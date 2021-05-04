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Clubhouse начал тестировать приложение для Android — спустя год после запуска на iOS Статьи редакции

К бета-версии приложения получили доступ только несколько пользователей.

Clubhouse выпустил бета-версию приложения для Android, сообщается в блоге компании. Но доступ к ней получили только несколько пользователей.

В ближайшие недели компания намерена пригласить в приложение «большое число» пользователей Android. При этом информации о том, когда оно выйдет в Google Play, пока нет.

О работе над приложением для Android в компании объявили в январе 2021 года. В феврале стало известно, что её созданием занимается разработчица Мопева Огундипе. В апреле она опубликовала скриншоты будущего приложения.

Mopewa @mopewa_o
How it started How it's going 😊 https://t.co/SPc5A3mUZd
  • Количество загрузок приложения Clubhouse на iOS начало заметно снижаться во второй половине февраля. В России количество загрузок упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го.
  • В феврале российский программист Григорий Клюшников опубликовал неофициальную Android-версию Clubhouse.
  • 3 мая 2021 года Twitter объявил о запуске функции Spaces с голосовыми комнатами для пользователей, у кого 600 подписчиков и больше. Над аналогичными функциями работают Facebook и Spotify.

#новость #clubhouse

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Дмитрий Тамбовцев

33

А давайте опрос устроим?
Готов поставить рейтинг на кон! )

Лайк - если клабхауз не всрался
Дислайк - если новость выше хорошая

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Андрей Малых

Дмитрий
5

Хитрый ход, чтобы набрать рейтинга =))

Ответить

Дмитрий Тамбовцев

Андрей
0

Ну пару месяцев народ так с ума сходил по нему, что это до сих пор риск с моей стороны устраивать опрос такого рода 😁
Вот реальная история несколько месяцев назад: микроволновку открываю, суп чтобы разогреть. А оттуда: клабхауз, клабхауз! Потом утюг включил. И там тоже вместо пара:клабхауз, клабхауз!
Невозможно было жить :(

Ответить

Неправильный цвет

Андрей
0

Heads I win, tails you lose (c)

Ответить

Бестофща

Дмитрий
0

"не всрался" можно узнать значение этого словосочетания?

Ответить

igogo

Бестофща
0

«Не нужен»

Ответить

Artemy

11

Шутка про то, что клабхауз уже никому не нужен.

Ответить

Angel Vivaldi

Artemy
0

уже? а до этого был востребован?

Ответить

Неправильный цвет

7

Мало кала в Google Play, так теперь ещё и Калхаус... 

Ответить

Pavel Klishin

7

Спасибо, что напомнили, что есть клабхаус.

Ответить

Юрий Белоножкин

Pavel
0

Они обновили иконку. Необычно!!!!1

Ответить

Небольшой жёлтый робот

3

Э

Ответить

Виталий

2

Я думал,что его прикрыли давно.

Ответить

Mark Borisov

Виталий
0

Он сам умер

Ответить

Антон Волков

1

Волосатый из эха наверное главный тестер. 

Ответить

Егор Какой-то

1

Лошадь сдохла - слезь.

Ответить

Московский пёс_анон

1

Как раз все уже наигрались и уже никому не нужно)

Ответить

Amy Merritt

0

Изначально заявили продукт как элитку solo ios + invite , а потом резкое пике и андроид, т е школярам решили дать попробовать! А школярам то и не нада, слушать порнохаб то еще развлечение, хотя новое веянье, андроидо-дрочер прямого эфира 😀

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Комментарий удален

Raimond Vladimirov

0

Прям вовремя так :)

Ответить

Andrey Andreev

0

Оно ещё не сдохло?

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Алексей Любимов

–1

Ну все, элитарность и андроед несовместимы! Будет теперь толпа быдла и нищебродов. Отписка!

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