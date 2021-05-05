Соцсети
Маша Цепелева

Signal разместил в Instagram рекламу с данными, которые собирает соцсеть о каждом пользователе, — и получил бан Статьи редакции

В объявлениях перечислялось, чем увлекается человек, где находится и другое — на основе его данных из соцсети.

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Защищённый мессенджер Signal создал рекламу для таргета в Instagram, чтобы показать, какие данные Facebook собирает о пользователях. Представители мессенджера рассказали о результатах рекламной кампании в блоге.

Каждый пользователь видел в объявлениях некоторые личные данные о себе, которые собирает соцсеть и продает к ним доступ. Например, данные о работе, геолокации, отношениях, личных интересах. Все объявления забанили.

Пример объявлений, которые Signal пытался таргетировать в Instagram:

Вы видите эту рекламу, потому что вы инструктор по пилатесу для молодоженов и сходите с ума от мультфильмов. Это реклама использует местоположение и видит, что вы в Ла-Холья. Вы интересуетесь блогами о родительстве и думаете о принятии ЛГБТК.
Вы видите эту рекламу, потому что вы любящий K-pop инженер-химик. Эта реклама использует местоположение и видит, что вы в Берлине. У вас появился ребенок и вы недавно переехали. И вы последнее время делаете упражнения для беременных.

Это не совсем секрет, но для большинства полная картина туманна, скрыта в сложных, непрозрачных системах и мелком шрифте, который обычно прокручивают. То, как работает большая часть интернета сегодня, можно было бы считать недопустимым, если переводить в понятные аналоги из реального мира. Но система сохраняется, потому что невидима.

Джун Харада
руководитель отдела коммуникаций Signal
  • В мае 2021 года после обновления iPhone до iOS 14.5 в приложениях Facebook и Instagram появились уведомления о сборе персональных данных, который помогает сохранить приложения бесплатными.
  • В апреле 2021 года разработчик программ для получения данных с мобильных устройств Cellebrite рассказал о взломе Signal и получении доступа к данным пользователей. Представители мессенджера опровергли сообщение о взломе и в ответ обнаружили множество уязвимостей в системе Cellebrite, которые позволяют незаметно редактировать криминалистические отчеты.

#новость #signal

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Igor Kiselev

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Вы получили эту новость, потому что у Вас включены уведомления от VC.ru, и Вы любитель попялиться в экран в начале рабочего дня.

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Василий Ульянов

Igor
5

Как ты это узнал, чёртов гений?!!!

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Gabby BenDer

Igor
1

Hell, yeah)

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Darya Svetikova

Igor
1

ну, или, вы просто в отпуске 😹

Ответить

Святослав Гусев

Igor
1

Истина 🙏

Ответить

Саидакбар Убайдуллин

Igor
1

Обидно, когда у статьи меньше отметок нравится чем у тебя

Ответить

KSA

Igor
0

Какая работа в майские праздники? Нарушаете волю Президента?

Ответить

Саидакбар Убайдуллин

12

Интересная информация. Ставлю лайк

Ответить

Саидакбар Убайдуллин

Саидакбар
11

Блин у меня карма маленькая

Ответить

Nikitinz

Саидакбар
5

Бро, два плюса тебе, я против арифметической дискриминации)

Ответить

Саидакбар

Nikitinz
4

Большое вам спасибо, Mister!

Ответить

Nikitinz

Саидакб…
5

При слове "мистер" вспоминается Mr.Bean)

Ответить

Владимир Линов

Саидакб…
3

Тоже закинул плюс.

Ответить

Саидакбар

Владимир
4

И вам спасибо)

Ответить

Саидакбар Убайдуллин

Саидакбар
3

Большое всем спасибо, карма подчинилась.

