Соцсети
Таня Боброва

Twitter купила Scroll — сервис отключает рекламу у изданий и отдаёт им часть денег за каждого пользователя Статьи редакции

Стартап станет частью подписок в соцсети.

  • Scroll позволяет пользователям смотреть сайты без рекламы, всплывающих окон и других отвлекающих от чтения статей материалов. Условия сделки в Twitter не раскрывают, но соцсеть заберёт себе всю команду из 13 человек, пишет TechCrunch.
  • Запущенный для всех пользователей в начале 2020 года сервис работает по подписке: $5 в месяц (первые полгода — $2,5 в месяц). После оплаты подписки на сайтах-партнёрах отключается реклама, при этом Scroll не отключает изданиям партнёрские ссылки и не даёт доступ читателям к текстам платной подписки.
  • Среди партнёров Scroll — The Verge, BuzzFeed и другие СМИ. Они получают выплаты от сервиса пропорционально времени, которое пользователи провели на сайте каждого из них.
  • Scroll станет частью подписок в Twitter, которые соцсеть планирует запустить: пользователи смогут платить за доступ к дополнительному контенту. Поэтому пока сервис приостанавливает регистрацию новых пользователей.
  • Twitter обещает поддерживать существующих клиентов Scroll и его партнёров. Новые издатели, которые хотят присоединиться к сервису, могут подписаться на обновления на сайте стартапа.
Запустился сервис Scroll: за $5 в месяц он…
Среди 300 партнеров сервиса — BuzzFeed, Business Insider, Kotaku, Gizmodo и Vox Media.
vc.ru

#новость #twitter #scroll

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