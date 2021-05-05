В объявлениях перечислялось, чем увлекается человек, где находится и другое — на основе его данных из соцсети.

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Защищённый мессенджер Signal создал рекламу для таргета в Instagram, чтобы показать, какие данные Facebook собирает о пользователях. Представители мессенджера рассказали о результатах рекламной кампании в блоге.

Каждый пользователь видел в объявлениях некоторые личные данные о себе, которые собирает соцсеть и продает к ним доступ. Например, данные о работе, геолокации, отношениях, личных интересах. Все объявления забанили.

Пример объявлений, которые Signal пытался таргетировать в Instagram:

Вы видите эту рекламу, потому что вы инструктор по пилатесу для молодоженов и сходите с ума от мультфильмов. Это реклама использует местоположение и видит, что вы в Ла-Холья. Вы интересуетесь блогами о родительстве и думаете о принятии ЛГБТК.

Вы видите эту рекламу, потому что вы любящий K-pop инженер-химик. Эта реклама использует местоположение и видит, что вы в Берлине. У вас появился ребенок и вы недавно переехали. И вы последнее время делаете упражнения для беременных.

Это не совсем секрет, но для большинства полная картина туманна, скрыта в сложных, непрозрачных системах и мелком шрифте, который обычно прокручивают. То, как работает большая часть интернета сегодня, можно было бы считать недопустимым, если переводить в понятные аналоги из реального мира. Но система сохраняется, потому что невидима. Джун Харада руководитель отдела коммуникаций Signal