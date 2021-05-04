Twitter открыл голосовые чаты Spaces для всех пользователей Статьи редакции
Создавать и модерировать комнаты могут только пользователи с 600 и более подписчиков.
- Функция доступна в приложениях на iOS и Android. Spaces появится в верхней части ленты в виде «фиолетовых кругов», которые показывают беседы в реальном времени, сообщили в официальном аккаунте Twitter Spaces.
- Внутри «комнат» можно будет отправлять сообщения конкретным пользователям или всему собранию, попросить возможности выступить. Создатели аудиопространств смогут модерировать разговор, приглашать гостей, выбирать выступающих и исключать тех, кто нарушает правила.
- Пользователи смогут ставить таймер на создание «комнат», тогда перед началом придет уведомление.
- Twitter продолжает работать над функцией Ticketed Spaces: создание комнат, в которые можно попасть только по платному билету. Соцсеть будет получать комиссию от продажи билетов.
- Twitter начал тестировать голосовые чаты в декабре 2020 года.
- В марте Discord запустил комнаты для голосовых сообщений. Над подобной функцией работают Slack, Spotify и Facebook.
Twitter запустил голосовые чаты Spaces для пользователей с 600 и более подписчиков
А остальные не достойны?
Новость как это часто бывает на VC написана некорректно. Голосовые чаты доступны для всех, но создавать "комнаты" и модерировать могут пользователи 600+:
"now, everyone with 600 or more followers can host a Space".
Было бы странно, если было бы иначе. Я бы вообще поначалу оставил такую возможность только для 10.000+ и плавно бы понижал
Ну и зачем это использовать, когда есть божественный Clubhouse без любителей Android, тем более без инвайтов 😎
Вероятно это нужно для того, что там не будет таких инватодрочеров как Вы, которые летят на эксклюзив как сорока на блестящее и не создают ценного контента. Твиттер при всех его недостатках - основная ежедневная соцсеть для большинства знаменитостей, политиков, спортсменов, ученых и т.д.
сорян, извините, не хотел обидеть любителей твиттера, на какую помойку там подписаться, чтобы получать ценный контент? "ежедневная соцсеть для большинства знаменитостей, политиков, спортсменов, ученых" так не терпится мне познакомиться с этим ценным контентом большинства знаменитостей, политиков, спортсменов и ученых 😥
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да кому .вообще нужен голосовой в твитерре?! Как мне прислал голосовой ,по моему ,в фейсбуке: "ЦМожно ли с Вами познакомится? " - с акцентом голос. Скоро,вообще,разучимся общаться.
Это для людей, которые, например, слушают подкасты. Только здесь ты можешь и вопросы голосом задавать, т.е. более интерактивный подкаст.
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