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Соцсети
Таня Боброва

Суд оштрафовал TikTok на 2,5 млн рублей за отказ удалить призывы к подросткам выйти на митинги в Москве Статьи редакции

Подобные штрафы уже получили «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию виновной по ч. 2 с. 13.41. КоАП («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации»), пишет ТАСС.

Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий TikTok.

Акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального прошли в российских городах в январе 2021 года и закончились массовыми задержаниями.

Роскомнадзор заявил, что TikTok, «ВКонтакте» и другие соцсети оштрафуют за призывы к подросткам идти на митинги — на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей. Штрафы уже получили «Одноклассники» (на 4 млн рублей) и «ВКонтакте» (1,5 млн рублей). Соцсети планировали обжаловать решения.

#новость #tiktok

575 просмотров
9 9 комментариев
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9 комментариев
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Provodo4EK Tok

3

Через 6 минут тикток получит выручки на 3 млн рублей

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Red Boy

3

Странно, в Одноклассниках старперы одни сидят, вк под мэил.ру, а в своё очередь мыло-это актив Усманова

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Gleb Tyutikov

–3

Заблокируйте Тик-Ток, отряд не заметит потери бойца.

Ответить

Иван Шеметов

Gleb
3

вам лишь бы все заблокировать

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Sergei Timofeyev

Gleb
2

127.0.0.1

Ответить

Stanislav

Gleb
0

Анус себе заблокируй (те)

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LolKekNet

0

Следующий в очереди на блокировку

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Максим Довгань

0

Призывали пользователи скорее всего , а не сама платформа, поэтому и спрос по сути не с нее. Да и мне кажется они клали болт на эти штрафы , это копейки для них.

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No Name

–3
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