Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию виновной по ч. 2 с. 13.41. КоАП («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации»), пишет ТАСС.

Акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального прошли в российских городах в январе 2021 года и закончились массовыми задержаниями.

Роскомнадзор заявил, что TikTok, «ВКонтакте» и другие соцсети оштрафуют за призывы к подросткам идти на митинги — на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей. Штрафы уже получили «Одноклассники» (на 4 млн рублей) и «ВКонтакте» (1,5 млн рублей). Соцсети планировали обжаловать решения.