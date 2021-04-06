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Мессенджер Signal встроит в приложение поддержку криптовалюты Статьи редакции
Запустить блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram хотел Telegram — но Павел Дуров закрыл проект в 2020 году из-за претензий SEC.
Signal запустит для некоторых пользователей возможность отправлять деньги друг другу, пишет Wired. Для этого мессенджер интегрирует поддержку криптовалюты MobileCoin.
Мокси Марлинспайк, основатель и гендиректор Signal описывает новую функцию как попытку мессенджера распространить конфиденциальность на платежи.
В отличие от платёжных функций, например, в WhatsApp или iMessage, которые обычно связаны с банковским счётом, Signal хочет предоставить способ отправки денег, который не сможет отслеживать никто, кроме отправителя и получателя.
Пока криптовалюта в приложении будет доступна только пользователям в Великобритании. О планах расширить функции для других пользователей в компании не сообщают.
Согласно статье New Yorker, опубликованной в октябре 2020 года, приложение для обмена сообщениями Signal «полностью работает на пожертвования».
- В 2018 году Telegram работал над собственной платёжной системой на блокчейне Telegram Open Network. В ходе двух раундов 171 инвестор вложил в проект $1,7 млрд.
- Однако в октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась временного судебного запрета на продажу криптовалюты Gram. Регулятор утверждал, что Telegram должен был зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами.
- Из-за претензий SEC Telegram предложил инвесторам подождать запуска проекта до апреля 2020 года или вернуть 77% от суммы вложений в проект. Во время суда стало известно, что сеть TON готова, а инвесторы получат больше половины токенов Gram.
- В марте 2020 года суд поддержал позицию SEC и признал криптовалюту Telegram ценными бумагами. По словам источников, после этого компания предложила инвесторам кредитный договор вместо возврата денег. В мае Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON.
Жаль, что у телеги не вышло( Сигнал не то. Кто им будет пользоваться, если он даже как мессенджер неудобный.
115-ФЗ и 161-ФЗ с любопытством наблюдают за происходящем. Предвкушая...
Непонятен механизм ввода и вывода средств.
А зачем выводить? Вы же рубли не выводите
Ну вот я вам привёл сразу два ФЗ ) Один с выводом, другой - без.
Прикиньте монету сигнала в США не заблочат) тогда теории о том, что это мессенджер производства ЦРУ точно подтвердятся.
Надо делать мессенджер с горящим названием "Закладка". Для записи и сохранения мест, где вы были. Прикручиваем крипту для безопасных и приватных платежей. :)
Тон вроде бы заблочили за то, что они деньги собирали
А что у Сигнала?
Напомните, сколько стоит совершить любую транзакцию биткоинов, хотя бы в течении дня? И как после этого их использовать?
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