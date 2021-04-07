Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
{"id":2922,"title":"\u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440\u0430\u043f\u043f\u0430 Mail.ru","url":"\/redirect?component=advertising&id=2922&url=https:\/\/vc.ru\/mailrugroup\/219140&hash=e03e9ab8da70ff09c0273a2e4d1723f525afe953d76fd25352247057a2f84743"}
Соцсети
Рая Хачатрян

Clubhouse запланировала привлечь инвестиции с оценкой в $4 млрд — Bloomberg Статьи редакции

В январе инвесторы оценили соцсеть в $1 млрд.

  • По словам источников Bloomberg, знакомых с вопросом, Clubhouse может провести раунд инвестиций, в результате которого инвесторы оценят аудиосоцсеть примерно в $4 млрд.

  • Пока неизвестно, сколько Clubhouse хочет собрать и кто будет участвовать в раунде. Источники сообщили, что условия раунда все еще могут измениться, а в соцсети не ответили на запрос Bloomberg.

  • Clubhouse запустили в апреле 2020 года Пол Дэвисон и Рохан Сет. Сервис доступен по приглашениям и пока работает только на iOS, но компания уже работает над Android-версией. На конец января инвесторы оценивали соцсеть в $1 млрд, сообщали источники The Information.
  • Менее чем за год сервис загрузили 12,7 млн раз, сообщила в марте аналитическая компания AppAnnie. Пик популярности Clubhouse пришёлся на февраль 2021 года — в марте в магазинах приложений он упал с третьего места на четвертое-десятое места, говорят аналитики.

  • В агентстве отметили, что в России Clubhouse могли скачать 540 тысяч раз. По данным AppMagic, в России пик загрузок был 11 февраля — тогда приложение скачали 63 тысячи раз за день. К концу месяца, цифры опустились до 18 тысяч.

#новость #clubhouse

818 просмотров
17 17 комментариев
1
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","clubhouse"], "comments": 17, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 230676, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 07 Apr 2021 11:30:03 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Константин Шукалов

19

Ну такое себе. По всем признакам и ощущениям - это умирающая соцсеть, которая в моменте хайпанула. Видимо решили на спуске деньжат поднять, пока про нее совсем не забыли )

Ответить

Pavel Ekishev

Константин
0

Согласен, вообще такое ощущение, как будто они специально нагоняют цены на акции и зачем-то поднимают стоимость компании, хотя большинству людей понятно, что это такой себе сервис 

Ответить

Маркетологов к стенке

0

Это просто бред. Я ни разу не слышал от знакомых, кто хотел бы скачать этот хауз)) 
Рынок в айти сфере - неадекватный абсолютно. Оценка в 4 млрд при 12 млн пользователей.
Это пузырь похлеще теслы.

Ответить

John Rickman

Маркетологов
5

Я ни разу не слышал от знакомых, кто хотел бы скачать этот хауз))

Охуенная статистика. Я уверен, что если открыть тебе терминал Bloomberg и отсортировать компании по капитализации со стоимостью больше миллиарда, ты вряд ли даже о половине сможешь рассказать, глотают их продукты или на стенку вешают.

Ответить

тима махотлов

Маркетологов
0

а как вы определили что тесла - пузырь?

Ответить

Константин Куцевалов

0

А чем принципиальным она отличается от других соц сетей?

Ответить

Steve Evets

Константин
4

видимо, в основном тем, что её нет для Андроида.  Такая себе илитная уютная глэм-сеточка ))

Ответить

Краткий франт

2

Вижу Калхаус - ставлю минус

Ответить

Konstantin Timokhin

1

Почему тут нет еще этой картинки?

Ответить

Bilguun Billy

0

Сначала хотя бы версию для Андройд выпустили бы.

Ответить

Евгений Мартынов

0

Любопытная попытка реанимации трупа.

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Не ну пусть поднимают если хотят

Ответить

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

0

Клабхаус пока пока.

Ответить

Jackk677

0

Есть предчувствие что площадка не совсем перспективная, уж лучше в тик ток на данный момент вложиться)))

Ответить

Эдуард Чистяков

0

😂😂😂

Ответить

Женя Гагарин

0

Клабхаус вызывает отвращение

Менеджер из крупной компании поднял кэш на воздухе, оплатил китайским аутсорсерам, позвал своих друзей как первых пользователей и хайпанул. 

0 Маркетинга, 0 Брендинга (Эмоджи и Roboto) 
Потом позвали SJW программистку, которая уже два месяца сидит ниже травы, когда энтузиасты выкладывали андроид приложение каждую неделю. 

Это не про IT, это про менеджерские шуры-муры. Тьфу на вас. 

Ответить

Igor Filippov

–2

Перепись тех кто завидует фаундерам клубхауза.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Апрель Капитал
Подписан
Отписаться
Почему даже растущий рынок не гарантирует прибыль
Многие инвесторы считают, что в долгосрочной перспективе фондовый рынок обязательно будет расти. Но при этом не менее п…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Выбор графического процессора для глубоко обучения
Глубокое обучение требует больших вычислительных ресурсов, поэтому очень важно какой графический процессор (видеокарту)…
0
Otus
Подписан
Отписаться
Разработка в IoT: взгляд изнутри
Как попасть в ряды профессиональных IoT-разработчиков? Как развивается индустрия в России, и где может найти свое место…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Богдан Криницкий
за день
Ну и название вы выбрали конечно
Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям
Backspace
за неделю
Потом выходишь в подъезд, а там на всю стену: «Кв.17 МРАЗЬ зайди в приложение»
«Халва»: Совкомбанк наказывает "комиссией" в 99 рублей тех клиентов, кто открывал приложение меньше трёх раз в месяц

Комментарии

Иван Эртель

Биржевой курс доллара превысил…

Pavel Osadchuk

Zoom перестал продавать свою…

Иван Иванов

Вышел на раннюю пенсию, но…

Женя Гагарин

Clubhouse запланировала…

Acerbys .

Кто остался в дураках? Как…

Антон

Роскомнадзор продлил…

Илья М

Биржевой курс доллара превысил…

Рекорд Надоев

Биржевой курс доллара превысил…

Dima Kalinov

«Европа на минималках»: почему…

Pavel Ekishev

Clubhouse запланировала…

Дрюс Уилис

Биржевой курс доллара превысил…

Рекорд Надоев

Биржевой курс доллара превысил…

Михаил Качалов

Биржевой курс доллара превысил…

Глеб Котенко

Дептранс Москвы сравнил сервисы…

Alexey Salyukov

Бывший HR-директор PepsiCo и…

Александр Смирнов

Zoom перестал продавать свою…

Илья М

Биржевой курс доллара превысил…

Антон

Роскомнадзор продлил…

Я не скажу свое…

Zoom перестал продавать свою…

Useforlogin

Вышел на раннюю пенсию, но…
null