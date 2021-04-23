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Соцсети
Рая Хачатрян

App Annie: TikTok стал лидером среди соцсетей по времени, которое россияне потратили в приложении за неделю Статьи редакции

Пользователи тратят TikTok в среднем около восьми часов за неделю, а «ВКонтакте» — примерно 3 часа и 46 минут.

34 34 комментария
1905 просмотров

TikTok обошёл «ВКонтакте» по времени, которое пользователи провели в мобильном приложении, пишет РБК со ссылкой на закрытые данные аналитической компании App Annie. За неделю с 4 по 10 апреля пользователи потратили 13,93 млрд минут в TikTok, а «ВКонтакте» — 11,08 млрд минут.

В среднем пользователи TikTok проводили в приложении около восьми часов за неделю, а «ВКонтакте» — примерно 3 часа и 46 минут. За соцсетями следуют Instagram, «Одноклассники» и Facebook, отмечает издание.

Представитель App Annie отказался комментировать эти показатели. Он сообщил, что по данным с апреля 2020 года по апрель 2021 года российские пользователи в среднем проводили 7,2 часа в неделю в TikTok и 4,05 часа во «ВКонтакте».

Но из-за большего количества пользователей, за год суммарное время, проведенное во «ВКонтакте» больше, чем в TikTok: 10,3 млрд часов против 8,2 млрд часов, добавил он. У китайской соцсети этот показатель вырос на 401%. По размеру недельной аудитории TikTok уступает российской соцсети: около 29 млн человек против 49 млн человек, следует из данных AppAnnie.

Представитель TikTok в России отказался от комментариев. Во «ВКонтакте» заявили, что TikTok не может опережать российскую соцсеть по времени, проведенному пользователями внутри приложения, и компания «будет рада помочь App Annie с правильным подсчетом времени, чтобы не вводить пользователей в заблуждение».

В соцсети сослались на данные Mediascope, согласно которым в январе все пользователи в среднем провели 1,1 млрд минут в день во «ВКонтакте» и 407 млн минут в TikTok. В Mediascope не прокомментировали данные — отметили лишь, что в январе пользователи тратили в TikTok 34 минуты в день, а во «ВКонтакте» — 33 минуты.

#новость #appannie #tiktok

34 34 комментария
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34 комментария
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Nikita Utochkin

25

Ну, это реально феномен очень сильно воздействующих алгоритмов на психику человека, что он просто сидит как мартышка, листая в жажде гормонов счастья

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Сергей Мазур

Nikita
25

дело не только в алгоритмах, казиношно-слотовая механика. Юзер все время ожидает, что сейчас выпадет супер интересное видео. из Х видосов выпадает что-то интересное лично ему и дает дофамин.

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Danial Ogurliev

Nikita
–1

Тикток в первую очередь коммюнити. Никакого феномена.

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Аргишт Авшарян

Danial
1

Феномен в алгоритмах, подросткам и другим зависимым не нужно комьюнити, они листают ленту. А комьюнити в клабхаусе

Ответить

Danial Ogurliev

Аргишт
0

Как человек, который сидел в тт говорю: ты угараешь именно с локальных тиктоковских мемов, а их там 70%. Не было бы комьюнити - не было бы локальных приколов. Да, зависимость есть, но разве не очевидно, что она будет? Ведь ты шаришь за локальщину, принадлежишь к этому обществу. Вы не заметили явного расслоения в группах, когда часть шарят за мемы в тт, а часть нет? Значит вам больше 23 :)
Алгоритмы только помогают подобрать нужное, для чего они и были запрограммированы.

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Julian Russinhoff

Nikita
1

Коммент в ожидании гормонов счастья.

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Nikita Utochkin

Julian
1

¯\_(ツ)_/¯

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Скрипач не нужен

18

Поезд ВК постепенно уходит. Последние годы ВК постепенно пытается на него запрыгнуть, вбирая в себя функции других популярных приложений: от историй до клипов. Причем пытаются перенимать функционал и китайских приложений, и западных.
В итоге что мы видим? Тяжеловестное суперприложение с избыточным функционалом. Кстати, до сих пор не понимаю, нафига там эти аппы — ими кто-то реально пользуется?

Где сейчас охотнее люди выкладывают свой контент? В сторис инстаграма. Где сейчас пользуются лентой рекомендаций? в тиктоке. Где переписываются? телеграм, вотсап.

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Алексей Корявченко

Скрипач
6

Ну не знаю, аудитория у них огромная все равно, и многие ВК до сих пор пользуются как основной соцсетью. Хотя с тем, что они сильно отстают в последние годы я согласен. 

