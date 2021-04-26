{"id":3145,"title":"\u041e\u043f\u0440\u043e\u0441: \u0443\u0437\u043d\u0430\u0451\u043c, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438 \u043d\u0430 \u0447\u0442\u043e \u043e\u0442\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 vc.ru","url":"\/redirect?component=advertising&id=3145&url=https:\/\/vc.ru\/special\/how-much&hash=864e065943cdc02badb12f0e4e2a3caf8311bb619ee31c2be862a9a8aac63311","isPaidAndBannersEnabled":false}
Соцсети
Таня Боброва

Telegram разрешил принимать платежи в группах и каналах и запустил отложенные голосовые чаты Статьи редакции

Платёжные боты существуют в Telegram с 2017 года, теперь с ними работать будет проще.

23 23 комментария
1974 просмотров

Пользователи мессенджера смогут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы. Среди поддерживаемых систем — Stripe, «Яндекс.Деньги» и другие, рассказала компания в своём блоге.

Для оплаты можно использовать любое приложение, уточнили в Telegram. Покупатель также может поддержать автора или магазин, оставив чаевые.

Мессенджер не берёт комиссию и не хранит платёжную информацию, говорят в компании. Реквизиты отправляются напрямую платёжной системе, а адрес для доставки — продавцу. Пользователи могут подключить магазин самостоятельно.

Telegram также представил функцию отоложенных голосовых чатов. Администраторы групп и каналов могут запланировать чат на определённое время. Для этого на Android нужно перейти по троеточию, нажать «Начать голосовой чат», а затем «Выбрать время». На iOS — нажать на кнопку c символом голосового чата, а затем «Выбрать время».

После этого участники сообщества увидят цветной таймер с обратным отсчётом и смогут подписаться на уведомление о начале голосового чата.

#новость #telegram

Статья дополняется
23 23 комментария
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","telegram"], "comments": 23, "likes": 17, "favorites": 14, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 238931, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 26 Apr 2021 15:54:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Соня Карлова

8

**Барыги внимательно читают публикацию**

Ответить

Сергей Сергеевич

Соня
6

Зафиксировал данную информацию

Ответить

Михаил Анюков

6

Так, я так понимаю что Телега всерьёз решила возвыситься не только над мессенджерами, но и над соцсетями. 

Ответить

Николай Гончаров

Михаил
3

А разве ещё нет?

Ответить

Volodymyr Varda

Михаил
0

Она уже несколько лет технически и ментально выше.

Ответить

Иван Шеметов

4

А будут переводы, как в вк? Удобно и без комиссии ведь 

Ответить

Mike K

Иван
0

отсутствие комиссии это скорее промо? телега вряд ли будет такое субсидировать

Ответить

Герман Воронов

2

В телеграме можно было принимать платежи? 🤔
(Слышал что-то но ни разу не сталкивался)

Ответить

Игорь Емельянов

Герман
2

Можно было через чат-боты на прямую в шлюз компании чат-бота, но через встроенную систему телеграмма нет

Ответить

Yury Kotov

1

Сейчас попробую скинуть соточку кому нибудь

Ответить

Михаил Анюков

Yury
3

$?

Ответить

Утренний фитиль

1

Магазины еще QR оплату не все осилили, а тут такое погодите ...

Ответить

Владислав

1

Вангую, что плательщиков кредитками ждёт немало весёлых комиссионных открытий.

Ответить

Чит Чат

0

т.е. кто-то мне присылает в телеге счет, я тыкаю кнопку и деньги с моей карты списались?

Ответить

Владислав Мальцев

Чит
2

Не-не. Кто-то присылает ссылку, нажала - и уже все, денег нет!

Ответить

Чит Чат

Владислав
0

ну типа за меня тоже может кто-то нажать?

Ответить

Владислав

Чит
0

Смотря где. Я представляю функционал платформ p2p в телеге, а вот как сама телега это будет реализовывать - не очень

Ответить

Чит Чат

Владислав
0

как я понял, тут в рамках одного интерфейса все происходит...

Ответить

Артем Большаков

0

Круто

Ответить

Владислав Мальцев

0

Так через криптовалютные банки и так можно было раньше.

Ответить

Nicolay Lipnevich

0

Обратите внимание на скорость. Цукерберг со всем своим штатом только на добавление голосовых комнат выделил три месяца. Дуров на 2 хода впереди. И вот теперь-то точно самое время для интеграции с Free Ton

Ответить

911

0

онлифанс напрягся силньо

Ответить

Холден Колфилд

0

Сразу чтобы вы не искали скажу. сделать такое можно только в телефоне, на пк пока нет

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Yota
Подписан
Отписаться
Ваня Усович читает тарифы Yota. Под это точно можно уснуть
Yota записала подкаст совместно с Ваней Усовичем, чтобы помочь людям заснуть. В нём стендап-комик полтора часа перечисл…
13
SberDevices
Подписан
Отписаться
Выпускать новости без студии и превратить презентацию в шоу: знакомимся с виртуальной ведущей Еленой и платформой Visper
Если у вас есть SberBox или SberPortal, вы наверняка знакомы с ведущей Еленой. От привычных спикеров Елену отличает то,…
3
Skyeng
Подписан
Отписаться
Как я на коленке делал свой бесплатный курс программирования, о котором мечтал 3 года
В этой статье я расскажу о MVP курса по обучению программированию, который возник благодаря удаленке.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Павел Бондаренко
за день
Если бы да кабы - во рту выросли грибы - то был бы не рот - а полный огород. Если бы он в 2011 купил на 43000$ биткоинов, то сейчас бы продал их за 100500 мильйонов. Точно так же мог бы тогда инвестировать в S&P - и…
Инвестиции в однушки в РФ: итоги 10 лет
Gidevan
за неделю
Ну по фотографиям не понятно был ли пожар. Тут без эксперта не обойтись. 
«Тинькофф.Страхование»: экспертизу назначили после того, как мы по согласованию вынесли сгоревшую мебель из квартиры

Комментарии

Sergey Pavlovich

Владелец прав на Angry Birds…

Alex Teplo

Предугадала Instagram, YouTube…

Julian Russinhoff

Антимонопольная служба не нашла…

Maxim Medvedev

Испанский инженер создал для…

Холден Колфилд

Telegram разрешил принимать…

911

Telegram разрешил принимать…

Айдар Зарипов

«Овсяша» — бренд, который…

greg chudnoff

«Сбер» запустил платформу для…

Yarro S

Стартовал ли суперцикл сырьевых…

Sergey Pavlovich

Владелец прав на Angry Birds…

Kim Nadezhda

Владелец прав на Angry Birds…

Тот самый партизан

«Яндекс.Маркет» привез мне кофе…

Denis Denis

У меня украли баллы «М.Видео…

Volodymyr Varda

Telegram разрешил принимать…

Владислав

Telegram разрешил принимать…

qlskid

ЦБ поднял ключевую ставку до 5…

Nicolay Lipnevich

Telegram разрешил принимать…

Murat Oshroev

Антимонопольная служба не нашла…

Сергей Сергеевич

Как я перевел «службе…
null