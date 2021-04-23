AppAnnie: TikTok стал лидером среди соцсетей по времени, которое пользователи из России потратили в приложении за неделю Статьи редакции
Пользователи тратят TikTok в среднем около восьми часов за неделю, а «ВКонтакте» — примерно 3 часа и 46 минут.
TikTok обошёл «ВКонтакте» по времени, которое пользователи провели в мобильном приложении, пишет РБК со ссылкой на закрытые данные аналитической компании AppAnnie. За неделю с 4 по 10 апреля пользователи потратили 13,93 млрд минут в TikTok, а «ВКонтакте» — 11,08 млрд минут.
В среднем пользователи TikTok проводили в приложении около восьми часов за неделю, а «ВКонтакте» — примерно 3 часа и 46 минут. За соцсетями следуют Instagram, «Одноклассники» и Facebook, отмечает издание.
Представитель AppAnnie отказался комментировать эти показатели. Он сообщил, что по данным с апреля 2020 года по апрель 2021 года российские пользователи в среднем проводили 7,2 часа в неделю в TikTok и 4,05 часа во «ВКонтакте».
Но из-за большего количества пользователей, за год суммарное время, проведенное во «ВКонтакте» больше, чем в TikTok: 10,3 млрд часов против 8,2 млрд часов, добавил он. У китайской соцсети этот показатель вырос на 401%. По размеру недельной аудитории TikTok уступает российской соцсети: около 29 млн человек против 49 млн человек, следует из данных AppAnnie.
Представитель TikTok в России отказался от комментариев. Во «ВКонтакте» заявили, что TikTok не может опережать российскую соцсеть по времени, проведенному пользователями внутри приложения, и компания «будет рада помочь AppAnnie с правильным подсчетом времени, чтобы не вводить пользователей в заблуждение».
В соцсети сослались на данные Mediascope, согласно которым в январе все пользователи в среднем провели 1,1 млрд минут в день во «ВКонтакте» и 407 млн минут в TikTok. В Mediascope не прокомментировали данные — отметили лишь, что в январе пользователи тратили в TikTok 34 минуты в день, а во «ВКонтакте» — 33 минуты.
Ну, это реально феномен очень сильно воздействующих алгоритмов на психику человека, что он просто сидит как мартышка, листая в жажде гормонов счастья
дело не только в алгоритмах, казиношно-слотовая механика. Юзер все время ожидает, что сейчас выпадет супер интересное видео. из Х видосов выпадает что-то интересное лично ему и дает дофамин.
Тикток в первую очередь коммюнити. Никакого феномена.
Феномен в алгоритмах, подросткам и другим зависимым не нужно комьюнити, они листают ленту. А комьюнити в клабхаусе
Коммент в ожидании гормонов счастья.
Поезд ВК постепенно уходит. Последние годы ВК постепенно пытается на него запрыгнуть, вбирая в себя функции других популярных приложений: от историй до клипов. Причем пытаются перенимать функционал и китайских приложений, и западных.
В итоге что мы видим? Тяжеловестное суперприложение с избыточным функционалом. Кстати, до сих пор не понимаю, нафига там эти аппы — ими кто-то реально пользуется?
Где сейчас охотнее люди выкладывают свой контент? В сторис инстаграма. Где сейчас пользуются лентой рекомендаций? в тиктоке. Где переписываются? телеграм, вотсап.
Ну не знаю, аудитория у них огромная все равно, и многие ВК до сих пор пользуются как основной соцсетью. Хотя с тем, что они сильно отстают в последние годы я согласен.
Я перестал сидеть в вк, только из за идиотов в комментариях, а так если сидеть через Kate mobile вполне хорошая соцсеть
Аналогично, удалил приложение и заодно аккаунт по сути из-за того, что нет адекватной системы банов как у Facebook или Instagram
Но в хорошей соцсети должно быть нормальное комьюнити без идиотов в комментариях. Например в старом жж у интересных блогеров было интересно читать комментарии, а в дзене нет
Вроде VK после появления Instagram и так ушёл. YouTube тот же. В трендах не находятся локальные проекты, ибо мир не замкнут, и пользоваться «локальной социальной сетью» странно. Ведь друзья и знакомые встретится новые по всему миру, и последнее что у них будет, это регистрация в одной из локальных социальных сетей.
Это хорошо отражает падение акций. Через внутренние супераппы они хотят идти по пути Китая, но это только возможно при блокировке всех соцсетей на рынке, которым ВК даже близко не конкурент. Провальные интеграции с алиэкспресс, такси, едой и т.д. - логика понятна, чтобы удержать в приложении по максимуму пользователя. Этим грешил и яндекс, но уже начали отказываться от неповоротливого комбайна, пользователю нужна простота.
Всеми этими ходами последние годы ВК сильно топит себя, пытаясь найти выходы, но с такими решениями их ждет участь одноклассников или спасет блокировка конкурентов.
Столько времени в тиктоке проводит наименее интеллектуальная часть населения. Если бы не тикток, они бы просирали время на любую другую штуку. Так что тут дело в людях, а не в том, что у тиктока гениальные алгоритмы и UX)
Мне TikTok запомнился только тем, что там в прямом эфире молодые ребята употребляют запрещённые вещества в прямом эфире.
Маргиналы думают - они богема
Когда я поднимаю глаза
Вижу, как дым летит в облака
И опускает на город туман
Люди столько сидят в этом тик токе как будто у них две жизни отвечаю😂😂😂😂
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