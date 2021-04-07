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Соцсети
Евгения Евсеева

Twitter вёл переговоры о покупке Clubhouse за $4 млрд — Bloomberg Статьи редакции

Соцсеть планирует привлечь инвестиции при такой же оценке, сообщало Bloomberg.

  • Twitter несколько месяцев вёл переговоры о покупке Clubhouse, но сейчас они прекратились, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
  • Компании обсуждали сделку при оценке Clubhouse в $4 млрд. Причины, почему компании прекратили обсуждение, неизвестны, говорят источники.
  • Представитель Twitter отказался от комментариев, в Clubhouse на запрос Bloomberg не ответили.
  • 7 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Clubhouse запланировала привлечь инвестиции с оценкой в $4 млрд. Пока неизвестно, сколько Clubhouse хочет привлечь и кто будет участвовать в раунде.
  • Clubhouse запустили в апреле 2020 года Пол Дэвисон и Рохан Сет. Сервис доступен по приглашениям и пока работает только на iOS, но компания уже работает над Android-версией. На конец января инвесторы оценивали соцсеть в $1 млрд, сообщали источники The Information.
  • Twitter начал тестировать свою аудиоплатформу Spaces в декабре 2020 года. В марте 2021 года соцсеть добавила пользователей Android к тестированию аудиоплатформы.

#новость #twitter #clubhouse

455 просмотров
6 6 комментариев
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6 комментариев
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Психический ящик

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Зачем покупать за 4ккк то, что можно просто сделать самому дешевле на много нулей? И, с учетом возможностей Твиттера, вполне себе дешево раскрутить. Я понимаю, что в конечном итоге они так и сделали, но почему в принципе рассматривают возможность покупки за какую-то невменяемую цену?

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Eduard Aksamitov

Психический
0

Уровень вовлеченности аудитории, оценка инвесторов, хайп

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Denis Logunovich

2

Переговоры прекратились потому что кто-то пришел на них с Андроидом? Или без инвайта? 

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Чит Чат

0

Смешно. За такую сумму только если Тинькофф прикупить....

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wzp nigga

0

да нахрен он кому сдался этот клабхаус? тупо хайп, как и nft, скоро забудут все

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Mikhail Dragunov

0

Когда до горячих голов в Твиторе дошло что они хотят купить тупую шнягу переговоры прекратились. 

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