Clubhouse начал тестировать приложение для Android — спустя год после запуска на iOS Статьи редакции
К бета-версии приложения получили доступ только несколько пользователей.
Clubhouse выпустил бета-версию приложения для Android, сообщается в блоге компании. Но доступ к ней получили только несколько пользователей.
В ближайшие недели компания намерена пригласить в приложение «большое число» пользователей Android. При этом информации о том, когда оно выйдет в Google Play, пока нет.
О работе над приложением для Android в компании объявили в январе 2021 года. В феврале стало известно, что её созданием занимается разработчица Мопева Огундипе. В апреле она опубликовала скриншоты будущего приложения.
- Количество загрузок приложения Clubhouse на iOS начало заметно снижаться во второй половине февраля. В России количество загрузок упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го.
- В феврале российский программист Григорий Клюшников опубликовал неофициальную Android-версию Clubhouse.
- 3 мая 2021 года Twitter объявил о запуске функции Spaces с голосовыми комнатами для пользователей, у кого 600 подписчиков и больше. Над аналогичными функциями работают Facebook и Spotify.
А давайте опрос устроим?
Готов поставить рейтинг на кон! )
Лайк - если клабхауз не всрался
Дислайк - если новость выше хорошая
Хитрый ход, чтобы набрать рейтинга =))
Ну пару месяцев народ так с ума сходил по нему, что это до сих пор риск с моей стороны устраивать опрос такого рода 😁
Вот реальная история несколько месяцев назад: микроволновку открываю, суп чтобы разогреть. А оттуда: клабхауз, клабхауз! Потом утюг включил. И там тоже вместо пара:клабхауз, клабхауз!
Невозможно было жить :(
Шутка про то, что клабхауз уже никому не нужен.
Спасибо, что напомнили, что есть клабхаус.
Я думал,что его прикрыли давно.
Изначально заявили продукт как элитку solo ios + invite , а потом резкое пике и андроид, т е школярам решили дать попробовать! А школярам то и не нада, слушать порнохаб то еще развлечение, хотя новое веянье, андроидо-дрочер прямого эфира 😀
Комментарий удален
Ну все, элитарность и андроед несовместимы! Будет теперь толпа быдла и нищебродов. Отписка!
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