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Соцсети
Таня Боброва

Telegram представил отложенные голосовые чаты и разрешил принимать платежи в группах и каналах Статьи редакции

Платёжные боты существуют в Telegram с 2017 года, теперь с ними работать будет проще.

57 57 комментариев
5349 просмотров

Пользователи мессенджера смогут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы. Среди поддерживаемых систем — Stripe и другие, рассказала компания в своём блоге.

Для оплаты можно использовать любое приложение, уточнили в Telegram. Покупатель также может поддержать автора или магазин, оставив чаевые.

Мессенджер не берёт комиссию и не хранит платёжную информацию, говорят в компании. Реквизиты отправляются напрямую платёжной системе, а адрес для доставки — продавцу. Пользователи могут подключить магазин самостоятельно.

Telegram также представил функцию отоложенных голосовых чатов. Администраторы групп и каналов могут запланировать чат на определённое время. Для этого на Android нужно перейти по троеточию, нажать «Начать голосовой чат», а затем «Выбрать время». На iOS — нажать на кнопку c символом голосового чата, а затем «Выбрать время».

После этого участники сообщества увидят цветной таймер с обратным отсчётом и смогут подписаться на уведомление о начале голосового чата.

Telegram также официально представил новые веб-версии мессенджера: обе поддерживают анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов и другие возможности. Также компания сообщила, что пользователи теперь могут устанавливать Telegram для Android напрямую с сайта. Об этих обновлениях стало известно 14 апреля.

Другие обновления

  • Пользователи теперь могут просмотреть фотографию и данные из графы «О себе» любого участника — из окна голосового чата. Там же можно отредактировать фотографию и данные.
  • Можно быстро приблизить фотографии и видеозаписи в чате, не открывая их: достаточно потянуть за изображение двумя пальцами.
  • Пользователи iOS могут перематывать видеозаписи вперед или назад, удерживая пальцем кнопки +/- 15с, на Android нужно удерживать пальцем правую или левую часть экрана.

#новость #telegram

57 57 комментариев
41
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57 комментариев
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Михаил Анюков

29

Так, я так понимаю что Телега всерьёз решила возвыситься не только над мессенджерами, но и над соцсетями. 

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Николай Гончаров

Михаил
13

А разве ещё нет?

Ответить

Trubin 🐜

Николай
–41

Конечно нет, это второсортный мессенджер для стран третьего мира и барыг.

Ответить

N N

Trubin
14

Одноклассников спросить забыли 

Ответить

Вадим Божинов

Trubin
2

а что является первосортным мессенджером?

Ответить

Ильдар Муртазен

Вадим
–1

iMessage

Ответить

Александр Иванов

Ильдар
1

iMessage конечно хорош, но по функционалу Телега их разрывает, одни только хентайные стикеры чего стоят 

Ответить

Ильдар Муртазен

Алексан…
1

Что такое хентайные стикеры?

Ответить

Игорь Протасов

Вадим
0

Isq. Его даже автоматом ставить будут на новые телефоны

Ответить

Roman Novikov

Trubin
0

Хороший наброс!

Ответить

Volodymyr Varda

Михаил
3

Она уже несколько лет технически и ментально выше.

Ответить

Konstantin Sal

Volodymyr
6

Ещё бы звонки так не лагали, цены бы не было

Ответить

Volodymyr Varda

Konstan…
1

После того, как включил Peer-to-peer, проблемы даже через океан не наблюдаются 

Ответить

Trubin 🐜

Volodymyr
0

Ментально? 

Ответить

N N

Trubin
0

Душевно там

Ответить

Соня Карлова

19

**Барыги внимательно читают публикацию**

Ответить

Сергей Сергеевич

Соня
24

Зафиксировал данную информацию

Ответить

Иван Шеметов

4

А будут переводы, как в вк? Удобно и без комиссии ведь 

Ответить

Mike K

Иван
0

отсутствие комиссии это скорее промо? телега вряд ли будет такое субсидировать

Ответить

Иван Шеметов

Mike
0

Ну там мастеркард скорее субсидированием занимается, а не вк, хотя кто знает 

Ответить

Vitaliy Bazalyuk

4

Не просто так на неделе тг выпустили андроид приложение которое "будет чаще обновляться чем то что в google play", и веб версию "для удобства на сафари". 

Теперь если заблокируют за обход комиссии Эппл/Гула - можно будет всех в веб перевести. 
Так и TON скоро вернется :)

Ответить

Artem Petrenkov

Vitaliy
0

Но ведь веб-версию могут прикрыть файрволом, а пуш-уведомления для Safari всё равно нужно отправлять через серверы Apple.