Ответить

ⓄⓌⓃⒶⒼⒺⓏ

Саидакб…
4

Мы будем продолжать

Ответить

Саидакбар Убайдуллин

Саидакбар
3

Ура, была карма минус 10, а стала плюс 20

Ответить

Александр Крафт

Саидакб…
1

Уже 27 это уже не остановить

Ответить

Маргарита Распопова

8

Ребят, вот никак не чувствую беспокойства по поводу того, что мои данные могут слить. Ну будет мне показываться в инсте приятная и полезная реклама, ну что с того? Не могу понять, если кого-то искренне беспокоит - напишите, почему? Но только не гипотетические кейсы, а прям конкретно вас

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Gaius Plinius

Маргарита
8

Купил защиту голени для единоборств, а тебе ещё месяц будет приходить реклама с этими щитками, причем дешевле чем ты взял. Неприятно)

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Маргарита Распопова

Gaius
1

Но в целом же контент все равно более адекватный получается смотреть? Да, с ерундой неактуальной, ИНОГДА. Но если вообще отключить - то тогда ВСЕ будет неактуально.

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Gaius Plinius

Маргари…
1

Да не будет все неактуально, научатся другими способами искать целевую аудиторию. По подпискам, комментам, анализам фото. Реклама - это такая индустрия, которая нынче двигает прогресс.

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Fyodor

Маргарита
3

Зачем мне приватность, если мне скрывать нечего. Часто слышу нечто подобное от знакомых.  

Ответить

Маргарита Распопова

Fyodor
1

Ну вот я думаю, но в целом, даже если есть, что скрывать - данные ж все равно абстрактные?

Ответить

Nikitinz

Маргари…
0

Абстрактные? Товарищ Майор и слова такого, скорее всего, не знает)

Ответить

Маргарита

Nikitinz
1

Да ну Товарищи Майоры все возьмут, если надо будет, и так (ну это моя любовь к тории заговоров говорит)))

Ответить

Nikitinz

Маргари…
0

Если вашу квартиру могут ограбить, это не повод не закрывать её на ключ))

Ответить

Igor Kachura

Fyodor
0

То что мы под полным колпаком с появлением смартфонов было понятно. Вопрос что теперь это чаще будет использоваться против нас, преступниками, преступниками в погонах, преступниками со смузи в офисе почт@.ру отдающими ваши переписки и репосты из социальной сети. Цифровой концлагерь не утопия, это уже реалии.

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Маргарита

Igor
1

Вот, от знакомых такое же слышала, но к себе примерить так и не получается. Ну даже если весь телефон вскрыть, ну ничего такого найти не могу. Ну да, интересуюсь разным, медузу вот почитываю, но как это использовать в Реале да ещё и в инсте - хз.

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Invictus Domini

Маргарита
0

приятная и полезная реклама

А есть конкретные кейсы подобного?

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Маргарита Распопова

Invictus
3

Я люблю свою рекламу в инсте) с некоторыми ребятами потом дружить начинаем, от некоторой рекламы - эстетическое наслаждение) конкретно: позавчера вышла реклама от Clarins, полгода искала их капли для загара, и тут как только появились - сразу реклама. Кайф, спасибо, купила) ну и в целом, если посмотреть в настройках инсты, на какую рекламу вы переходили, можно по своим примерам понять, что там для вас полезно оказалось, а что так себе

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Invictus Domini

Маргари…
2

Предположу, что это у вас следствие проф.деформации и вы работаете где-то в р-не SMM\маркетинга. А потому рекламу рассматриваете иначе.

Это как сварщики тащатся от продолжительных равномерных швов, без прожога и т.д. а всем остальным это просто не хочется знать. Равно как и никто не хочет, чтобы им управляли и, в основном, люди хотят принимать решение самостоятельно (без рекламных подсказок для ЦА)

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Маргарита

Invictus
0

Да, маркетолог. Может быть, но это не типа - мое мнение и точка. Мне просто интересно узнать эти чувства, почему так относится к этому вопросу огромное количество людей. Свою правду я вижу, а их - нет.

Если смотреть с позиции - хочу сам выбирать, так опция таргета не препятствует ведь?

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Nikitinz

Invictus
0

Анекдот напомнило:

Приехала девушка пониженной социальной ответственности отдыхать на юг. Загорает, купается, и к ней мужики начинают клеиться. Одного отшила, второго, подходит третий. Она у него спрашивает:
- "А вы где собственно работаете?"
- "Я на заводе станочником".
- "Ну вот представьте: после бурной трудовой деятельности вы решили
поехать отдохнуть, а там кругом станки, станки, станки..."

