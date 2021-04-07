По словам источников Bloomberg, знакомых с вопросом, Clubhouse может провести раунд инвестиций, в результате которого инвесторы оценят аудиосоцсеть примерно в $4 млрд.

Пока неизвестно, сколько Clubhouse хочет собрать и кто будет участвовать в раунде. Источники сообщили, что условия раунда все еще могут измениться, а в соцсети не ответили на запрос Bloomberg.



Clubhouse запустили в апреле 2020 года Пол Дэвисон и Рохан Сет. Сервис доступен по приглашениям и пока работает только на iOS, но компания уже работает над Android-версией. На конец января инвесторы оценивали соцсеть в $1 млрд, сообщали источники The Information.

Менее чем за год сервис загрузили 12,7 млн раз, сообщила в марте аналитическая компания AppAnnie. Пик популярности Clubhouse пришёлся на февраль 2021 года — в марте в магазинах приложений он упал с третьего места на четвертое-десятое места, говорят аналитики.

