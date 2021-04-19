Соцсети
Рая Хачатрян

Clubhouse привлекла инвестиции от Andreessen Horowitz, Tiger Global и DST Global Юрия Мильнера Статьи редакции

Оценка соцсети могла достигнуть $4 млрд.

  • Clubhouse провела раунд C — его возглавил фонд Andreessen Horowitz. В соцсеть также инвестировали DST Global и Tiger Global.
  • Инвестиции компания направит на расширение команды, которая уже увеличилась в четыре раза в этом году. Clubhouse также намерена запустить программы, позволяющие создателям контента зарабатывать деньги.
  • Стартап не раскрывает оценку и размер привлечённых инвестиций. 7 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Clubhouse запланировала привлечь инвестиции с оценкой в $4 млрд.
  • Clubhouse запустили в апреле 2020 года Пол Дэвисон и Рохан Сет. Сервис доступен по приглашениям и пока работает только на iOS, но компания уже работает над Android-версией. На конец января инвесторы оценивали соцсеть в $1 млрд, сообщали источники The Information.

#новость #clubhouse

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3 3 комментария
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Aleksey Bobkov

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уже поздно, значит бабки моют

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Roman Moskovskiy

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Нахуя а главное зачем 

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Alexander Mitryashkin

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На эти деньги наймет ещё 3 андроид программистов - черную, трансгендера и латинскую феминистка. На этом деньги закончатся

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