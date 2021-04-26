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Соцсети
Таня Боброва

Telegram представил отложенные голосовые чаты и разрешил принимать платежи в группах и каналаха Статьи редакции

Платёжные боты существуют в Telegram с 2017 года, теперь с ними работать будет проще.

96 96 комментариев
10 312 просмотров

Пользователи мессенджера смогут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы. Среди поддерживаемых систем — Stripe и другие, рассказала компания в своём блоге.

Для оплаты можно использовать любое приложение, уточнили в Telegram. Покупатель также может поддержать автора или магазин, оставив чаевые.

Мессенджер не берёт комиссию и не хранит платёжную информацию, говорят в компании. Реквизиты отправляются напрямую платёжной системе, а адрес для доставки — продавцу. Пользователи могут подключить магазин самостоятельно.

Telegram также представил функцию отложенных голосовых чатов. Администраторы групп и каналов могут запланировать чат на определённое время. Для этого на Android нужно перейти по троеточию, нажать «Начать голосовой чат», а затем «Выбрать время». На iOS — нажать на кнопку c символом голосового чата, а затем «Выбрать время».

После этого участники сообщества увидят цветной таймер с обратным отсчётом и смогут подписаться на уведомление о начале голосового чата.

Telegram также официально представил новые веб-версии мессенджера: обе поддерживают анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов и другие возможности. Также компания сообщила, что пользователи теперь могут устанавливать Telegram для Android напрямую с сайта. Об этих обновлениях стало известно 14 апреля.

Другие обновления

  • Пользователи теперь могут просмотреть фотографию и данные из графы «О себе» любого участника — из окна голосового чата. Там же можно отредактировать фотографию и данные.
  • Можно быстро приблизить фотографии и видеозаписи в чате, не открывая их: достаточно потянуть за изображение двумя пальцами.
  • Пользователи iOS могут перематывать видеозаписи вперед или назад, удерживая пальцем кнопки +/- 15с, на Android нужно удерживать пальцем правую или левую часть экрана.

#новость #telegram

96 96 комментариев
76
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96 комментариев
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Михаил Анюков

57

Так, я так понимаю что Телега всерьёз решила возвыситься не только над мессенджерами, но и над соцсетями. 

Ответить

Николай Гончаров

Михаил
25

А разве ещё нет?

Ответить

Trubin 🐜

Николай
–93

Конечно нет, это второсортный мессенджер для стран третьего мира и барыг.

Ответить

N N

Trubin
40

Одноклассников спросить забыли 

Ответить

Вадим Божинов

Trubin
1

а что является первосортным мессенджером?

Ответить

Ильдар Муртазен

Вадим
–12

iMessage

Ответить

Александр Иванов

Ильдар
12

iMessage конечно хорош, но по функционалу Телега их разрывает, одни только хентайные стикеры чего стоят 

Ответить

Ильдар Муртазен

Алексан…
1

Что такое хентайные стикеры?

Ответить

Подземный

Ильдар
3

и где бы их получить...

Ответить

Вячеслав

Ильдар
0

Добавь в список конкурентов тогда и пейджер.

Ответить

Игорь Протасов

Вадим
2

Isq. Его даже автоматом ставить будут на новые телефоны

Ответить

Леонид Цветков

Вадим
0

iCQ видимо

Ответить

Roman Novikov

Trubin
0

Хороший наброс!

Ответить

Никита Корниенко

Roman
0

Для него - не думаю)))

Ответить

Кирилл Мельников

Trubin
0

Даааа, конечно, это же не так что в Телегу перешло много челов из США, которых кэнсельнули. 

Ответить

Yury Gagarin

Trubin
0

Обоснуй!

Ответить

Александр

Trubin
0

Жаль что у тебя мозг не работает. Если есть продавцы в телеге значит она как минимум удобна? Ибо не сидели бы.

Ответить

Леонид Цветков

Алексан…
0

Да в принципе много людей бы там не сидело, если уж на то пошло. 

Ответить

Светлана

Trubin
0

Вот прежде что-то критиковать, вы свою пользу для общества показали бы, кроме ваших протухших комментариев.

Ответить

Volodymyr Varda

Михаил
4

Она уже несколько лет технически и ментально выше.

Ответить

Konstantin Sal

Volodymyr
8

Ещё бы звонки так не лагали, цены бы не было

Ответить

Volodymyr Varda

Konstan…
2

После того, как включил Peer-to-peer, проблемы даже через океан не наблюдаются 

Ответить

Эмиль Нургалиев

Volodym…
0

А как это Включается, её подскажите?)

Ответить

Volodymyr Varda

Эмиль
0

На десктопе здесь. На мобильных платформах +/- аналогично.

Но, важно упомянуть, что настройки должны быть одинаковыми с обеих сторон.

Ответить

Trubin 🐜

Volodymyr
0

Ментально? 

