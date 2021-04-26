В первый день работы сайт HotOrNot, где можно было оценить внешний вид пользователей, посетили тысячи человек. Проект заработал миллионы долларов и придумал механики, которые до сих пор используются в соцсетях — но это не помогло ему выжить.

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Пересказ материала Mashable.

HotOrNot появилась до Facebook, Instagram, MySpace, Twitter, YouTube, Tinder и других. Соцсеть, созданная студентами Калифорнийского университета Джеймсом Хонгом и Джимом Янгом, позволяла одному пользователю загружать фото, а другому — оценивать его по десятибалльной шкале.

Однако тогда интернет был другим, вспоминает Эван Уильямс, соучредитель Twitter и друг Хонга, и подобная концепция всех шокировала. Впрочем, именно на это и ставили «дерзкие», по словам Уильямса, создатели сети.

Успех HotOrNot дал начало платформе YouTube: видеохостинг изначально задумывался как сайт знакомств, где вместо фото люди размещали видео. А её платный сервис Meet Me стал предшественником Tinder.

История создания HotOrNot

Истории о том, как родилась идея HotOrNot, разнятся, но начинаются всегда одинаково: Хонг и Янг часто спорили, достойна ли та или иная женщина оценки в 10 баллов. И решили создать сайт, который бы помог им получить ответ.

По словам самого Янга, они начали разработку ещё и потому, что заскучали: «Я учился в аспирантуре и занимался тем, что меня удручало. Дописав выпускную работу, я хотел отвлечься. Сайт с оценкой фотографий показался мне забавной и достаточно простой для реализации идеей».

Изначальная концепция сайта заключалась в пассивном «любовании», а интерфейс напоминал бы слайдшоу. Однако позже основатели добавили рейтинг, чтобы сделать соцсеть интерактивной и воззвать к естественной привычке человека судить других по внешности.

Основатели HotOrNot Джеймс Хонг и Джим Янг Джеймс Хонг

Хонг и Янг запустили сайт 9 октября 2000 года, отправив ссылку нескольким друзьям. Менее чем через 12 часов его посетили тысячи людей. Так за одну ночь HotOrNot стала интернет-сенсацией. Основатели поняли: если так продолжится, к концу месяца затраты на сервер составят около $50 тысяч. Трафик, тем временем, удваивался каждые пару часов. Тогда студенты подключили сайт к университетской сети, надеясь, что никто не заметит. Нагрузку на сеть обнаружил декан Ричард Ньютон. Однако вместо того чтобы исключить Юнга, он увидел в проекте потенциал и разрешил оставить компьютер ещё на пару дней. Позже Ньютон представил Юнга и Хонга команде Google: тогда HotOrNot стала одним из первых бета-тестеров сервиса контекстной рекламы Google Adsense.

Незамысловатый, как говорит сам Хонг, сайт за полтора месяца стал 20-м в мире по объёмам трафика. Новаторство HotOrNot вдохновило пользователей на создание пародийных сервисов, например, GothOrNot и RateMyPoo, и даже любительских реалити-шоу.

В марте 2001 года основатели добавили в HotOrNot платный сервис для знакомств Meet Me. В нём вместо привычных для таких сервисов объёмных анкет публиковались только фото, краткое описание и список интересов.

Сервис Meet me

Сайты знакомств существовали и тогда, однако отличались возрастной аудиторией и возможностью написать кому угодно. На Meet Me связаться с пользователем можно было только при взаимной симпатии. К 2003 году основатели заработали более $4 млн без поддержки инвесторов. При этом 88% выручки приносило автоматическое продление подписки.

«Тогда все в Кремниевой долине учились по ходу дела», — вспоминает Стив Чен, соучредитель YouTube и друг Янга. По его словам, HotOrNot — уникальный пример технологического стартапа, который после краха доткомов в 2000 году сумел добиться огромного финансового успеха.

Это доказывало, что прибыльным может стать сайт с низкими производственными расходами и смелыми идеями.



Создание такой соцсети будто превращало основателей в судей красоты, пишет Mashable. Однако Хонгу это не нравилось: «Кто мы такие, чтобы оценивать чью-то привлекательность, когда сами не красавцы?» Основатели даже разместили рекламу — со своими фото и их низким рейтингом.