Ответить

SG

Invictus
1

Мне часто предлагают новые заведения по моему вкусу в моем городе, так бы в жизни о них не узнала или узнала спустя длительное время после открытия. В некоторых из рекламируемых заведений стала постоянной гостьей. Иногда прикольные штуки для животных попадаются. После переезда в новый город по рекламе нашла крутую спортивную студию, она была совсем новой и подписчиков не очень много, так бы даже не обратила на неё внимание. 

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Владимир Кузьмин

Маргарита
0

Ну вот конкретно. Хотят вас сношать, а вы не хотите, а вас все одно-сношают (хотя вам даже и приятно, возбуждение идёт иначе сношать не получиться)
Вот и тут тоже самое.

Ответить

Маргарита Распопова

Владимир
1

Специально попросила не абстрактные кейсы рассказать, а конкретно ваши) спасибо)

Ответить

Nikitinz

Маргари…
0

Мы рождены, чтоб шутку сделать кейсом) Не дай бог, конечно)

Ответить

Владимир Кузьмин

Маргари…
0

Так вот он есть конкретный. Я не хочу, а меня ставят и пользуют маркетологи.
Куда уж конкретнее.
А еще хуже что они еще на детей и жен давят, загоняя ячейки общества в долги.
Решая за индивидуума чего он хочет.

Ответить

Борис Б

Владимир
0

А что изменится?
Рекламу все равно будут показывать, только менее точечную.
И кто, интересно, в долг загоняет? Баннер, который предлагает вам телевизор, который вы долго гуглили?

Ответить

Nikitinz

Владимир
0

Если изнасилования нельзя избежать, то нужно расслабиться и получать удовольствие) Всегда думал, что это шутка... а это не шутка))

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KSA

Маргарита
1

Друзья скинули смешную рекламу смазки чисто поржать, а тебе после этого полгода гей-датинг рекламируют, хотя ты гетеро. Девушка начинает на тебя странно смотреть когда ты говоришь "мы с ребятами в баню собрались"

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Invictus Domini

KSA
0

Девушка начинает на тебя странно смотреть когда ты говоришь "мы с ребятами в баню собрались"

Ну так и правильно смотрит, раз друзья "чисто поржать" смазки кидают

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KSA

Invictus
0

Если рекламщики хорошую реклам придумали, почему не поржать?
Может еще и пожирателей рекламы не смотреть?

Ответить

Маргарита Распопова

KSA
0

Вот единственный кейс, когда есть что скрывать) но и о нем узнала из мема:

Тикток за три минуты понял, что я гей, а до родителей за 16 лет не догадались)

Ответить

Дональд Памп

Маргарита
0

если нечего скрывать, скинь нюдесы

Ответить

Дима Мельник

Маргарита
0

Слили вещи данные - теперь воры, знают, когда вас нет дома, и когда соседей нет. Мошенники знают что говорить вам по телефону, чтобы вы код из смс продиктовали. Бывший муж, оборотень в погонах, любой недоброжелатель теперь легко может узнать где вы, с кем, о чем говорите, что покупаете. 

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volkov

7

Креативненько

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Рома Дмитриев

3

зато реклама гидры регулярно в свободном доступе всплывает что в фб, что в инстаграме )

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Саидакбар Убайдуллин

Рома
0

Мне реклама порно рекламируется в Ютубе))

Ответить

Иван Сергеев

2

Сигнал немножко стал дерзить на всех.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

2

Ожидаемо

Ответить

добрая букашка

1

Если товар для вас бесплатен, то вы тов... 52,000+

Ответить

Николай Барыкин

1

Интересно, что большинство пользователей инстаграма/фейсбука и прочих сс уверены, что оно для них бесплатно и что оно должно быть бесплатно.

Ответить

Anatoli Hotulev

Николай
0

А разве они где-то заявляют обратное?

Ответить

Алина Морозова

0

Естественно они словили бан, в фб запрещено обращаться на ты/вы и упоминать личные характеристики человека в объявлении 

Ответить

Алина Морозова

0

Естественно они словили бан, в фб запрещено обращаться на ты/вы и упоминать личные характеристики человека в объявлении 

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Stanislav

Алина
0

Ну правильно они запретили это именно с целью исключить такую рекламу, которая уничтожает их имидж. Хотя какой уж там имидж..

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Stanislav

0

Вот это крутая реклама

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Alex Miller

0

Здесь могла быть ваша реклама

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