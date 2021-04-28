Telegram анонсировал групповые видеозвонки в мае Статьи редакции
И веб-версию видеозвонков.
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в своём канале, что в мае мессенджер запустит видео в голосовых чатах. Это сделает Telegram «мощной платформой» для групповых видеозвонков.
«Совместное использование экрана, шумоподавление, поддержка десктопной версии и планшетов — всё, что вы можете ожидать от современного сервиса видеоконференций, но с удобством уровня Telegram, скоростью и шифрованием», — написал Дуров.
Он также добавил, что команда мессенджера тестирует веб-версию видеозвонков, которую добавят в ближайшее время. Речь идёт о новых веб-версиях мессенджера, которые компания официально представила в апреле.
Telegram анонсировал безопасные групповые видеозвонки в мессенджере в апреле 2020 года, обновление вышло в августе того же года. Тогда же компания обещала представить групповые видеозвонки«в ближайшие месяцы».
Дуров гений
Паша что ты сделал, теперь еще и от гугл мит придется отказаться.
Зайдите к Директору, подпишите по собственному, пожалуйста.
Ща скажу ему чтоб уволил меня, спасибо.
Можете не заходить
Скорость внедрения новых фич у Телеги в последнее время поражает
Я бы сказал, что эта фича сильно опоздала, но лучше поздно... чем ещё позже.
Ай Пашка молодец 👏🏻 под конец мая миллиард будет пользователей)
Чот не понял, шарилка экрана будет или нет?
Осталось научиться по нормальному отделять рабочие чаты и личные, и можно переезжать..
Сейчас, к сожалению, группа не может содержать другую группу (к примеру помогло бы формировать более удобно непрочитанные сообщения), нет возможности убрать общий список со всеми чатами, старт тредов в обычных групповых чатах, нет "тонкой" настройки нотификаций для определенной группы (аля нотифаи по группе "Работа" только с 10 до 19).
Ждем новых свершений :)
"Telegram анонсировал безопасные групповые видеозвонки в мессенджере в апреле 2020 года, обновление вышло в августе того же года. Тогда же компания обещала представить групповые видеозвонки«в ближайшие месяцы»."
Так чо, когда
Там опечартка в тексте, в апреле 2020 вышли аудиозвонки групповые, а не видно
скоро телеграм станет отдельной экосистемой и перетянет на себя все функции, которые нужны типичному пользователю. Дуров молодец
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