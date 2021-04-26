Telegram представил отложенные голосовые чаты и разрешил принимать платежи в группах и каналах Статьи редакции
Платёжные боты существуют в Telegram с 2017 года, теперь с ними работать будет проще.
Пользователи мессенджера смогут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы. Среди поддерживаемых систем — Stripe и другие, рассказала компания в своём блоге.
Для оплаты можно использовать любое приложение, уточнили в Telegram. Покупатель также может поддержать автора или магазин, оставив чаевые.
Мессенджер не берёт комиссию и не хранит платёжную информацию, говорят в компании. Реквизиты отправляются напрямую платёжной системе, а адрес для доставки — продавцу. Пользователи могут подключить магазин самостоятельно.
Telegram также представил функцию отоложенных голосовых чатов. Администраторы групп и каналов могут запланировать чат на определённое время. Для этого на Android нужно перейти по троеточию, нажать «Начать голосовой чат», а затем «Выбрать время». На iOS — нажать на кнопку c символом голосового чата, а затем «Выбрать время».
После этого участники сообщества увидят цветной таймер с обратным отсчётом и смогут подписаться на уведомление о начале голосового чата.
Telegram также официально представил новые веб-версии мессенджера: обе поддерживают анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов и другие возможности. Также компания сообщила, что пользователи теперь могут устанавливать Telegram для Android напрямую с сайта. Об этих обновлениях стало известно 14 апреля.
Другие обновления
- Пользователи теперь могут просмотреть фотографию и данные из графы «О себе» любого участника — из окна голосового чата. Там же можно отредактировать фотографию и данные.
- Можно быстро приблизить фотографии и видеозаписи в чате, не открывая их: достаточно потянуть за изображение двумя пальцами.
- Пользователи iOS могут перематывать видеозаписи вперед или назад, удерживая пальцем кнопки +/- 15с, на Android нужно удерживать пальцем правую или левую часть экрана.
Так, я так понимаю что Телега всерьёз решила возвыситься не только над мессенджерами, но и над соцсетями.
А разве ещё нет?
а что является первосортным мессенджером?
iMessage
iMessage конечно хорош, но по функционалу Телега их разрывает, одни только хентайные стикеры чего стоят
Она уже несколько лет технически и ментально выше.
Ещё бы звонки так не лагали, цены бы не было
После того, как включил Peer-to-peer, проблемы даже через океан не наблюдаются
**Барыги внимательно читают публикацию**
А будут переводы, как в вк? Удобно и без комиссии ведь
Ну там мастеркард скорее субсидированием занимается, а не вк, хотя кто знает
Не просто так на неделе тг выпустили андроид приложение которое "будет чаще обновляться чем то что в google play", и веб версию "для удобства на сафари".
Теперь если заблокируют за обход комиссии Эппл/Гула - можно будет всех в веб перевести.
Так и TON скоро вернется :)
Но ведь веб-версию могут прикрыть файрволом, а пуш-уведомления для Safari всё равно нужно отправлять через серверы Apple.
Ну, покупайте телефон на нормальной оси в таком случае, говорят как бы создатели телеги
Да что как бы, там где-то в относительно недавних патчноутах уже была строчка, что какая-то функция появится раньше на Андроиде, а на аес вот будет когда Эппл одобрит, штош, терпите или покупайте телефон на открытой оси
":)"©
Переведи в телеге - как новый способ ухода от налогов? )
Уже есть криптоэквайринг, где платеж проходит сразу в крипту.
Как раз интервью брал по теме на днях, скоро должно выйти.
Вангую, что плательщиков кредитками ждёт немало весёлых комиссионных открытий.
В телеграме можно было принимать платежи? 🤔
(Слышал что-то но ни разу не сталкивался)
Можно было через чат-боты на прямую в шлюз компании чат-бота, но через встроенную систему телеграмма нет
Сейчас попробую скинуть соточку кому нибудь
т.е. кто-то мне присылает в телеге счет, я тыкаю кнопку и деньги с моей карты списались?
Не-не. Кто-то присылает ссылку, нажала - и уже все, денег нет!
Обратите внимание на скорость. Цукерберг со всем своим штатом только на добавление голосовых комнат выделил три месяца. Дуров на 2 хода впереди. И вот теперь-то точно самое время для интеграции с Free Ton
Я про стабильное техническое превосходство небольшой команды над технологическим монстром. И про мою ставку на нее как на первого создателя крипто-правительства
огромное маркетинговое говно для большинства,
и качественная функциональная софтина для адекватных.
твои рассуждения на уровне первой группы))
Сразу чтобы вы не искали скажу. сделать такое можно только в телефоне, на пк пока нет
Вк пей уже подключили? Если нет, ждем в ближайшем будущем.
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