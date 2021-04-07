Им пришлось удалить требуемые посты со своими работами.

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Как минимум два художника получили письма от соцсети, пишет «Хабр».

シン・流体肉 @LiquidMeatBenki



このメールについて時間を置くと【凍結】処置を下されるので注意して下さい。



警告は１回のみ、３日ほどで凍結される様です。



ご注意を！ 最近、絵描き界隈で【ロシア連邦電気通信・情報技術・マスコミュニケーション分野監督局（Roskomnadzor）】よりTwitter社を通じて警告メールが届いています。このメールについて時間を置くと【凍結】処置を下されるので注意して下さい。警告は１回のみ、３日ほどで凍結される様です。ご注意を！ https://t.co/JPW2jL5BRM [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aec6ffcd-2216-5bc3-a2e2-58eeedcc7828\/","width":709,"height":983}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ca5f6b06-4362-558d-89fd-e6e5589f4bd3\/","width":773,"height":1016}}}] «Недавно я получил предупреждение от Управления Российской Федерации по телекоммуникациям, информационным технологиям и массовым коммуникациям (Роскомнадзор) через Twitter. Пожалуйста, обратите внимание на это письмо, потому что после него профиль замораживают, если не выполнить просьбу. Предупреждение появляется только один раз, в течение трёх дней аккаунт заморозят, если не удалить контент»

Они пояснили, что речь идёт о требовании удалить посты с рисунками, которые содержат запрещённый в России контент. Роскомнадзор увидел в изображениях детскую порнографию. Согласно сообщению, Twitter не обязует пользователей из других стран следовать требованиям российского ведомства, но предлагает обратить внимание на жалобу.

При этом один из художников заявил, что не успел увидеть сообщения от Twitter, и его аккаунт заморозили. Страницу восстановили после удаления постов. TJ обратился к Роскомнадзору с просьбой прояснить ситуацию.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России из-за того, что соцсеть не стала удалять запрещённый контент. После этого твиттер удалил около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи единиц спорного контента.