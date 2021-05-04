Соцсети
Маша Цепелева

Twitter открыл голосовые чаты Spaces для всех пользователей Статьи редакции

Создавать и модерировать комнаты могут только пользователи с 600 и более подписчиков.

  • Функция доступна в приложениях на iOS и Android. Spaces появится в верхней части ленты в виде «фиолетовых кругов», которые показывают беседы в реальном времени, сообщили в официальном аккаунте Twitter Spaces.
  • Внутри «комнат» можно будет отправлять сообщения конкретным пользователям или всему собранию, попросить возможности выступить. Создатели аудиопространств смогут модерировать разговор, приглашать гостей, выбирать выступающих и исключать тех, кто нарушает правила.
  • Пользователи смогут ставить таймер на создание «комнат», тогда перед началом придет уведомление.
  • Twitter продолжает работать над функцией Ticketed Spaces: создание комнат, в которые можно попасть только по платному билету. Соцсеть будет получать комиссию от продажи билетов.
  • Twitter начал тестировать голосовые чаты в декабре 2020 года.
  • В марте Discord запустил комнаты для голосовых сообщений. Над подобной функцией работают Slack, Spotify и Facebook.

#новость #twitter

924 просмотров
16 16 комментариев
8
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Raimond Vladimirov

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Twitter запустил голосовые чаты Spaces для пользователей с 600 и более подписчиков

А остальные не достойны?

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Неправильный цвет

Raimond
4

Ох уж эта чернь... -) 

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Михаил Б

Raimond
3

Новость как это часто бывает на VC написана некорректно. Голосовые чаты доступны для всех, но создавать "комнаты" и модерировать могут пользователи 600+:
"now, everyone with 600 or more followers can host a Space".

Было бы странно, если было бы иначе. Я бы вообще поначалу оставил такую возможность только для 10.000+ и плавно бы понижал

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Leha Shum

Raimond
1

Да, в чем смысл таких ограничений?

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

1

Ну и зачем это использовать, когда есть божественный Clubhouse без любителей Android, тем более без инвайтов 😎

Ответить

Михаил Б

Vadim
6

Вероятно это нужно для того, что там не будет таких инватодрочеров как Вы, которые летят на эксклюзив как сорока на блестящее и не создают ценного контента. Твиттер при всех его недостатках - основная ежедневная соцсеть для большинства знаменитостей, политиков, спортсменов, ученых и т.д.

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

Михаил
4

сорян, извините, не хотел обидеть любителей твиттера, на какую помойку там подписаться, чтобы получать ценный контент? "ежедневная соцсеть для большинства знаменитостей, политиков, спортсменов, ученых" так не терпится мне познакомиться с этим ценным контентом большинства знаменитостей, политиков, спортсменов и ученых 😥

Ответить

Виталий

Михаил
0

А если Вашим пошутил? Как выглядит ваш выс*р, если это была ирония?

Ответить

Балкон.Ру

0

Почему @Тинькофф @Сбер и @Яндекс тормозят? Очень удобная и очень нужная фича в любом приложении.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Балкон.Ру
2

Да и комитет чё-т не дёргается

Ответить

Виталий

Балкон.Ру
0

Ты хочешь общаться с их ботами?

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Комментарий удален

Алена Крайнова

0

да кому .вообще нужен голосовой в твитерре?! Как мне прислал голосовой ,по моему ,в фейсбуке: "ЦМожно ли с Вами познакомится? " - с акцентом голос. Скоро,вообще,разучимся  общаться.

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Yauhen Hvozdz

Алена
0

Это для людей, которые, например, слушают подкасты. Только здесь ты можешь и вопросы голосом задавать, т.е. более интерактивный подкаст.  

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Rownie

Алена
0

зависит от того на кого подписался. я пару раз послушал там беседы Twitter investors, в целом вполне норм

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Vladislav Knyazev

0

Теперь выливать говно можно будет не только в письменном виде! Класс!)

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Сергей Милосердов

0

А голос тоже будет замедлен Роскомнадзором?

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