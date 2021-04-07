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Японские художники рассказали об угрозах Twitter заморозить их аккаунты по запросу Роскомнадзора Статьи редакции
Им пришлось удалить требуемые посты со своими работами.
Как минимум два художника получили письма от соцсети, пишет «Хабр».
Они пояснили, что речь идёт о требовании удалить посты с рисунками, которые содержат запрещённый в России контент. Роскомнадзор увидел в изображениях детскую порнографию. Согласно сообщению, Twitter не обязует пользователей из других стран следовать требованиям российского ведомства, но предлагает обратить внимание на жалобу.
При этом один из художников заявил, что не успел увидеть сообщения от Twitter, и его аккаунт заморозили. Страницу восстановили после удаления постов. TJ обратился к Роскомнадзору с просьбой прояснить ситуацию.
10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России из-за того, что соцсеть не стала удалять запрещённый контент. После этого твиттер удалил около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи единиц спорного контента.
5 апреля Роскомнадзор заявил, что «принял решение не переходить к следующей мере» — полной блокировке работы соцсети на территории страны. Замедление продлили до 15 мая.
Твиттер и свобода слова на разных планетах. С Трампом всё понятно было уже.
Походу вам не верят
Ну, скорее понимание свободы слова у Твиттера и у Трампа находятся на разных планетах.
Твиттер: мы не обязаны исполнять требования Роскомнадзора.
Также Твиттер: вот извините удалите, пук среньк
Мне кажется или всем срать на твиттер и его проблемы?
Тебе кажется
Почти уверен что будем комментарий из разряда «Нет, тебе не кажется, реально срать» вот тут то и начнётся рождаться истина😂
Конкретно до твиттера мне особо нет дела, я там только Маска читаю и еше пару друзей. Проблема в том что это еще один шаг к блокировке ютуба, фэйсбука и полной изоляции рунета.
Да некоторые контент скроют да и и все, никто не будет блочить на ютюб обычные видео, так же и с фейбуком. Твиттер давно играет не по правилам, после блокировки Трампа там уже как не смотри одно видишь
Ну конечно, а драконовские законы против блогеров просто так принимаю? Там эта шайка так и видит как бы к выборам все нахрен заблокировать.
Ну я конечно не буду говорить про налог на блоггеров от гугл в пользу США...везде все идентично, в каждой более или менее развитой стране будут вводить такой налог, от этого им никуда не деться, они же занимается определенной деятельностью, приносящая доход причём не маленький.
Других проблем же не осталось. Это не нормально, что взрослые дяди сидят и постоянно ищут и усматривают детское порно. Хватит уже прикрываться детьми. Скоро 20 лет роста цен на бензин будут оправдывать тем, что так государство сокращает доступность вождения для несовершеннолетних. И пенсии царь отнял, чтобы дети уже в молодости думали как жить на старости - повышение финансовой сознательности молодёжи, блиат.
Я, пожалуй, не соглашусь. Пускай ищут, и пускай блокируют - этой мерзости и всего, что ее бесконтрольное распространение порождает, быть не должно.
В данном случае просто странный узел из международной площадки, пользователей из одних стран и регуляторов из третьих. Если там и правда какой-то запрещенный контент - удаление, тут оценку должен проводить и Твиттер. Если нет, то для пользователей было бы разумней, если бы эти картинки скрыли только для России - и волки целы, и овцы сыты.
Тем временем отечественные художники работают на японские студии чуть ли не с 15 лет, параллельно делая дизайны для российских госкомпаний.
Выглядит так, будто бы Путину показали аниме, а теперь он решил его монополизировать
Что в этом нового? Весной прошлого года шведы также получали письма от Твиттер со сканами письма РКН. РКН тупо рассылает эти письма по критериям не знаю кириллицы может быть, а Твиттер не вникает что там к чему и просто банит аккаунты на три месяца, а потом снимает блокировку
Вот думаю, когда мне приходит всякая х...ня на тарабарском с письками - может это грозные письма "РКН-гондураса", с требованием усё удалить? А я не глядя их в помойку🙄🙄🙄
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