Ответить

N N

Trubin
1

Душевно там

Ответить

Соня Карлова

28

**Барыги внимательно читают публикацию**

Ответить

Сергей Сергеевич

Соня
34

Зафиксировал данную информацию

Ответить

Подземный украинец

Сергей
2

Андрюха, по машинам! Возможно.криминал

Ответить

Сергей Сергеевич

Подземн…
1

Перевожу на старшего финансового специалиста отдела отмены списания

Ответить

Vitaliy Bazalyuk

Соня
0

да, переведите мне на мой "финансовый телеграмм", а там девочка подойдёт и все отдаст 😂😂😂

Ответить

Nicolay Lipnevich

10

Обратите внимание на скорость. Цукерберг со всем своим штатом только на добавление голосовых комнат выделил три месяца. Дуров на 2 хода впереди. И вот теперь-то точно самое время для интеграции с Free Ton

Ответить

Trubin 🐜

Nicolay
–38

Цукерберг делает продукт для всего мира, а питерская истеричка - для стран третьего мира, типа Ирана. Есть разница?

Ответить

Nicolay Lipnevich

Trubin
5

Я про стабильное техническое превосходство небольшой команды над технологическим монстром. И про мою ставку на нее как на первого создателя крипто-правительства

Ответить

Nicolay

Nicolay
0

Сами разберемся кому платить налоги. Пора уже, да?

Ответить

Антон piter

Trubin
1

Дубайская, а не питерская. 

Ответить

Artemida Svet

Trubin
0

огромное маркетинговое говно для большинства,
и качественная функциональная софтина для адекватных.
твои рассуждения на уровне первой группы))

Ответить

Владислав

6

Вангую, что плательщиков кредитками ждёт немало весёлых комиссионных открытий.

Ответить

N N

Владислав
4

Банки любят таких

Ответить

Nicolay Lipnevich

N
1

А тут такой Free TON сверху для сравнения скорости транзакций и весёлости комиссионных

Ответить

Nicolay

Nicolay
0

И тогда каждый сможет стать валютным обменником для каждого

Ответить

Вадим Клюев

Nicolay
0

кто его знает, если в ближайшее время его в рф не запретят, то довольно быстро

Ответить

Nicolay

Вадим
0

Интересно в каком порядке их начнут банить эти восемь платежных систем: Stripe
Yandex.Money
Sberbank
Tranzzo
Payme
CLICK
LiqPay
ECOMMPAY

Ответить

Nicolay

Nicolay
0

Значительная часть населения может успеть перевести сбережения в крипту, этакий народный ICO

Ответить

Утренний фитиль

4

Магазины еще QR оплату не все осилили, а тут такое погодите ...

Ответить

Sergei Timofeyev

Утренний
6

Переведи в телеге - как новый способ ухода от налогов? )

Ответить

Владислав Мальцев

Sergei
3

Уже есть криптоэквайринг, где платеж проходит сразу в крипту.

Как раз интервью брал по теме на днях, скоро должно выйти.

Ответить

EK

Владисл…
3

И сколько там на круг теряется? Процентов 40-50? Тогда наверное проще налоги платить....

Ответить

Artemida Svet

Владисл…
0

у какого сервиса ?

Ответить

Vitaliy Bazalyuk

5

Не просто так на неделе тг выпустили андроид приложение которое "будет чаще обновляться чем то что в google play", и веб версию "для удобства на сафари". 

Теперь если заблокируют за обход комиссии Эппл/Гула - можно будет всех в веб перевести. 
Так и TON скоро вернется :)

Ответить

Artem Petrenkov

Vitaliy
0

Но ведь веб-версию могут прикрыть файрволом, а пуш-уведомления для Safari всё равно нужно отправлять через серверы Apple.

Ответить

Vitaliy Bazalyuk

Artem
0

100% будут появляются зеркала и обходные пути.
Это уже похоже на войну с apple и google. раньше Дуров писал что будут продавать стикеры, и я уверен что в тг не захотят делить 15% с apple или Гуглом)

Ответить

Artem Petrenkov

Vitaliy
1

Обходные пути для APNS? Для этого айфон перешивать придётся.

Ответить

Vitaliy Bazalyuk

Artem
0

Ну хз хз, я в этих делах не силён)))

Ответить

Владислав

Vitaliy
0

15%? По-вашему, у Telegram не будет 1M+ годового оборота?

Ответить

Андрей Рой

Artem
0

Ну, покупайте телефон на нормальной оси в таком случае, говорят как бы создатели телеги
Да что как бы, там где-то в относительно недавних патчноутах уже была строчка, что какая-то функция появится раньше на Андроиде, а на аес вот будет когда Эппл одобрит, штош, терпите или покупайте телефон на открытой оси 
":)"©

Ответить

Иван Шеметов

4

А будут переводы, как в вк? Удобно и без комиссии ведь 

Ответить

Mike K

Иван
0

отсутствие комиссии это скорее промо? телега вряд ли будет такое субсидировать

Ответить

Иван Шеметов

Mike
0

Ну там мастеркард скорее субсидированием занимается, а не вк, хотя кто знает 

Ответить

Vitaliy Bazalyuk

Mike
0

Со стороны тг не будет, а вот те же stripe скорее всего будет брать. Ну по крайней мере сейчас берут (при оплатах через чат-бота)

Ответить

Чит Чат

0

т.е. кто-то мне присылает в телеге счет, я тыкаю кнопку и деньги с моей карты списались?

