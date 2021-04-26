Telegram разрешил принимать платежи в группах и каналах и запустил отложенные голосовые чаты Статьи редакции
Платёжные боты существуют в Telegram с 2017 года, теперь с ними работать будет проще.
Пользователи мессенджера смогут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы. Среди поддерживаемых систем — Stripe, «Яндекс.Деньги» и другие, рассказала компания в своём блоге.
Для оплаты можно использовать любое приложение, уточнили в Telegram. Покупатель также может поддержать автора или магазин, оставив чаевые.
Мессенджер не берёт комиссию и не хранит платёжную информацию, говорят в компании. Реквизиты отправляются напрямую платёжной системе, а адрес для доставки — продавцу. Пользователи могут подключить магазин самостоятельно.
Telegram также представил функцию отоложенных голосовых чатов. Администраторы групп и каналов могут запланировать чат на определённое время. Для этого на Android нужно перейти по троеточию, нажать «Начать голосовой чат», а затем «Выбрать время». На iOS — нажать на кнопку c символом голосового чата, а затем «Выбрать время».
После этого участники сообщества увидят цветной таймер с обратным отсчётом и смогут подписаться на уведомление о начале голосового чата.
**Барыги внимательно читают публикацию**
Так, я так понимаю что Телега всерьёз решила возвыситься не только над мессенджерами, но и над соцсетями.
А будут переводы, как в вк? Удобно и без комиссии ведь
В телеграме можно было принимать платежи? 🤔
(Слышал что-то но ни разу не сталкивался)
Можно было через чат-боты на прямую в шлюз компании чат-бота, но через встроенную систему телеграмма нет
Сейчас попробую скинуть соточку кому нибудь
т.е. кто-то мне присылает в телеге счет, я тыкаю кнопку и деньги с моей карты списались?
Не-не. Кто-то присылает ссылку, нажала - и уже все, денег нет!
Обратите внимание на скорость. Цукерберг со всем своим штатом только на добавление голосовых комнат выделил три месяца. Дуров на 2 хода впереди. И вот теперь-то точно самое время для интеграции с Free Ton
Сразу чтобы вы не искали скажу. сделать такое можно только в телефоне, на пк пока нет
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