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Clubhouse запланировала привлечь инвестиции с оценкой в $4 млрд — Bloomberg Статьи редакции
В январе инвесторы оценили соцсеть в $1 млрд.
По словам источников Bloomberg, знакомых с вопросом, Clubhouse может провести раунд инвестиций, в результате которого инвесторы оценят аудиосоцсеть примерно в $4 млрд.
Пока неизвестно, сколько Clubhouse хочет собрать и кто будет участвовать в раунде. Источники сообщили, что условия раунда все еще могут измениться, а в соцсети не ответили на запрос Bloomberg.
- Clubhouse запустили в апреле 2020 года Пол Дэвисон и Рохан Сет. Сервис доступен по приглашениям и пока работает только на iOS, но компания уже работает над Android-версией. На конец января инвесторы оценивали соцсеть в $1 млрд, сообщали источники The Information.
- Менее чем за год сервис загрузили 12,7 млн раз, сообщила в марте аналитическая компания AppAnnie. Пик популярности Clubhouse пришёлся на февраль 2021 года — в марте в магазинах приложений он упал с третьего места на четвертое-десятое места, говорят аналитики.
В агентстве отметили, что в России Clubhouse могли скачать 540 тысяч раз. По данным AppMagic, в России пик загрузок был 11 февраля — тогда приложение скачали 63 тысячи раз за день. К концу месяца, цифры опустились до 18 тысяч.
Ну такое себе. По всем признакам и ощущениям - это умирающая соцсеть, которая в моменте хайпанула. Видимо решили на спуске деньжат поднять, пока про нее совсем не забыли )
Согласен, вообще такое ощущение, как будто они специально нагоняют цены на акции и зачем-то поднимают стоимость компании, хотя большинству людей понятно, что это такой себе сервис
Это просто бред. Я ни разу не слышал от знакомых, кто хотел бы скачать этот хауз))
Рынок в айти сфере - неадекватный абсолютно. Оценка в 4 млрд при 12 млн пользователей.
Это пузырь похлеще теслы.
Я ни разу не слышал от знакомых, кто хотел бы скачать этот хауз))
Охуенная статистика. Я уверен, что если открыть тебе терминал Bloomberg и отсортировать компании по капитализации со стоимостью больше миллиарда, ты вряд ли даже о половине сможешь рассказать, глотают их продукты или на стенку вешают.
А чем принципиальным она отличается от других соц сетей?
видимо, в основном тем, что её нет для Андроида. Такая себе илитная уютная глэм-сеточка ))
Есть предчувствие что площадка не совсем перспективная, уж лучше в тик ток на данный момент вложиться)))
Клабхаус вызывает отвращение
Менеджер из крупной компании поднял кэш на воздухе, оплатил китайским аутсорсерам, позвал своих друзей как первых пользователей и хайпанул.
0 Маркетинга, 0 Брендинга (Эмоджи и Roboto)
Потом позвали SJW программистку, которая уже два месяца сидит ниже травы, когда энтузиасты выкладывали андроид приложение каждую неделю.
Это не про IT, это про менеджерские шуры-муры. Тьфу на вас.
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