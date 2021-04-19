Clubhouse привлекла инвестиции от Andreessen Horowitz, Tiger Global и DST Global Юрия Мильнера Статьи редакции
Оценка соцсети могла достигнуть $4 млрд.
- Clubhouse провела раунд C — его возглавил фонд Andreessen Horowitz. В соцсеть также инвестировали DST Global и Tiger Global.
- Инвестиции компания направит на расширение команды, которая уже увеличилась в четыре раза в этом году. Clubhouse также намерена запустить программы, позволяющие создателям контента зарабатывать деньги.
- Стартап не раскрывает оценку и размер привлечённых инвестиций. 7 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Clubhouse запланировала привлечь инвестиции с оценкой в $4 млрд.
- Clubhouse запустили в апреле 2020 года Пол Дэвисон и Рохан Сет. Сервис доступен по приглашениям и пока работает только на iOS, но компания уже работает над Android-версией. На конец января инвесторы оценивали соцсеть в $1 млрд, сообщали источники The Information.
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3 комментария
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На эти деньги наймет ещё 3 андроид программистов - черную, трансгендера и латинскую феминистка. На этом деньги закончатся
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