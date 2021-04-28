Соцсети
Таня Боброва

Telegram анонсировал групповые видеозвонки в мае Статьи редакции

И веб-версию видеозвонков.

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в своём канале, что в мае мессенджер запустит видео в голосовых чатах. Это сделает Telegram «мощной платформой» для групповых видеозвонков.

«Совместное использование экрана, шумоподавление, поддержка десктопной версии и планшетов — всё, что вы можете ожидать от современного сервиса видеоконференций, но с удобством уровня Telegram, скоростью и шифрованием», — написал Дуров.

Он также добавил, что команда мессенджера тестирует веб-версию видеозвонков, которую добавят в ближайшее время. Речь идёт о новых веб-версиях мессенджера, которые компания официально представила в апреле.

Telegram анонсировал безопасные групповые видеозвонки в мессенджере в апреле 2020 года, обновление вышло в августе того же года. Тогда же компания обещала представить групповые видеозвонки«в ближайшие месяцы».

#новость #telegram

1918 просмотров
24 24 комментария
37
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","telegram"], "comments": 24, "likes": 37, "favorites": 15, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 239861, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 28 Apr 2021 14:10:24 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Кигхриль Vselensky

28

Дуров гений

Ответить

Михаил Анюков

Кигхриль
0

ПашГЕНИЙ*

Ответить

Вячеслав Григорьев

25

Паша что ты сделал, теперь еще и от гугл мит придется отказаться.

Ответить

Сергей Ермилов

Вячеслав
5

Зайдите к Директору, подпишите по собственному, пожалуйста.

Ответить

Вячеслав Григорьев

Сергей
4

Ща скажу ему чтоб уволил меня, спасибо.

Ответить

Кирилл Вечкасов

Вячеслав
3

Можете не заходить

Ответить

Владимир

Кирилл
3

 Можете не заходить

удобство уровня Telegram

Ответить

Александр Львов

11

Скорость внедрения новых фич у Телеги в последнее время поражает

Ответить

Всеволод Ляшкевич

Александр
1

Я бы сказал, что эта фича сильно опоздала, но лучше поздно... чем ещё позже.

Ответить

Sergey Naumovich

8

Ай Пашка молодец 👏🏻 под конец мая миллиард будет пользователей)

Ответить

Pietro Maximoff

Sergey
0

Очень даже вероятно. Но думаю за лето уж точно!

Ответить

Oleg Matveenko

6

Чот не понял, шарилка экрана будет или нет?

Ответить

Антон Ковойцев

Oleg
0

шарилка заходила со времен Файлообменника

Ответить

Bot Fabric

Oleg
0

Да, в оригинальном посте написано что будет Screen sharing

Ответить

Murat Oshroev

5

Выглядит круто. 

Ответить

Ivan Miasnikov

2

Осталось научиться по нормальному отделять рабочие чаты и личные, и можно переезжать..
Сейчас, к сожалению, группа не может содержать другую группу (к примеру помогло бы формировать более удобно непрочитанные сообщения), нет возможности убрать общий список со всеми чатами, старт тредов в обычных групповых чатах, нет "тонкой" настройки нотификаций для определенной группы (аля нотифаи по группе "Работа" только с 10 до 19).
Ждем новых свершений :)

Ответить

Okabe Rintarõ

1

"Telegram анонсировал безопасные групповые видеозвонки в мессенджере в апреле 2020 года, обновление вышло в августе того же года. Тогда же компания обещала представить групповые видеозвонки«в ближайшие месяцы»."
Так чо, когда

Ответить

Александр

Okabe
0

 "Speaking of video calls, we will be adding a video dimension to our voice chats in May, making Telegram a powerful platform for group video calls."

Ответить

Okabe Rintarõ

Александр
0

Там опечартка в тексте, в апреле 2020 вышли аудиозвонки групповые, а не видно

Ответить

Okabe Rintarõ

Okabe
0

Видео*

Ответить

Руслан Сайерабеков

0

Так, то - это думайте сами, но это хорошо.

Ответить

Nikolay Kenig

0

А в чатах это будет работать?
Трансляция видео для всех участников!

Ответить

Андрей Иванов

0

Осторожно, сектанты Дурова в комментах.

Ответить

Игорь В

0

скоро телеграм станет отдельной экосистемой и перетянет на себя все функции, которые нужны типичному пользователю. Дуров молодец

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Государство и креатив: как обеспечить импульс развития новой индустрии
Успешно развивать креативный рынок в цифровом пространстве и защищать права пользователей в нем можно только при всесто…
0
НИУ ВШЭ
Подписан
Отписаться
«Миллениалы: Как меняется российское общество»
Попытка объяснить, чем миллениалы и поколение Z отличаются от предшествующих поколений, предпринимались неоднократно —…
0
Билайн Бизнес
Подписан
Отписаться
Слово — не воробей
В условиях современного розничного бизнеса неосторожно брошенная консультантом фраза, незнание им спецификаций предлага…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Георгий Михнов
за день
Подписка на Россию 
ФАС оштрафовала Apple на $12 млн после жалобы «Лаборатории Касперского»
Анатолий Дмитриевич
за неделю
Это новые меры поддержки бизнеса?
Путин подписал указ о майских «каникулах» — это «нерабочие дни с сохранением зарплаты»

Комментарии

Mike Espoo

Подписка на машину или покупка…

Konstantin Grudnev

«Кинопоиск HD» и ivi стали…

Павел Портнягин

Подписка на машину или покупка…

евгений аношин

Подписка на машину или покупка…

Максим Горький

«Сбер» запустит собственное…

Михаил Анюков

Telegram анонсировал групповые…

Денис Демидов

Открыл в 21 веке производство…

Konstantin Grudnev

Google отчиталась за квартал…

Артур Кожевников

«Кинопоиск HD» и ivi стали…

Alexey Gutorov

«Яндекс.Директ» запустил…

Valeratal Val

Открыл в 21 веке производство…

Михаил Набоков

«Сбер» запустит собственное…

Денис Демидов

Открыл в 21 веке производство…

Антон piter

Сингапурское чудо

Valeratal Val

Открыл в 21 веке производство…

Денис Демидов

Открыл в 21 веке производство…

Get Money

Открыл в 21 веке производство…

Артём Полтавцев

«Лучше бы оказался на…

Алексей Фролов

ВТБ добавит в приложение…

Valeratal Val

Открыл в 21 веке производство…
null