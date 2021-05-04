Соцсети
Маша Цепелева

Twitter запустил голосовые чаты Spaces для пользователей с 600 и более подписчиков Статьи редакции

Функция доступна в приложениях на iOS и Android

  • Spaces появится в верхней части ленты в виде «фиолетовых кругов», которые показывают беседы в реальном времени, сообщили в официальном аккаунте Twitter Spaces.
  • Внутри «комнат» можно будет отправлять сообщения конкретным пользователям или всему собранию, попросить возможности выступить. Создатели аудиопространств смогут модерировать разговор, приглашать гостей, выбирать выступающих и исключать тех, кто нарушает правила.
  • Пользователи смогут ставить таймер на создание «комнат», тогда перед началом придет уведомление.
  • Twitter продолжает работать над функцией Ticketed Spaces: создание комнат, в которые можно попасть только по платному билету. Соцсеть будет получать комиссию от продажи билетов.
  • Twitter начал тестировать голосовые чаты в декабре 2020 года.
  • В марте Discord запустил комнаты для голосовых сообщений. Над подобной функцией работают Slack, Spotify и Facebook.

#новость #twitter

299 просмотров
4 4 комментария
3
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","twitter"], "comments": 4, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 241893, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 04 May 2021 08:11:36 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Raimond Vladimirov

2

Twitter запустил голосовые чаты Spaces для пользователей с 600 и более подписчиков

А остальные не достойны?

Ответить

Неправильный цвет

Raimond
0

Ох уж эта чернь... -) 

Ответить

Leha Shum

Raimond
0

Да, в чем смысл таких ограничений?

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

Ну и зачем это использовать, когда есть божественный Clubhouse без любителей Android, тем более без инвайтов 😎

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: «Яндекс» покупает банк, история бренда Richard Mille и донаты для «Медузы»
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
Embacy
Подписан
Отписаться
Дайджест новых стилей и сайтов digital-компаний за апрель: Figma, Apple, Ситимобил, Gett и другие
Каждый раз когда сажусь готовить дайджест мне самому очень интересно посмотреть, что же случилось за месяц в мире сайто…
16
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Тренды legal design: договор как комикс — юрист как художник
В Сколково в рамках IPQuorum 2021: Tech for Content прошёл мастер-класс «Перевод с юридического на человеческий: лигалд…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Viacheslav Semenchuk
за день
Если товар для вас бесплатен, то товар - это Вы
«Помогите сохранить Instagram бесплатным»: Facebook попросила пользователей iOS разрешить сбор их личных данных
Bruce Robertson
за неделю
Наверняка мой коммент соберет кучу либеральных минусов, но все же выскажусь. Вспомнил тут один случай: Когда в Госдуме был скандал с депутатом Леонидом Слуцким, который распускал руки в отношении журналисток, то…
«Медуза» объявила о сборе донатов после включения в список иноагентов

Комментарии

Аполлон Степанов

«Если человек может…

Leha Shum

Twitter запустил голосовые чаты…

Vadim Semenov ‏⚡☟

Twitter запустил голосовые чаты…

Alexander Rukin

«Если человек может…

Евгений Зимненко

Не дай себя запутать в…

Андрей Ма

Росбанк - инфа на сайте не…

Alex D

«Яндекс.Маркет» изменил цену…

Я не скажу свое…

«Если человек может…

Я не скажу свое…

Twitter запустил голосовые чаты…

Alexander Rukin

«Если человек может…

Иван Некрасов

Закрывшийся, но всё ещё самый…

Иван Некрасов

Закрывшийся, но всё ещё самый…

Alex Chernyshev

Как освободить голову от…

Denis Kiselev

5 роботов, которые могут…

John Smith

МВД до конца года запустит…

Михаил Карп

«Помогите сохранить Instagram…

Аполлон Степанов

«Если человек может…

Иван Некрасов

Закрывшийся, но всё ещё самый…

Nikolai Erovenko

Закрывшийся, но всё ещё самый…

Nikolai Erovenko

Закрывшийся, но всё ещё самый…
null