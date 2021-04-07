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Twitter вёл переговоры о покупке Clubhouse за $4 млрд — Bloomberg Статьи редакции
Соцсеть планирует привлечь инвестиции при такой же оценке, сообщало Bloomberg.
- Twitter несколько месяцев вёл переговоры о покупке Clubhouse, но сейчас они прекратились, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
- Компании обсуждали сделку при оценке Clubhouse в $4 млрд. Причины, почему компании прекратили обсуждение, неизвестны, говорят источники.
- Представитель Twitter отказался от комментариев, в Clubhouse на запрос Bloomberg не ответили.
- 7 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Clubhouse запланировала привлечь инвестиции с оценкой в $4 млрд. Пока неизвестно, сколько Clubhouse хочет привлечь и кто будет участвовать в раунде.
- Clubhouse запустили в апреле 2020 года Пол Дэвисон и Рохан Сет. Сервис доступен по приглашениям и пока работает только на iOS, но компания уже работает над Android-версией. На конец января инвесторы оценивали соцсеть в $1 млрд, сообщали источники The Information.
- Twitter начал тестировать свою аудиоплатформу Spaces в декабре 2020 года. В марте 2021 года соцсеть добавила пользователей Android к тестированию аудиоплатформы.
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0
6 комментариев
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5
Зачем покупать за 4ккк то, что можно просто сделать самому дешевле на много нулей? И, с учетом возможностей Твиттера, вполне себе дешево раскрутить. Я понимаю, что в конечном итоге они так и сделали, но почему в принципе рассматривают возможность покупки за какую-то невменяемую цену?
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2
Переговоры прекратились потому что кто-то пришел на них с Андроидом? Или без инвайта?
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0
да нахрен он кому сдался этот клабхаус? тупо хайп, как и nft, скоро забудут все
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0
Когда до горячих голов в Твиторе дошло что они хотят купить тупую шнягу переговоры прекратились.
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