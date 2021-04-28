«ВКонтакте» запустила раздел с прайс-листами для сообществ Статьи редакции
Пока «Услуги» можно подключить в веб-версии и приложении для Android.
Раздел «Услуги» будет доступен владельцам всех сообществ «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе социальной сети.
- В разделе можно будет разместить прайс-лист, указать адрес, где оказывают услуги, выбрать способ расчета цен (например, за час или за квадратный метр), объединять услуги в подборки. При этом загружать фото к каждой услуге не обязательно.
- Договориться о записи можно через личные сообщения, кнопка доступна в разделе и в главном меню сообщества.
- Подключить «Услуги» в сообществах можно в веб-версии «ВКонтакте» и в мобильном приложении для Android, позже — и на iOS.
- Запуск прайс-листов — это шаг в сторону развития «ВКонтакте» как площадки для поиска товаров и услуг, пояснили в компании. Позже для услуг будет доступен простой формат рекламы, аналогичный автоматическому продвижению товаров.
*шутка про товарища майора*
Кайф, ещё бы брони сделали
Ну вроде должно стать намного удобнее. Интересно уже попробовать.
Хм, ну, я вообще сервисами и услугами в ВК не пользуюсь совсем.
Держи в курсе.
Пирожок ещё с полки возьми.
Как мы от граффити на стене и подарков за голоса - дошли до этого?
Чет мне кажется что основное позиционирование соц сети ушло и они стараются хоть как то удержать пользователей внедряя каждый раз все подряд.
Все же мы были правы.
По отчетам за 2020 год у них с посещаемостью и пользователями все хорошо. Если вы ВК не пользуетесь, то это не значит, что там пусто и все оттуда бегут)
Ок ответьте на вопрос, зачем в 21 году вк?
в 2006-2014 я понимаю, сейчас нет.
Даже бабушки уже освоили мессенджеры чтоб слать пасхальные открытки с поздравлением.
А зачем 21 век без ВК? ВК до сих пор самая популярная соцсеть СНГ.
Аудитория голосует трафиком.
Согласно Brand Analytics, в 2020 ВК был на втором месте после Instagram по количеству авторов и на первом по количеству сообщений внутри соц. сети.
При этом там вполне себе платежеспособная аудитория составляет основу.
Окончательно превратились в барахолку.
Хотя, бум соцсетей уже прошел. Это раньше можно было зависать, сейчас раз в месяц зайдешь, ничего нового и через пять минут вышел
Ага, прошёл. Скажи ещё, что куча дегенератов не делают специальные фото для Инсты и видео для ТикТока.
Прайс-лист для блудниц будет?
Как вы себе это представляете?
Минет - 3000, оплатить картой Мир, статус Самозанятый, налог 4% для физ лиц.
Ситимобил приедет через 15 минут. Клиент ждет.
Как то так.
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