Реклама с Джимом Янгом и Джеймсом Хонгом

Их самоирония стала доказательством, что HotOrNot не тот сайт, на котором красота — это главное в человеке. Они рассматривали HotOrNot скорее как инструмент, с помощью которого пользователь мог получить честную оценку со стороны. Однако общественность полагала, что соцсеть может породить травлю.

Основатели относились к этому спокойнее. «Привлекательные люди не нуждались в одобрении на сайте. Они и так получают комплименты ежедневно, — говорит Хонг. — Те, кто не попадают под общепринятые стандарты, но всё равно выкладывают фото, обладают высокой самооценкой. Низкий рейтинг её не пошатнёт». К тому же, фото публиковали лишь 2% пользователей, и некоторые из них получали неожиданно высокие для себя оценки.

HotOrNot дала миллионам пользователей уникальную возможность увидеть себя в отражении цифрового зеркала и узнать, какими видит их интернет.

Каждое решение команды должно было отвечать трём основным принципам HotOrNot:

Весело: нельзя допустить издевательств и травли.

Пристойно: исключить контент сексуального характера.

Честно: позволить пользователям быть собой.

Следуя им, основатели старались избежать ущерба психике пользователей. На сайте не было разделов с обсуждениями и комментариями, люди могли менять и удалять фото, а также запрещать другим оценивать его.

Позже основатели внедрили систему модерации. Самым активным модераторам полагались награды и особые статусы за развитие сообщества. Таким образом, HotOrNot реализовала идею, которая теперь используется в «Википедии» и Reddit.

HotOrNot предлагала инновационные решения, которые сейчас воспринимаются как само собой разумеющееся. Раньше, чтобы поставить оценку пользователю, нужно было нажать кнопку «Отправить». Однако Янг от этого шага избавился, потратив десять минут на написание нескольких строк в JavaScript.

«HotOrNot стал тренировочной площадкой для будущих пользователей Instagram: они искали свои лучшие стороны, примеряли фильтры, позировали с щенками, чтобы получить балл повыше», — вспоминает Кун Гао, один из сотрудников HotOrNot, а позже — основатель платформы Crunchyroll.

HotOrNot реализовала на западном рынке и корейское нововведение: покупку виртуальных товаров за реальные деньги. Так, подписчики Meet Me покупали друг другу цифровые цветы. Они были аналогом суперлайка в Tinder: пользователь платит, чтобы привлечь внимание потенциального собеседника.

HotOrNot и культура сексизма

После краха доткомов HotOrNot подарила разработчикам надежду и показала, что интернет — это не только место, где можно сэкономить на книгах или узнать результаты спортивного матча, но и социальный эксперимент.

Впрочем, достижениями результаты HotOrNot считают не все. Писательница и журналистка Нэнси Джо Салес полагает, что именно HotOrNot поспособствовала развитию соцсетей, которые пропагандируют объективацию женщин.

Однако, по усреднённым данным, мужчины на сайте оценивались строже и публиковали фото в два раза чаще, чем женщины. Янгу даже пришлось пересмотреть алгоритм, чтобы фотографии обоих полов показывались одинаково часто.

Критики слышат об основном принципе HotOrNot и спешат делать выводы. Однако не удивлюсь, если большинство из них на самом деле и не пользовалось сайтом. HotOrNot — это не женский конкурс красоты, где судьями выступают мужчины. Наоборот, мужчины на собственном опыте узнали, каково это — быть оценёнными по внешности. Джим Янг сооснователь HotOrNot

Именно сеть HotOrNot ввела концепцию цифрового согласия на знакомство, пишет Mashable. Чтобы перейти к диалогу, будущие собеседники должны были проявить друг к другу интерес. Этим основатели хотели добиться двух целей:

Избавить женщин от нежелательных писем, ведь на других сайтах ограничивать входящие было нельзя. Избавить мужчин от участи остаться без ответа.



Сервис старался быть прогрессивным и позволял мужчинам знакомиться с мужчинами, а женщинам с женщинами. Однако на оценку пользователей всё равно влияли гендерные, расистские, эйджистские и другие предубеждения. Подобное наблюдается и сейчас, хотя Хонг верит, что современное общество больше ценит естественность: пример тому TikTok.