Ответить

Андрей Рой

Artem
0

Ну, покупайте телефон на нормальной оси в таком случае, говорят как бы создатели телеги
Да что как бы, там где-то в относительно недавних патчноутах уже была строчка, что какая-то функция появится раньше на Андроиде, а на аес вот будет когда Эппл одобрит, штош, терпите или покупайте телефон на открытой оси 
":)"©

Ответить

Утренний фитиль

3

Магазины еще QR оплату не все осилили, а тут такое погодите ...

Ответить

Sergei Timofeyev

Утренний
2

Переведи в телеге - как новый способ ухода от налогов? )

Ответить

Владислав Мальцев

Sergei
0

Уже есть криптоэквайринг, где платеж проходит сразу в крипту.

Как раз интервью брал по теме на днях, скоро должно выйти.

Ответить

Artemida Svet

Владисл…
0

у какого сервиса ?

Ответить

Владислав

3

Вангую, что плательщиков кредитками ждёт немало весёлых комиссионных открытий.

Ответить

N N

Владислав
2

Банки любят таких

Ответить

Герман Воронов

2

В телеграме можно было принимать платежи? 🤔
(Слышал что-то но ни разу не сталкивался)

Ответить

Игорь Емельянов

Герман
2

Можно было через чат-боты на прямую в шлюз компании чат-бота, но через встроенную систему телеграмма нет

Ответить

Yury Kotov

1

Сейчас попробую скинуть соточку кому нибудь

Ответить

Михаил Анюков

Yury
4

$?

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
3

Бетховенов

Ответить

Чит Чат

0

т.е. кто-то мне присылает в телеге счет, я тыкаю кнопку и деньги с моей карты списались?

Ответить

Владислав Мальцев

Чит
7

Не-не. Кто-то присылает ссылку, нажала - и уже все, денег нет!

Ответить

Чит Чат

Владислав
0

ну типа за меня тоже может кто-то нажать?

Ответить

Владислав

Чит
0

Смотря где. Я представляю функционал платформ p2p в телеге, а вот как сама телега это будет реализовывать - не очень

Ответить

Андрей Рой

Владисл…
0

Может быть, наконец понадобится запылившийся  Телеграм Паспорт 

Ответить

Чит Чат

Владислав
0

как я понял, тут в рамках одного интерфейса все происходит...

Ответить

Владислав

Чит
0

в необанках - в три этапа, где идет подтверждение

Ответить

Nicolay Lipnevich

1

Обратите внимание на скорость. Цукерберг со всем своим штатом только на добавление голосовых комнат выделил три месяца. Дуров на 2 хода впереди. И вот теперь-то точно самое время для интеграции с Free Ton

Ответить

Trubin 🐜

Nicolay
–9

Цукерберг делает продукт для всего мира, а питерская истеричка - для стран третьего мира, типа Ирана. Есть разница?

Ответить

Антон piter

Trubin
0

Дубайская, а не питерская. 

Ответить

Nicolay Lipnevich

Trubin
0

Я про стабильное техническое превосходство небольшой команды над технологическим монстром. И про мою ставку на нее как на первого создателя крипто-правительства

Ответить

Artemida Svet

Trubin
0

огромное маркетинговое говно для большинства,
и качественная функциональная софтина для адекватных.
твои рассуждения на уровне первой группы))

Ответить

911

1

онлифанс напрягся силньо

Ответить

Дежурный чувак

1

«Яндекс.Деньги» исправьте на Юмани же) 

Ответить

Холден Колфилд

0

Сразу чтобы вы не искали скажу. сделать такое можно только в телефоне, на пк пока нет

Ответить

влад влад

Холден
1

"Telegram Desktop 2.7.2 or higher"

Ответить

Trubin 🐜

0

Вк пей уже подключили? Если нет, ждем в ближайшем будущем. 

Ответить

N N

Trubin
1

И как там вк пей? Много пользуются? 

Ответить

Trubin 🐜

Trubin
0

Ждем выпила Телеграма из Эппстор за платежи в обход Эппл) 

Пример Фортнайт перед глазами)

Ответить

N N

Trubin
0

А выпила вк не ждёте? Погоны прикройте, товарищ майор, неприлично торчат. 

Ответить

Артем Большаков

0

Круто

Ответить

Владислав Мальцев

0

Так через криптовалютные банки и так можно было раньше.

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Комментарий удален

Marina Melnik

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ну все теперь можно меф без тора оплатить 

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