Пользователи смогут, например, указать адрес компании с меткой на карте и часами работы.

Такие профили позволят компаниям, некоммерческим организациям, издателям и авторам отображать больше информации о своём бизнесе.

В разделе «О компании» можно будет указать адрес организации с меткой на карте и часами работы и ссылку на сайт. Под ним расположены две кнопки — одна позволит проложить маршрут, вторая — связаться с компанией.

Сначала функция будет доступна небольшому количеству компаний в США, «в ближайшие месяцы» её расширят и для пользователей в других странах.

Директор по продукту Twitter написал, что «это только начало». Пользователей, у которых есть идеи по доработке бизнес-профилей, Twitter попросила оставить комментарии с предложениями.