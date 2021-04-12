серверов от Acer
Telegram запланировал провести IPO в течение двух лет — «Ведомости» Статьи редакции
Компания планирует выпустить 10–25% акций и рассчитывает на оценку в $30–50 млрд.
Telegram начал подготовку к IPO, которое может пройти до конца 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании. Планы подтвердили два других источника — близкий к аудитору, который готовит Telegram к размещению, и близкий к инвестбанку, знакомому с планами мессенджера.
Сейчас Telegram ведёт pre-IPO диагностику и выбирает регион и биржи, где будет проходить размещение, говорят источники издания. Мессенджер рассматривает два варианта — Nasdaq и Гонконгскую биржу, так как более 40% пользователей Telegram находятся в Азии, а через два года этот показатель может достичь 50%.
При этом один из собеседников «Ведомостей» говорит, что основатель Telegram Павел Дуров «пока не решил, как правильно выйти». По его словам, кроме IPO компания рассматривает прямой листинг и выход на биржу в обход путём слияния со SPAC-компанией, хотя Telegram, по словам собеседника «Ведомостей», «уже перерос этот механизм».
В ходе размещения Telegram могут оценить в $30-50 млрд. Консультанты предлагают привязывать оценку к ежемесячному числу пользователей, при этом каждого пользователя оценили в $50. В январе 2021 года аудитория Telegram превысила 500 млн пользователей в месяц. К моменту размещения мессенджер «наберёт, вероятно, 0,8-1 млрд пользователей», говорит источник «Ведомостей».
В свободное обращение могут выпустить до 25% акций Telegram, нижняя оценка — 10%, говорит источник. При этом он утверждает, что «максимум, который может быть предложен инвесторам, — это блокпакет».
- В марте Telegram привлёк более $1 млрд через продажу облигаций. Об этом в середине марта рассказал источник РБК. Компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, писало издание.
- Согласно документам, с которыми ознакомилось VTimes, если мессенджер в течение пяти лет проведет IPO, владельцы облигаций получат право конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.
Я сказал в течение пяти лет
а ведомости все приврали
Пампим до $100 млрд!
Начинается... Сначала 10-25%, а потом: тыканье палкой и "Паша, покажи рост!", "Наш ответ треш-холдингу"...
А, так вот как он долги за облиги отдавать будет…
А говорил, что не продает…
Блоги компаний
Показать еще