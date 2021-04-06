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Суд оштрафовал TikTok на 2,5 млн рублей за отказ удалить призывы к подросткам выйти на митинги в Москве Статьи редакции
Подобные штрафы уже получили «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию виновной по ч. 2 с. 13.41. КоАП («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации»), пишет ТАСС.
Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий TikTok.
Акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального прошли в российских городах в январе 2021 года и закончились массовыми задержаниями.
Роскомнадзор заявил, что TikTok, «ВКонтакте» и другие соцсети оштрафуют за призывы к подросткам идти на митинги — на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей. Штрафы уже получили «Одноклассники» (на 4 млн рублей) и «ВКонтакте» (1,5 млн рублей). Соцсети планировали обжаловать решения.
Странно, в Одноклассниках старперы одни сидят, вк под мэил.ру, а в своё очередь мыло-это актив Усманова
Заблокируйте Тик-Ток, отряд не заметит потери бойца.
Призывали пользователи скорее всего , а не сама платформа, поэтому и спрос по сути не с нее. Да и мне кажется они клали болт на эти штрафы , это копейки для них.
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