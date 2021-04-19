Facebook запустит каталог подкастов, аудиокомнаты и другие голосовые функции — Vox Статьи редакции
Пока неизвестно, когда соцсеть внедрит эти функции.
Источники Vox сообщили, что социальная сеть планирует анонсировать 19 апреля серию аудиопродуктов, благодаря которым Facebook будет конкурировать с Clubhouse и сотрудничать со Spotify.
Марк Цукерберг расскажет об обновлении в 13:00 по восточному времени (в 20:00 по Москве). Facebook запустит:
- Аудиоверсию Messenger Rooms — сервиса для групповых видеозвонков в мессенджере. Чем конкретно будут отличаться сервисы, пока непонятно.
- Аудиокомнаты, как в Clubhouse, которые позволят группам людей слушать выступающих и взаимодействовать с ними на виртуальной «арене».
- Каталог с подкастами, который будет связан со Spotify. Пользователи смогут искать подкасты через Facebook — пока неизвестно, планирует ли соцсеть внедрить что-то большее, чем просто поиск.
- Также Facebook разрешит пользователям записывать короткие голосовые сообщения и публиковать их у себя на стене, а остальные смогут увидеть пост в новостной ленте и послушать аудио.
О том, что Facebook начала разработку аналога Clubhouse источники NYT сообщили в начале февраля. По их словам, Цукерберг давно интересовался новыми форматами голосового общения.
Да все уже наигрались этими "аудиочатами для позеров" и забыли. Клабхаус сейчас монетизирует остатки былой славы и закончили.
Все же конкуренция, это хорошо. Я сам не большой любитель аудио, но мне нравится как все зашевелились с появлением ClubHouse.
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