — первой функции монетизации для пользователей соцсети. Отправлять донаты уже могут все пользователи, но изначально получать их будет только небольшая тестовая группа.
- Чтобы отправить платеж в Clubhouse, нужно перейти в профиль пользователя, у которого эта функция подключена, нажать на кнопку «Отправить деньги» внизу экрана и внести необходимую сумму.
- С отправителя возьмут небольшую комиссию за обработку платежа, которую получит партнёр соцсети сервис Stripe. Но в Clubhouse заверяют, что сама соцсеть не возьмет никакой процент от доната и создатели получат всю сумму.
- Это будет «первая из многих функций», которые позволят создателям получать оплату непосредственно в Clubhouse, говорят в соцсети. В середине марта она анонсировала программу поддержки для создателей контента. Сервис планировал выбрать 20 человек и помочь им монетизировать свои шоу.
Да могли бы и на инвесторские деньги продонатить авторов. Гулять так гулять (не на свои же). Иначе к конечной цели (IPO) не дойти.
По какому признаку было распределение «счастливчиков», которые могут получать донаты?
Кто-то уже скачивал ClubHouse на Андроид? Вроде как с февраля появилась такая возможность, реально работает?
Странно конечно, что в наше время, когда идет борьба за равноправие, такая дискриминация в соцсети. "Яблочным" можно, а остальные перебьются. Уже только по этой одной причине нет сильного желания там регаться.
Когда уже закончатся эти корчи и сетка благополучно сдохнет, точнее будет продана гиганту.
Крайне очевидная модель монетизации, к тому же не 100% прогнозируемая. Лучше бы воткнули аудио рекламу в зависимости от трындежа спикера.
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