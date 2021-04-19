Пока неизвестно, когда соцсеть внедрит эти функции.

Источники Vox сообщили, что социальная сеть планирует анонсировать 19 апреля серию аудиопродуктов, благодаря которым Facebook будет конкурировать с Clubhouse и сотрудничать со Spotify.

Марк Цукерберг расскажет об обновлении в 13:00 по восточному времени (в 20:00 по Москве). Facebook запустит:

Аудиоверсию Messenger Rooms — сервиса для групповых видеозвонков в мессенджере. Чем конкретно будут отличаться сервисы, пока непонятно.

Аудиокомнаты, как в Clubhouse, которые позволят группам людей слушать выступающих и взаимодействовать с ними на виртуальной «арене».

Каталог с подкастами, который будет связан со Spotify. Пользователи смогут искать подкасты через Facebook — пока неизвестно, планирует ли соцсеть внедрить что-то большее, чем просто поиск.

Также Facebook разрешит пользователям записывать короткие голосовые сообщения и публиковать их у себя на стене, а остальные смогут увидеть пост в новостной ленте и послушать аудио.

О том, что Facebook начала разработку аналога Clubhouse источники NYT сообщили в начале февраля. По их словам, Цукерберг давно интересовался новыми форматами голосового общения.