Twitter запустил голосовые чаты Spaces для пользователей с 600 и более подписчиков Статьи редакции
Функция доступна в приложениях на iOS и Android
- Spaces появится в верхней части ленты в виде «фиолетовых кругов», которые показывают беседы в реальном времени, сообщили в официальном аккаунте Twitter Spaces.
- Внутри «комнат» можно будет отправлять сообщения конкретным пользователям или всему собранию, попросить возможности выступить. Создатели аудиопространств смогут модерировать разговор, приглашать гостей, выбирать выступающих и исключать тех, кто нарушает правила.
- Пользователи смогут ставить таймер на создание «комнат», тогда перед началом придет уведомление.
- Twitter продолжает работать над функцией Ticketed Spaces: создание комнат, в которые можно попасть только по платному билету. Соцсеть будет получать комиссию от продажи билетов.
- Twitter начал тестировать голосовые чаты в декабре 2020 года.
- В марте Discord запустил комнаты для голосовых сообщений. Над подобной функцией работают Slack, Spotify и Facebook.
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4 комментария
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Twitter запустил голосовые чаты Spaces для пользователей с 600 и более подписчиков
А остальные не достойны?
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Ну и зачем это использовать, когда есть божественный Clubhouse без любителей Android, тем более без инвайтов 😎
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