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Иван Шеметов

Скрипач
3

Я перестал сидеть в вк, только из за идиотов в комментариях, а так если сидеть через Kate mobile вполне хорошая соцсеть

Ответить

Andrey Kulakov

Иван
3

Аналогично, удалил приложение и заодно аккаунт по сути из-за того, что нет адекватной системы банов как у Facebook или Instagram

Ответить

Александр Королёв

Иван
0

Но в хорошей соцсети должно быть нормальное комьюнити без идиотов в комментариях. Например в старом жж у интересных блогеров было интересно читать комментарии, а в дзене нет

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Dmitry Kiselev

Алексан…
1

многим на дзене вообще нужно в принципе запретить выходить не то что в интернет, а вообще из дома. По крайней мере без четкой письменной инструкции по цивилизованному поведению в обществе.

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Святослав Гусев

Скрипач
1

Вроде VK после появления Instagram и так ушёл. YouTube тот же. В трендах не находятся локальные проекты, ибо мир не замкнут, и пользоваться «локальной социальной сетью» странно. Ведь друзья и знакомые встретится новые по всему миру, и последнее что у них будет, это регистрация в одной из локальных социальных сетей.

Ответить

Дархан Нұрғабылов

Святослав
0

Я так не думаю. Большинству все равно где сидят незнакомцы иностранцы. Все сидят там где друзья из жизни. Поэтому мотивации "найти новые знакомства из мира"  никому нахуй не нужны. ВК умер, все эти люди из статистики это люди слушающие музыку и ничего более. Все в инсте и ватсапе

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Тофик Вартанов

Скрипач
0

Это хорошо отражает падение акций. Через внутренние супераппы они хотят идти по пути Китая, но это только возможно при блокировке всех соцсетей на рынке, которым ВК даже близко не конкурент. Провальные интеграции с алиэкспресс, такси, едой и т.д. - логика понятна, чтобы удержать в приложении по максимуму пользователя. Этим грешил и яндекс, но уже начали отказываться от неповоротливого комбайна, пользователю нужна простота. 
Всеми этими ходами последние годы ВК сильно топит себя, пытаясь найти выходы, но с такими решениями их ждет участь одноклассников или спасет блокировка конкурентов.

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Alexandr Leibowitz

5

Столько времени в тиктоке проводит наименее интеллектуальная часть населения. Если бы не тикток, они бы просирали время на любую другую штуку. Так что тут дело в людях, а не в том, что у тиктока гениальные алгоритмы и UX)

Ответить

Lina M

Alexandr
9

Поспорю насчет гениальных алгоритмов. Алгоритмы шикарные и получше, чем у других соцсетей. Тикток очень четко считывает настроение и интересы пользователя. В то время как у других соцсетей пока принцип рандомного угадывания. 

Ответить

Святослав Гусев

Lina
3

Мне TikTok запомнился только тем, что там в прямом эфире молодые ребята употребляют запрещённые вещества в прямом эфире.

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Nikitinz

Святосл…
0

Сразу себе на уголовную статью доказательную базу пишут) Добровольно) Как там у Лаврова фраза про таких есть мемная...

Ответить

Олег Коржанов

Nikitinz
0

«Это не наш аргентинский...»?

Ответить

Lina M

Святосл…
0

придурков хватает во всех соцсетях

Ответить

Иван Шеметов

Lina
0

Не поверю, что тикток может угадать настроение 

Ответить

Тимур Гафаров

3

Согласен, даже здесь я трачу на него 😅

Ответить

NEFORMAT 13

2

Маргиналы думают - они богема
Когда я поднимаю глаза
Вижу, как дым летит в облака
И опускает на город туман

Ответить

Lucky Lucianoo

2

Люди столько сидят в этом тик токе как будто у них две жизни отвечаю😂😂😂😂

Ответить

Nikitinz

Lucky
0

Едят и нахваливают: алгоритмы шикарные) Ага, как же. Шикарные для чего? Чтобы TikTok стал лидером по времени, которое пользователи потратили в приложении. Нет уж, спасибо) Ну это моё мнение и я его не навязываю всем.

Ответить

Борис Б

Nikitinz
0

Тут больше интерес с точки зрения пользовательского опыта и показателей ретеншн.
И тут механика, придуманная Тиндером просто возведена в абсолют.

Ответить

Михаил М

Lucky
0

Это пишет чел, сидящий на vc🤦🏻‍♂️

Ответить

Artemy

0

Но кто считает, кто считает?

Ответить

Олег Коржанов

0

А надо было раньше стену вернуть

Ответить

Olga RRR

0

Это так, туда лучше не заходить, можно пропасть. Листание быстрых видео, где не надо думать, это болезнь прямо.
Алгоритмы хорошо работают, если не забывать нажимать кнопку «не интересно», будешь видеть только то, что интересно. И это недоступно никакой соцсети пока.

Ответить

#MP

0

для того что бы перестать пользоваться вк достаточно одной причины . вк (и одноклассники принадлежащие одним и тем же людям) единственные соцсети в мире, где любой школьник может запилить своего бота для поиска людей по лицу , что лишний раз демонстрирует отношение вк к персональным данным. представляю если подобную фичу завезли бы в фб и какой скандал был бы на западе 

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Елена Солдатова

0

представьте, сколько этого времени, проведенного в тик токе, люди могли бы потрать на что-то более полезное...
*иду залипать в тик ток*

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