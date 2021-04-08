серверов от Acer
Исследователи сообщили об утечке данных 500 млн пользователей LinkedIn Статьи редакции
По словам представителя соцсети, это общедоступные данные.
- Согласно отчёту Cyber News, на неназванном форуме для хакеров опубликовали базу данных 500 млн пользователей LinkedIn. Представитель LinkedIn подтвердил Insider существование данных, собранных с платформы.
- «Пока мы все еще изучаем эту проблему, но опубликованные данные, по-видимому, включают общедоступную информацию, полученную из LinkedIn, в сочетании с данными, собранными с других сайтов», — заявил Insider представитель LinkedIn.
- Согласно данным LinkedIn, у сайта 740 млн пользователей, поэтому утечка может затронуть около двух третей пользователей соцсети, пишет Insider.
- Данные включают ID аккаунтов, имена, адреса электронной почты, номера телефонов, информацию о рабочем месте, пол и ссылки на другие учетные записи в социальных сетях.
- Злоумышленники могут использовать их для атак на компании через информацию своих сотрудников, заявил изданию аналитик разведывательной компании IntSights Пол Прюдомм (Paul Prudhomme). По его словам, такие атаки могут быть успешными из-за роста популярности удалёнки во время пандемии.
- В начале апреля хакеры опубликовали базу данных 533 млн аккаунтов Facebook, собранную до 2019 года.
А можно создать стартап, который будет предотвращать утечки данных пользователей?
Если бы все так было просто. Многие серьезные утечки информации обнаруживаются только через 1-2 года после инцидента.
А как они обнаруживаются ? Если не сложно, объясни плиз
Я могу лично курировать
Кто в меня инвестирует? Я так то жёсткий погромист. Пойду создам проект на Кикстартере
Утечка за утечкой. Думаю в ближайшем будущем будет огромный спрос на cybersecurity
Очередная утка, кто-то наскрапил публичные данные с linkedin и слил базу. Преступление уровня 8б класса
Так это парсинг простой. Бот логинится как юзер, и лазит внутри по профилям. Собрал всё что увидел.
Блоги компаний
Показать еще