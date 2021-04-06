Запустить блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram хотел Telegram — но Павел Дуров закрыл проект в 2020 году из-за претензий SEC.

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Signal запустит для некоторых пользователей возможность отправлять деньги друг другу, пишет Wired. Для этого мессенджер интегрирует поддержку криптовалюты MobileCoin.

Мокси Марлинспайк, основатель и гендиректор Signal описывает новую функцию как попытку мессенджера распространить конфиденциальность на платежи.

В отличие от платёжных функций, например, в WhatsApp или iMessage, которые обычно связаны с банковским счётом, Signal хочет предоставить способ отправки денег, который не сможет отслеживать никто, кроме отправителя и получателя.

Пока криптовалюта в приложении будет доступна только пользователям в Великобритании. О планах расширить функции для других пользователей в компании не сообщают.

Согласно статье New Yorker, опубликованной в октябре 2020 года, приложение для обмена сообщениями Signal «полностью работает на пожертвования».