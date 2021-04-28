Соцсети
Маша Цепелева

«ВКонтакте» запустила раздел с прайс-листами для сообществ Статьи редакции

Пока «Услуги» можно подключить в веб-версии и приложении для Android.

Раздел «Услуги» будет доступен владельцам всех сообществ «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе социальной сети.

  • В разделе можно будет разместить прайс-лист, указать адрес, где оказывают услуги, выбрать способ расчета цен (например, за час или за квадратный метр), объединять услуги в подборки. При этом загружать фото к каждой услуге не обязательно.
  • Договориться о записи можно через личные сообщения, кнопка доступна в разделе и в главном меню сообщества.
  • Подключить «Услуги» в сообществах можно в веб-версии «ВКонтакте» и в мобильном приложении для Android, позже — и на iOS.
  • Запуск прайс-листов — это шаг в сторону развития «ВКонтакте» как площадки для поиска товаров и услуг, пояснили в компании. Позже для услуг будет доступен простой формат рекламы, аналогичный автоматическому продвижению товаров.

#новость #вконтакте

1107 просмотров
23 23 комментария
7
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435"], "comments": 23, "likes": 7, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 239865, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 28 Apr 2021 14:36:47 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

dit raj

–1

*шутка про товарища майора*

Ответить

Леонид Цветков

dit
0

НЕСМЕШНО  

Ответить

Евгений Кислов

1

Кайф, ещё бы брони сделали

Ответить

Леонид Цветков

Евгений
0

Сделают, не переживайте. 

Ответить

Кирилл Самодуров

1

Ну вроде должно стать намного удобнее. Интересно уже попробовать. 

Ответить

Михаил Анюков

Кирилл
0

Хм, ну, я вообще сервисами и услугами в ВК не пользуюсь совсем. 

Ответить

Андрей Иванов

Михаил
0

Держи в курсе.

Ответить

Михаил Анюков

Андрей
0
Ответить

Андрей Иванов

Михаил
0

Пирожок ещё с полки возьми.

Ответить

Михаил Анюков

Андрей
0

Я уже съел, на полке пусто(

Ответить

Вячеслав Григорьев

–3

Как мы от граффити на стене и подарков за голоса - дошли до этого?
Чет мне кажется что основное позиционирование соц сети ушло и они стараются хоть как то удержать пользователей внедряя каждый раз все подряд.

Все же мы были правы.

Ответить

Константин Шукалов

Вячеслав
3

По отчетам за 2020 год у них с посещаемостью и пользователями все хорошо. Если вы ВК не пользуетесь, то это не значит, что там пусто и все оттуда бегут)

Ответить

Вячеслав Григорьев

Константин
0

Ок ответьте на вопрос, зачем в 21 году вк?
в 2006-2014 я понимаю, сейчас нет.
Даже бабушки уже освоили мессенджеры чтоб слать пасхальные открытки с поздравлением.

Ответить

Михаил Анюков

Вячеслав
0

А зачем 21 век без ВК? ВК до сих пор самая популярная соцсеть СНГ. 

Ответить

Константин

Вячеслав
0

Аудитория голосует трафиком. 

Согласно Brand Analytics, в 2020 ВК был на втором месте после Instagram по количеству авторов и на первом по количеству сообщений внутри соц. сети.

При этом там вполне себе платежеспособная аудитория составляет основу. 

Ответить

Маркетологов к стенке

0

Окончательно превратились в барахолку.
Хотя, бум соцсетей уже прошел. Это раньше можно было зависать, сейчас раз в месяц зайдешь, ничего нового и через пять минут вышел

Ответить

Андрей Иванов

Маркетологов
0

Ага, прошёл. Скажи ещё, что куча дегенератов не делают специальные фото для Инсты и видео для ТикТока.

Ответить

Никита Тен

0

Китайский СуперАпп 12в1 отдыхает

Ответить

Vitaliy Sitnikov

0

Прайс-лист для блудниц будет?

Ответить

Леонид Цветков

Vitaliy
0

Как вы себе это представляете?

Ответить

Дмитрий Кедов

Леонид
0

как на авито

Ответить

Вячеслав Григорьев

Леонид
0

Минет - 3000, оплатить картой Мир, статус Самозанятый, налог 4% для физ лиц.
Ситимобил приедет через 15 минут. Клиент ждет.

Как то так.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Алексей Кравцов

–1

*шутка про товарища майора*

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Государство и креатив: как обеспечить импульс развития новой индустрии
Успешно развивать креативный рынок в цифровом пространстве и защищать права пользователей в нем можно только при всесто…
0
НИУ ВШЭ
Подписан
Отписаться
«Миллениалы: Как меняется российское общество»
Попытка объяснить, чем миллениалы и поколение Z отличаются от предшествующих поколений, предпринимались неоднократно —…
0
Билайн Бизнес
Подписан
Отписаться
Слово — не воробей
В условиях современного розничного бизнеса неосторожно брошенная консультантом фраза, незнание им спецификаций предлага…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Георгий Михнов
за день
Подписка на Россию 
ФАС оштрафовала Apple на $12 млн после жалобы «Лаборатории Касперского»
Анатолий Дмитриевич
за неделю
Это новые меры поддержки бизнеса?
Путин подписал указ о майских «каникулах» — это «нерабочие дни с сохранением зарплаты»

Комментарии

Mike Espoo

Подписка на машину или покупка…

Konstantin Grudnev

«Кинопоиск HD» и ivi стали…

Павел Портнягин

Подписка на машину или покупка…

евгений аношин

Подписка на машину или покупка…

Максим Горький

«Сбер» запустит собственное…

Михаил Анюков

Telegram анонсировал групповые…

Денис Демидов

Открыл в 21 веке производство…

Konstantin Grudnev

Google отчиталась за квартал…

Артур Кожевников

«Кинопоиск HD» и ivi стали…

Alexey Gutorov

«Яндекс.Директ» запустил…

Valeratal Val

Открыл в 21 веке производство…

Михаил Набоков

«Сбер» запустит собственное…

Денис Демидов

Открыл в 21 веке производство…

Антон piter

Сингапурское чудо

Valeratal Val

Открыл в 21 веке производство…

Денис Демидов

Открыл в 21 веке производство…

Get Money

Открыл в 21 веке производство…

Артём Полтавцев

«Лучше бы оказался на…

Алексей Фролов

ВТБ добавит в приложение…

Valeratal Val

Открыл в 21 веке производство…
null