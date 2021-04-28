И веб-версию видеозвонков.

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в своём канале, что в мае мессенджер запустит видео в голосовых чатах. Это сделает Telegram «мощной платформой» для групповых видеозвонков.

«Совместное использование экрана, шумоподавление, поддержка десктопной версии и планшетов — всё, что вы можете ожидать от современного сервиса видеоконференций, но с удобством уровня Telegram, скоростью и шифрованием», — написал Дуров.

Он также добавил, что команда мессенджера тестирует веб-версию видеозвонков, которую добавят в ближайшее время. Речь идёт о новых веб-версиях мессенджера, которые компания официально представила в апреле.

Telegram анонсировал безопасные групповые видеозвонки в мессенджере в апреле 2020 года, обновление вышло в августе того же года. Тогда же компания обещала представить групповые видеозвонки«в ближайшие месяцы».