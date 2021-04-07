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Соцсети
Новости TJ

Японские художники рассказали об угрозах Twitter заморозить их аккаунты по запросу Роскомнадзора Статьи редакции

Им пришлось удалить требуемые посты со своими работами.

22 22 комментария
1023 просмотров

Как минимум два художника получили письма от соцсети, пишет «Хабр».

シン・流体肉 @LiquidMeatBenki
最近、絵描き界隈で【ロシア連邦電気通信・情報技術・マスコミュニケーション分野監督局（Roskomnadzor）】よりTwitter社を通じて警告メールが届いています。

このメールについて時間を置くと【凍結】処置を下されるので注意して下さい。

警告は１回のみ、３日ほどで凍結される様です。

ご注意を！ https://t.co/JPW2jL5BRM
«Недавно я получил предупреждение от Управления Российской Федерации по телекоммуникациям, информационным технологиям и массовым коммуникациям (Роскомнадзор) через Twitter. Пожалуйста, обратите внимание на это письмо, потому что после него профиль замораживают, если не выполнить просьбу. Предупреждение появляется только один раз, в течение трёх дней аккаунт заморозят, если не удалить контент»

Они пояснили, что речь идёт о требовании удалить посты с рисунками, которые содержат запрещённый в России контент. Роскомнадзор увидел в изображениях детскую порнографию. Согласно сообщению, Twitter не обязует пользователей из других стран следовать требованиям российского ведомства, но предлагает обратить внимание на жалобу.

При этом один из художников заявил, что не успел увидеть сообщения от Twitter, и его аккаунт заморозили. Страницу восстановили после удаления постов. TJ обратился к Роскомнадзору с просьбой прояснить ситуацию.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России из-за того, что соцсеть не стала удалять запрещённый контент. После этого твиттер удалил около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи единиц спорного контента.

5 апреля Роскомнадзор заявил, что «принял решение не переходить к следующей мере» — полной блокировке работы соцсети на территории страны. Замедление продлили до 15 мая.

#новость #twitter #роскомнадзор

22 22 комментария
7
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22 комментария
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Виктор Булов

5

Твиттер и свобода слова на разных планетах. С Трампом всё понятно было уже.

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Аргишт Авшарян

Виктор
0

Походу вам не верят

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Виктор Булов

Аргишт
0

Ну пусть в сказки верят, с меня не будет от этого

Ответить

Семён Федотов

Виктор
0

Ну, скорее понимание свободы слова у Твиттера и у Трампа находятся на разных планетах. 

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Юрий Белоножкин

5

Твиттер: мы не обязаны исполнять требования Роскомнадзора.
Также Твиттер: вот извините удалите, пук среньк 

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Семён Федотов

Юрий
0

Твиттер как Твиттер, ничего нового. 

Ответить

Никита Ташев

2

Мне кажется или всем срать на твиттер и его проблемы?

Ответить

Артем Голендберг

Никита
0

Тебе кажется

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Никита Ташев

Артем
–1

Почти уверен что будем комментарий из разряда «Нет, тебе не кажется, реально срать» вот тут то и начнётся рождаться истина😂

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Артем Голендберг

Никита
0

Конкретно до твиттера мне особо нет дела, я там только Маска читаю и еше пару друзей. Проблема в том что это еще один шаг к блокировке ютуба, фэйсбука и полной изоляции рунета.

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Никита Ташев

Артем
0

Да некоторые контент скроют да и и все, никто не будет блочить на ютюб обычные видео, так же и с фейбуком. Твиттер давно играет не по правилам, после блокировки Трампа там уже как не смотри одно видишь

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Артем Голендберг

Никита
0

Ну конечно, а драконовские законы против блогеров просто так принимаю? Там эта шайка так и видит как бы к выборам все нахрен заблокировать.

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Никита Ташев

Артем
0

Ну я конечно не буду говорить про налог на блоггеров от гугл в пользу США...везде все идентично, в каждой более или менее развитой стране будут вводить такой налог, от этого им никуда не деться, они же занимается определенной деятельностью, приносящая доход причём не маленький.

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Артем

Никита
0

Нет я про закон о просветительской деятельности, о клевете и прочих принятых в последние годы

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Никита

Артем
0

Тут мы тоже в роли догоняющего, это уже давно практикуется в широком кругу стран ЕС и Америки. Элементарно тот же Твиттер и Джина Корано из мандалорца. Нам преподносят это СМИ как нечто страшное, не думаю что нас это каким-то образом коснётся, инфу можно найти всегда и везде

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Vladislav S

1

Других проблем же не осталось. Это не нормально, что взрослые дяди сидят и постоянно ищут и усматривают детское порно. Хватит уже прикрываться детьми. Скоро 20 лет роста цен на бензин будут оправдывать тем, что так государство сокращает доступность вождения для несовершеннолетних. И пенсии царь отнял, чтобы дети уже в молодости думали как жить на старости - повышение финансовой сознательности молодёжи, блиат.

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Денис Денисов

Vladislav
–1

Я, пожалуй, не соглашусь. Пускай ищут, и пускай блокируют - этой мерзости и всего, что ее бесконтрольное распространение порождает, быть не должно.
В данном случае просто странный узел из международной площадки, пользователей из одних стран и регуляторов из третьих. Если там и правда какой-то запрещенный контент - удаление, тут оценку должен проводить и Твиттер. Если нет, то для пользователей было бы разумней, если бы эти картинки скрыли только для России - и волки целы, и овцы сыты.

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Alexey Bo

2

Художники лолировали лолировали, да РКН их дололировал

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Илья Шишкунов

0

Тем временем отечественные художники работают на японские студии чуть ли не с 15 лет, параллельно делая дизайны для российских госкомпаний. 
Выглядит так, будто бы Путину показали аниме, а теперь он решил его монополизировать 

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Ivan Zenkov

0

Что в этом нового? Весной прошлого года шведы также получали письма от Твиттер со сканами письма РКН. РКН тупо рассылает эти письма по критериям не знаю кириллицы может быть, а Твиттер не вникает что там к чему и просто банит аккаунты на три месяца, а потом снимает блокировку

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Alex

0

Я чёт не уловил, роскомпозор уже твиттером в Японии стал рулить?

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Alex

0

Вот думаю, когда мне приходит всякая х...ня на тарабарском с письками - может это грозные письма "РКН-гондураса", с требованием усё удалить? А я не глядя их в помойку🙄🙄🙄

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