Ответить

Владислав Мальцев

Чит
12

Не-не. Кто-то присылает ссылку, нажала - и уже все, денег нет!

Ответить

Чит Чат

Владислав
0

ну типа за меня тоже может кто-то нажать?

Ответить

Владислав

Чит
0

Смотря где. Я представляю функционал платформ p2p в телеге, а вот как сама телега это будет реализовывать - не очень

Ответить

Андрей Рой

Владисл…
2

Может быть, наконец понадобится запылившийся  Телеграм Паспорт 

Ответить

Чит Чат

Владислав
0

как я понял, тут в рамках одного интерфейса все происходит...

Ответить

Владислав

Чит
0

в необанках - в три этапа, где идет подтверждение

Ответить

Дежурный чувак

3

«Яндекс.Деньги» исправьте на Юмани же) 

Ответить

Герман Воронов

2

В телеграме можно было принимать платежи? 🤔
(Слышал что-то но ни разу не сталкивался)

Ответить

Игорь Емельянов

Герман
3

Можно было через чат-боты на прямую в шлюз компании чат-бота, но через встроенную систему телеграмма нет

Ответить

Vitaliy Bazalyuk

Герман
0

Да, но законы либертарианства* не действуют к огромному сожалению, хочешь прикрутить в какого-то бота - нужно делать по правилам тех же я.денег и ко.
Не раз сталкивался с отклонением чат-бота со стороны лик-пей по причине "не соответствует внутренным правилам компании", вот все и забивали болт на это дело, да и магазинов не так много в тг встречал, в основном все едут с тг на сайт)

Ответить

Yury Kotov

1

Сейчас попробую скинуть соточку кому нибудь

Ответить

Михаил Анюков

Yury
4

$?

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
4

Бетховенов

Ответить

911

2

онлифанс напрягся силньо

Ответить

Marina Melnik

2

ну все теперь можно меф без тора оплатить 

Ответить

Холден Колфилд

Marina
0

Странно слышать такое 🙄

Ответить

KINCH

2

Ой, Пашка, что ты с нами делаешь... 

Ответить

Ivan

KINCH
0

Ломает, ломает мир полностью)))

Ответить

Холден Колфилд

1

Сразу чтобы вы не искали скажу. сделать такое можно только в телефоне, на пк пока нет

Ответить

влад влад

Холден
1

"Telegram Desktop 2.7.2 or higher"

Ответить

Холден Колфилд

влад
0

Нельзя все равно пока, там примечания такие. Я пробовал. Пните если у вас все получилось

Ответить

Arseniy Kamyshev

Холден
0

Есть уже.

Ответить

Владислав Мальцев

0

Так через криптовалютные банки и так можно было раньше.

Ответить

Nicolay Lipnevich

Владислав
2

В криптобанке сложней чатиться

Ответить

Trubin 🐜

–3

Вк пей уже подключили? Если нет, ждем в ближайшем будущем. 

Ответить

Trubin 🐜

Trubin
1

Ждем выпила Телеграма из Эппстор за платежи в обход Эппл) 

Пример Фортнайт перед глазами)

Ответить

N N

Trubin
–2

А выпила вк не ждёте? Погоны прикройте, товарищ майор, неприлично торчат. 

Ответить

N N

Trubin
0

И как там вк пей? Много пользуются? 

Ответить

Андрей Иванов

N
0

Достаточно.

Ответить

Алексей из LOADING.express

0

Да, кстати, как же с комиссией дела обстоят, кто её платит, если Apple берет с разработчиков комиссию за каждый платёж.
Вот это очень интересно. Что-то скоро будет с приложениями на продукции Apple.

Ответить

Indig0

Алексей
1

Эпл берёт комиссию за цифровые in-app покупки. А тут что-то типо p2p между пользователями через сторонние платёжные системы, Эпл это не запрещает.

Ответить

Indig0

Алексей
1

Хотя вот тут сейчас увидел новость, что 3 дня назад Эпл решили немного подзакрутить гайки и обязать проводить через их in-app платежи для приложений в которых можно давать консультации от человека к группе. А это уже чуть ближе к кейсу Телеграма.

Online group event in-app purchase requirement…
Last year, to support apps that adapted services from in-person to digital due to the COVID-19…
developer.apple.com
Ответить

Артем Большаков

0

Круто

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Виктория Пеньковская

0

Телеграмм не перестает меня удивлять))

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Андрей Иванов

0

Сколько сектантов Дурова в комментах.

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