App Annie: TikTok стал лидером среди соцсетей по времени, которое россияне потратили в приложении за неделю Статьи редакции
Пользователи тратят TikTok в среднем около восьми часов за неделю, а «ВКонтакте» — примерно 3 часа и 46 минут.
TikTok обошёл «ВКонтакте» по времени, которое пользователи провели в мобильном приложении, пишет РБК со ссылкой на закрытые данные аналитической компании App Annie. За неделю с 4 по 10 апреля пользователи потратили 13,93 млрд минут в TikTok, а «ВКонтакте» — 11,08 млрд минут.
В среднем пользователи TikTok проводили в приложении около восьми часов за неделю, а «ВКонтакте» — примерно 3 часа и 46 минут. За соцсетями следуют Instagram, «Одноклассники» и Facebook, отмечает издание.
Представитель App Annie отказался комментировать эти показатели. Он сообщил, что по данным с апреля 2020 года по апрель 2021 года российские пользователи в среднем проводили 7,2 часа в неделю в TikTok и 4,05 часа во «ВКонтакте».
Но из-за большего количества пользователей, за год суммарное время, проведенное во «ВКонтакте» больше, чем в TikTok: 10,3 млрд часов против 8,2 млрд часов, добавил он. У китайской соцсети этот показатель вырос на 401%. По размеру недельной аудитории TikTok уступает российской соцсети: около 29 млн человек против 49 млн человек, следует из данных AppAnnie.
Представитель TikTok в России отказался от комментариев. Во «ВКонтакте» заявили, что TikTok не может опережать российскую соцсеть по времени, проведенному пользователями внутри приложения, и компания «будет рада помочь App Annie с правильным подсчетом времени, чтобы не вводить пользователей в заблуждение».
В соцсети сослались на данные Mediascope, согласно которым в январе все пользователи в среднем провели 1,1 млрд минут в день во «ВКонтакте» и 407 млн минут в TikTok. В Mediascope не прокомментировали данные — отметили лишь, что в январе пользователи тратили в TikTok 34 минуты в день, а во «ВКонтакте» — 33 минуты.
Ну, это реально феномен очень сильно воздействующих алгоритмов на психику человека, что он просто сидит как мартышка, листая в жажде гормонов счастья
дело не только в алгоритмах, казиношно-слотовая механика. Юзер все время ожидает, что сейчас выпадет супер интересное видео. из Х видосов выпадает что-то интересное лично ему и дает дофамин.
Тикток в первую очередь коммюнити. Никакого феномена.
Феномен в алгоритмах, подросткам и другим зависимым не нужно комьюнити, они листают ленту. А комьюнити в клабхаусе
Как человек, который сидел в тт говорю: ты угараешь именно с локальных тиктоковских мемов, а их там 70%. Не было бы комьюнити - не было бы локальных приколов. Да, зависимость есть, но разве не очевидно, что она будет? Ведь ты шаришь за локальщину, принадлежишь к этому обществу. Вы не заметили явного расслоения в группах, когда часть шарят за мемы в тт, а часть нет? Значит вам больше 23 :)
Алгоритмы только помогают подобрать нужное, для чего они и были запрограммированы.
Коммент в ожидании гормонов счастья.
Поезд ВК постепенно уходит. Последние годы ВК постепенно пытается на него запрыгнуть, вбирая в себя функции других популярных приложений: от историй до клипов. Причем пытаются перенимать функционал и китайских приложений, и западных.
В итоге что мы видим? Тяжеловестное суперприложение с избыточным функционалом. Кстати, до сих пор не понимаю, нафига там эти аппы — ими кто-то реально пользуется?
Где сейчас охотнее люди выкладывают свой контент? В сторис инстаграма. Где сейчас пользуются лентой рекомендаций? в тиктоке. Где переписываются? телеграм, вотсап.
Ну не знаю, аудитория у них огромная все равно, и многие ВК до сих пор пользуются как основной соцсетью. Хотя с тем, что они сильно отстают в последние годы я согласен.
Я перестал сидеть в вк, только из за идиотов в комментариях, а так если сидеть через Kate mobile вполне хорошая соцсеть
Аналогично, удалил приложение и заодно аккаунт по сути из-за того, что нет адекватной системы банов как у Facebook или Instagram
Но в хорошей соцсети должно быть нормальное комьюнити без идиотов в комментариях. Например в старом жж у интересных блогеров было интересно читать комментарии, а в дзене нет
многим на дзене вообще нужно в принципе запретить выходить не то что в интернет, а вообще из дома. По крайней мере без четкой письменной инструкции по цивилизованному поведению в обществе.
Вроде VK после появления Instagram и так ушёл. YouTube тот же. В трендах не находятся локальные проекты, ибо мир не замкнут, и пользоваться «локальной социальной сетью» странно. Ведь друзья и знакомые встретится новые по всему миру, и последнее что у них будет, это регистрация в одной из локальных социальных сетей.
Я так не думаю. Большинству все равно где сидят незнакомцы иностранцы. Все сидят там где друзья из жизни. Поэтому мотивации "найти новые знакомства из мира" никому нахуй не нужны. ВК умер, все эти люди из статистики это люди слушающие музыку и ничего более. Все в инсте и ватсапе
Это хорошо отражает падение акций. Через внутренние супераппы они хотят идти по пути Китая, но это только возможно при блокировке всех соцсетей на рынке, которым ВК даже близко не конкурент. Провальные интеграции с алиэкспресс, такси, едой и т.д. - логика понятна, чтобы удержать в приложении по максимуму пользователя. Этим грешил и яндекс, но уже начали отказываться от неповоротливого комбайна, пользователю нужна простота.
Всеми этими ходами последние годы ВК сильно топит себя, пытаясь найти выходы, но с такими решениями их ждет участь одноклассников или спасет блокировка конкурентов.
Столько времени в тиктоке проводит наименее интеллектуальная часть населения. Если бы не тикток, они бы просирали время на любую другую штуку. Так что тут дело в людях, а не в том, что у тиктока гениальные алгоритмы и UX)
Мне TikTok запомнился только тем, что там в прямом эфире молодые ребята употребляют запрещённые вещества в прямом эфире.
Маргиналы думают - они богема
Когда я поднимаю глаза
Вижу, как дым летит в облака
И опускает на город туман
Люди столько сидят в этом тик токе как будто у них две жизни отвечаю😂😂😂😂
Это так, туда лучше не заходить, можно пропасть. Листание быстрых видео, где не надо думать, это болезнь прямо.
Алгоритмы хорошо работают, если не забывать нажимать кнопку «не интересно», будешь видеть только то, что интересно. И это недоступно никакой соцсети пока.
для того что бы перестать пользоваться вк достаточно одной причины . вк (и одноклассники принадлежащие одним и тем же людям) единственные соцсети в мире, где любой школьник может запилить своего бота для поиска людей по лицу , что лишний раз демонстрирует отношение вк к персональным данным. представляю если подобную фичу завезли бы в фб и какой скандал был бы на западе
представьте, сколько этого времени, проведенного в тик токе, люди могли бы потрать на что-то более полезное...
*иду залипать в тик ток*
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