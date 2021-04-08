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Соцсети
Евгения Евсеева

Исследователи сообщили об утечке данных 500 млн пользователей LinkedIn Статьи редакции

По словам представителя соцсети, это общедоступные данные.

  • Согласно отчёту Cyber News, на неназванном форуме для хакеров опубликовали базу данных 500 млн пользователей LinkedIn. Представитель LinkedIn подтвердил Insider существование данных, собранных с платформы.
  • «Пока мы все еще изучаем эту проблему, но опубликованные данные, по-видимому, включают общедоступную информацию, полученную из LinkedIn, в сочетании с данными, собранными с других сайтов», — заявил Insider представитель LinkedIn.
  • Согласно данным LinkedIn, у сайта 740 млн пользователей, поэтому утечка может затронуть около двух третей пользователей соцсети, пишет Insider.
  • Данные включают ID аккаунтов, имена, адреса электронной почты, номера телефонов, информацию о рабочем месте, пол и ссылки на другие учетные записи в социальных сетях.
  • Злоумышленники могут использовать их для атак на компании через информацию своих сотрудников, заявил изданию аналитик разведывательной компании IntSights Пол Прюдомм (Paul Prudhomme). По его словам, такие атаки могут быть успешными из-за роста популярности удалёнки во время пандемии.
  • В начале апреля хакеры опубликовали базу данных 533 млн аккаунтов Facebook, собранную до 2019 года.

#новость #linkedin #утечкаданных

773 просмотров
13 13 комментариев
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13 комментариев
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Холден Колфилд

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А можно создать стартап, который будет предотвращать утечки данных пользователей?

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Andrey Smalkov

Холден
1

Если бы все так было просто. Многие серьезные утечки информации обнаруживаются только через 1-2 года после инцидента.

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Холден Колфилд

Andrey
0

А как они обнаруживаются ? Если не сложно, объясни плиз

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Иван Шеметов

Холден
2

На рынке 

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Холден Колфилд

Холден
0

Я могу лично курировать
Кто в меня инвестирует? Я так то жёсткий погромист. Пойду создам проект на Кикстартере

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Сеня Жукавин

Холден
3
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Холден Колфилд

Сеня
0

Отойди. Пыхыпы

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Alexander Voevodin

0

Утечка за утечкой. Думаю в ближайшем будущем будет огромный спрос на cybersecurity

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Ilya Brin

0

Весенняя утечка данных

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Денис Иванов

0

Никогда такого не было и вот опять.

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Андрей Браиловский

0

Очередная утка, кто-то наскрапил публичные данные с linkedin и слил базу. Преступление уровня 8б класса

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Allegra Geller

0

Похоже Майкрософт и Фейсбук друг друга ломают

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Alex

0

Так это парсинг простой. Бот логинится как юзер, и лазит внутри по профилям. Собрал всё что увидел.

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