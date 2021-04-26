Платёжные боты существуют в Telegram с 2017 года, теперь с ними работать будет проще.

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Пользователи мессенджера смогут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы. Среди поддерживаемых систем — Stripe и другие, рассказала компания в своём блоге.

Для оплаты можно использовать любое приложение, уточнили в Telegram. Покупатель также может поддержать автора или магазин, оставив чаевые.

Мессенджер не берёт комиссию и не хранит платёжную информацию, говорят в компании. Реквизиты отправляются напрямую платёжной системе, а адрес для доставки — продавцу. Пользователи могут подключить магазин самостоятельно.

Telegram также представил функцию отложенных голосовых чатов . Администраторы групп и каналов могут запланировать чат на определённое время. Для этого на Android нужно перейти по троеточию, нажать «Начать голосовой чат», а затем «Выбрать время». На iOS — нажать на кнопку c символом голосового чата, а затем «Выбрать время».

После этого участники сообщества увидят цветной таймер с обратным отсчётом и смогут подписаться на уведомление о начале голосового чата.

Telegram также официально представил новые веб-версии мессенджера: обе поддерживают анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов и другие возможности. Также компания сообщила, что пользователи теперь могут устанавливать Telegram для Android напрямую с сайта. Об этих обновлениях стало известно 14 апреля.

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