HotOrNot часто позиционируют как проект от мужчин для мужчин, однако это преуменьшает вклад, который внесли в его развитие женщины. Работавшая в службе поддержки Дон Нго сообщает, что её мнение всегда ценилось и именно она стала ключевой фигурой при разработке виртуальных цветов Meet Me. Похожий опыт был и у Дезире Терианос: она тесно сотрудничала с разработчиками и предлагала свои идеи.

Кроме того, по её словам, во время внедрения новых функций прежде всего учитывались потребности женщин. Нго и Терианос согласны, что сеть могла оказать влияние на поведение в интернете, однако при этом «она лишь обнажила уже существующую культуру сексизма, а не стала ее источником».

Джим Янг, Дон Нго и Джеймс Хонг рекламируют соцсеть Джеймс Хонг

Как считает журналист Нэнси Джо Сейлс, дурная репутация HotOrNot во многом объясняется тем, что общество вспоминает её в контексте Facemash — развлекательного сервиса, разработанного Марком Цукербергом до Facebook. Однако между HotOrNot и Facemash есть принципиальные отличия:

Пользователи HotOrNot выкладывали фото добровольно.

Цукерберг публиковал их без согласия владельцев и противопоставлял их друг другу, предлагая решить, кто привлекательнее.

Услышав, что Цукерберга за это чуть не исключили, Хонг отправил ему письмо с предложением помочь, но ответа не получил. Сам Цукерберг позже сказал ему, что письма не видел. Facebook же комментариев не дала.

«На мой взгляд, технологии — это отражение человеческой природы и того, как мы взаимодействуем, — рассуждает Хонг. — Разве в HotOrNot придумали тщеславие и неуверенность в себе? Нет. Но наверняка из-за нас последователи обратили внимание на это и какие-то идеи реализовали в своих сервисах. Поэтому мы как общество и как разработчики должны иметь это в виду».

Команда HotOrNot отмечает пятую годовщину Дезире Терианос

Но тогда никто не загадывал так далеко, говорит Хонг. С появлением печатного станка население стало грамотнее и инициативнее. Однако это же привело к продвижению нацистских воззрений, геноциду и Второй мировой войне. Так и Facebook: некогда волнующая лишь студентов сеть в 2017 году уже подозревалась в пропаганде и распространении ложных новостей.

«Сегодня мы находим инновационное решение, а завтра разбираемся с проблемами, которое оно создало. Но это не значит, что решение никуда не годится — оно имеет огромную ценность. Просто необходимо выяснить, что именно пошло не так». Янг разделяет его взгляды: «HotOrNot была прорывом для своего времени, но сегодня многое бы нам с рук не сошло».

Развитие Web 2.0 и продажа HotOrNot

HotOrNot дала начало многим платформам, но сама выстоять не смогла. Именно она, по мнению некоторых, ускорила развитие Web 2.0, которое её погубило. «HotOrNot не могла конкурировать с бесплатными сервисами, которые существовали за счёт вновь активизировавшихся венчурных инвесторов», — заключает Янг.

Сеть стала терять не только аудиторию, но и сотрудников, открывавших своё дело. Хонг согласен, что к 2006 году рост компании затормозился, однако не это стало поводом для её продажи. «На самом деле нам просто стало скучно», — признаётся он.

Чтобы возродить интерес к делу, он предложил превратить HotOrNot в бизнес-инкубатор и использовать ресурсы, чтобы запускать и продвигать новаторские проекты. Он хотел расширить рамки первоначальной концепции, как сделала однажды Google, решив не ограничиваться поисковыми системами. Однако один из членов совета директоров идею не одобрил.

В 2008 году основатели продали сеть примерно за $20 млн компании Avid Life Media, которой принадлежит виртуальная служба знакомств Ashley Madison. Она предназначалась для людей, уже состоящих в отношениях.

Пока сеть увядала в руках новых владельцев, бывшие коллеги Янга и Хонга формировали новый интернет. Например, Стив Чен c другими партнёрами создал YouTube и превратил видеохостинг миллиардную компанию всего за год.

Основатели YouTube Стив Чен, Чад Херли и Джавед Карим

В конечном итоге Avid Life Media предложила Хонгу выкупить HotOrNot обратно уже за меньшую сумму, но тот перегорел. В 2012 году сеть продали британскому сайту знакомств Badoo.