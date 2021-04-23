Пользователи тратят TikTok в среднем около восьми часов за неделю, а «ВКонтакте» — примерно 3 часа и 46 минут.

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TikTok обошёл «ВКонтакте» по времени, которое пользователи провели в мобильном приложении, пишет РБК со ссылкой на закрытые данные аналитической компании App Annie. За неделю с 4 по 10 апреля пользователи потратили 13,93 млрд минут в TikTok, а «ВКонтакте» — 11,08 млрд минут.

В среднем пользователи TikTok проводили в приложении около восьми часов за неделю, а «ВКонтакте» — примерно 3 часа и 46 минут. За соцсетями следуют Instagram, «Одноклассники» и Facebook, отмечает издание.

Представитель App Annie отказался комментировать эти показатели. Он сообщил, что по данным с апреля 2020 года по апрель 2021 года российские пользователи в среднем проводили 7,2 часа в неделю в TikTok и 4,05 часа во «ВКонтакте».

Но из-за большего количества пользователей, за год суммарное время, проведенное во «ВКонтакте» больше, чем в TikTok: 10,3 млрд часов против 8,2 млрд часов, добавил он. У китайской соцсети этот показатель вырос на 401%. По размеру недельной аудитории TikTok уступает российской соцсети: около 29 млн человек против 49 млн человек, следует из данных AppAnnie.

Представитель TikTok в России отказался от комментариев. Во «ВКонтакте» заявили, что TikTok не может опережать российскую соцсеть по времени, проведенному пользователями внутри приложения, и компания «будет рада помочь App Annie с правильным подсчетом времени, чтобы не вводить пользователей в заблуждение».