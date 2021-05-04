К бета-версии приложения получили доступ только несколько пользователей.

Clubhouse выпустил бета-версию приложения для Android, сообщается в блоге компании. Но доступ к ней получили только несколько пользователей.

В ближайшие недели компания намерена пригласить в приложение «большое число» пользователей Android. При этом информации о том, когда оно выйдет в Google Play, пока нет.

О работе над приложением для Android в компании объявили в январе 2021 года. В феврале стало известно, что её созданием занимается разработчица Мопева Огундипе. В апреле она опубликовала скриншоты будущего приложения.

Количество загрузок приложения Clubhouse на iOS начало заметно снижаться во второй половине февраля. В России количество загрузок упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го.



В феврале российский программист Григорий Клюшников опубликовал неофициальную Android-версию Clubhouse.



3 мая 2021 года Twitter объявил о запуске функции Spaces с голосовыми комнатами для пользователей, у кого 600 подписчиков и больше. Над аналогичными функциями работают Facebook и Spotify.