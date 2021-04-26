Telegram представил отложенные голосовые чаты и разрешил принимать платежи в группах и каналаха Статьи редакции
Платёжные боты существуют в Telegram с 2017 года, теперь с ними работать будет проще.
Пользователи мессенджера смогут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы. Среди поддерживаемых систем — Stripe и другие, рассказала компания в своём блоге.
Для оплаты можно использовать любое приложение, уточнили в Telegram. Покупатель также может поддержать автора или магазин, оставив чаевые.
Мессенджер не берёт комиссию и не хранит платёжную информацию, говорят в компании. Реквизиты отправляются напрямую платёжной системе, а адрес для доставки — продавцу. Пользователи могут подключить магазин самостоятельно.
Telegram также представил функцию отложенных голосовых чатов. Администраторы групп и каналов могут запланировать чат на определённое время. Для этого на Android нужно перейти по троеточию, нажать «Начать голосовой чат», а затем «Выбрать время». На iOS — нажать на кнопку c символом голосового чата, а затем «Выбрать время».
После этого участники сообщества увидят цветной таймер с обратным отсчётом и смогут подписаться на уведомление о начале голосового чата.
Telegram также официально представил новые веб-версии мессенджера: обе поддерживают анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов и другие возможности. Также компания сообщила, что пользователи теперь могут устанавливать Telegram для Android напрямую с сайта. Об этих обновлениях стало известно 14 апреля.
Другие обновления
- Пользователи теперь могут просмотреть фотографию и данные из графы «О себе» любого участника — из окна голосового чата. Там же можно отредактировать фотографию и данные.
- Можно быстро приблизить фотографии и видеозаписи в чате, не открывая их: достаточно потянуть за изображение двумя пальцами.
- Пользователи iOS могут перематывать видеозаписи вперед или назад, удерживая пальцем кнопки +/- 15с, на Android нужно удерживать пальцем правую или левую часть экрана.
Так, я так понимаю что Телега всерьёз решила возвыситься не только над мессенджерами, но и над соцсетями.
А разве ещё нет?
а что является первосортным мессенджером?
iMessage
iMessage конечно хорош, но по функционалу Телега их разрывает, одни только хентайные стикеры чего стоят
Что такое хентайные стикеры?
Хороший наброс!
Даааа, конечно, это же не так что в Телегу перешло много челов из США, которых кэнсельнули.
Она уже несколько лет технически и ментально выше.
Ещё бы звонки так не лагали, цены бы не было
После того, как включил Peer-to-peer, проблемы даже через океан не наблюдаются
А как это Включается, её подскажите?)
На десктопе здесь. На мобильных платформах +/- аналогично.
Но, важно упомянуть, что настройки должны быть одинаковыми с обеих сторон.
**Барыги внимательно читают публикацию**
Зафиксировал данную информацию
Подземный украинец
Андрюха, по машинам! Возможно.криминал
Перевожу на старшего финансового специалиста отдела отмены списания
да, переведите мне на мой "финансовый телеграмм", а там девочка подойдёт и все отдаст 😂😂😂
Обратите внимание на скорость. Цукерберг со всем своим штатом только на добавление голосовых комнат выделил три месяца. Дуров на 2 хода впереди. И вот теперь-то точно самое время для интеграции с Free Ton
Я про стабильное техническое превосходство небольшой команды над технологическим монстром. И про мою ставку на нее как на первого создателя крипто-правительства
огромное маркетинговое говно для большинства,
и качественная функциональная софтина для адекватных.
твои рассуждения на уровне первой группы))
Вангую, что плательщиков кредитками ждёт немало весёлых комиссионных открытий.
А тут такой Free TON сверху для сравнения скорости транзакций и весёлости комиссионных
кто его знает, если в ближайшее время его в рф не запретят, то довольно быстро
Переведи в телеге - как новый способ ухода от налогов? )
Уже есть криптоэквайринг, где платеж проходит сразу в крипту.
Как раз интервью брал по теме на днях, скоро должно выйти.
Не просто так на неделе тг выпустили андроид приложение которое "будет чаще обновляться чем то что в google play", и веб версию "для удобства на сафари".
Теперь если заблокируют за обход комиссии Эппл/Гула - можно будет всех в веб перевести.
Так и TON скоро вернется :)
Но ведь веб-версию могут прикрыть файрволом, а пуш-уведомления для Safari всё равно нужно отправлять через серверы Apple.
100% будут появляются зеркала и обходные пути.
Это уже похоже на войну с apple и google. раньше Дуров писал что будут продавать стикеры, и я уверен что в тг не захотят делить 15% с apple или Гуглом)
Обходные пути для APNS? Для этого айфон перешивать придётся.
Ну, покупайте телефон на нормальной оси в таком случае, говорят как бы создатели телеги
Да что как бы, там где-то в относительно недавних патчноутах уже была строчка, что какая-то функция появится раньше на Андроиде, а на аес вот будет когда Эппл одобрит, штош, терпите или покупайте телефон на открытой оси
":)"©
А будут переводы, как в вк? Удобно и без комиссии ведь
Ну там мастеркард скорее субсидированием занимается, а не вк, хотя кто знает
Со стороны тг не будет, а вот те же stripe скорее всего будет брать. Ну по крайней мере сейчас берут (при оплатах через чат-бота)
т.е. кто-то мне присылает в телеге счет, я тыкаю кнопку и деньги с моей карты списались?
Не-не. Кто-то присылает ссылку, нажала - и уже все, денег нет!
В телеграме можно было принимать платежи? 🤔
(Слышал что-то но ни разу не сталкивался)
Можно было через чат-боты на прямую в шлюз компании чат-бота, но через встроенную систему телеграмма нет
Да, но законы либертарианства* не действуют к огромному сожалению, хочешь прикрутить в какого-то бота - нужно делать по правилам тех же я.денег и ко.
Не раз сталкивался с отклонением чат-бота со стороны лик-пей по причине "не соответствует внутренным правилам компании", вот все и забивали болт на это дело, да и магазинов не так много в тг встречал, в основном все едут с тг на сайт)
Сейчас попробую скинуть соточку кому нибудь
ну все теперь можно меф без тора оплатить
Ой, Пашка, что ты с нами делаешь...
Сразу чтобы вы не искали скажу. сделать такое можно только в телефоне, на пк пока нет
Нельзя все равно пока, там примечания такие. Я пробовал. Пните если у вас все получилось
Так через криптовалютные банки и так можно было раньше.
Вк пей уже подключили? Если нет, ждем в ближайшем будущем.
Да, кстати, как же с комиссией дела обстоят, кто её платит, если Apple берет с разработчиков комиссию за каждый платёж.
Вот это очень интересно. Что-то скоро будет с приложениями на продукции Apple.
Хотя вот тут сейчас увидел новость, что 3 дня назад Эпл решили немного подзакрутить гайки и обязать проводить через их in-app платежи для приложений в которых можно давать консультации от человека к группе. А это уже чуть ближе к кейсу Телеграма.
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