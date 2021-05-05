Signal разместил в Instagram рекламу с данными, которые собирает соцсеть о каждом пользователе, — и получил бан Статьи редакции
В объявлениях перечислялось, чем увлекается человек, где находится и другое — на основе его данных из соцсети.
Защищённый мессенджер Signal создал рекламу для таргета в Instagram, чтобы показать, какие данные Facebook собирает о пользователях. Представители мессенджера рассказали о результатах рекламной кампании в блоге.
Каждый пользователь видел в объявлениях некоторые личные данные о себе, которые собирает соцсеть и продает к ним доступ. Например, данные о работе, геолокации, отношениях, личных интересах. Все объявления забанили.
Пример объявлений, которые Signal пытался таргетировать в Instagram:
- В мае 2021 года после обновления iPhone до iOS 14.5 в приложениях Facebook и Instagram появились уведомления о сборе персональных данных, который помогает сохранить приложения бесплатными.
- В апреле 2021 года разработчик программ для получения данных с мобильных устройств Cellebrite рассказал о взломе Signal и получении доступа к данным пользователей. Представители мессенджера опровергли сообщение о взломе и в ответ обнаружили множество уязвимостей в системе Cellebrite, которые позволяют незаметно редактировать криминалистические отчеты.
Вы получили эту новость, потому что у Вас включены уведомления от VC.ru, и Вы любитель попялиться в экран в начале рабочего дня.
Интересная информация. Ставлю лайк
Блин у меня карма маленькая
Большое всем спасибо, карма подчинилась.
Ура, была карма минус 10, а стала плюс 20
Ребят, вот никак не чувствую беспокойства по поводу того, что мои данные могут слить. Ну будет мне показываться в инсте приятная и полезная реклама, ну что с того? Не могу понять, если кого-то искренне беспокоит - напишите, почему? Но только не гипотетические кейсы, а прям конкретно вас
Купил защиту голени для единоборств, а тебе ещё месяц будет приходить реклама с этими щитками, причем дешевле чем ты взял. Неприятно)
Но в целом же контент все равно более адекватный получается смотреть? Да, с ерундой неактуальной, ИНОГДА. Но если вообще отключить - то тогда ВСЕ будет неактуально.
Да не будет все неактуально, научатся другими способами искать целевую аудиторию. По подпискам, комментам, анализам фото. Реклама - это такая индустрия, которая нынче двигает прогресс.
Ну вот я думаю, но в целом, даже если есть, что скрывать - данные ж все равно абстрактные?
То что мы под полным колпаком с появлением смартфонов было понятно. Вопрос что теперь это чаще будет использоваться против нас, преступниками, преступниками в погонах, преступниками со смузи в офисе почт@.ру отдающими ваши переписки и репосты из социальной сети. Цифровой концлагерь не утопия, это уже реалии.
приятная и полезная реклама
А есть конкретные кейсы подобного?
Я люблю свою рекламу в инсте) с некоторыми ребятами потом дружить начинаем, от некоторой рекламы - эстетическое наслаждение) конкретно: позавчера вышла реклама от Clarins, полгода искала их капли для загара, и тут как только появились - сразу реклама. Кайф, спасибо, купила) ну и в целом, если посмотреть в настройках инсты, на какую рекламу вы переходили, можно по своим примерам понять, что там для вас полезно оказалось, а что так себе
Предположу, что это у вас следствие проф.деформации и вы работаете где-то в р-не SMM\маркетинга. А потому рекламу рассматриваете иначе.
Это как сварщики тащатся от продолжительных равномерных швов, без прожога и т.д. а всем остальным это просто не хочется знать. Равно как и никто не хочет, чтобы им управляли и, в основном, люди хотят принимать решение самостоятельно (без рекламных подсказок для ЦА)
Да, маркетолог. Может быть, но это не типа - мое мнение и точка. Мне просто интересно узнать эти чувства, почему так относится к этому вопросу огромное количество людей. Свою правду я вижу, а их - нет.
Если смотреть с позиции - хочу сам выбирать, так опция таргета не препятствует ведь?
Анекдот напомнило:
Приехала девушка пониженной социальной ответственности отдыхать на юг. Загорает, купается, и к ней мужики начинают клеиться. Одного отшила, второго, подходит третий. Она у него спрашивает:
- "А вы где собственно работаете?"
- "Я на заводе станочником".
- "Ну вот представьте: после бурной трудовой деятельности вы решили
поехать отдохнуть, а там кругом станки, станки, станки..."
Мне часто предлагают новые заведения по моему вкусу в моем городе, так бы в жизни о них не узнала или узнала спустя длительное время после открытия. В некоторых из рекламируемых заведений стала постоянной гостьей. Иногда прикольные штуки для животных попадаются. После переезда в новый город по рекламе нашла крутую спортивную студию, она была совсем новой и подписчиков не очень много, так бы даже не обратила на неё внимание.
Ну вот конкретно. Хотят вас сношать, а вы не хотите, а вас все одно-сношают (хотя вам даже и приятно, возбуждение идёт иначе сношать не получиться)
Вот и тут тоже самое.
Специально попросила не абстрактные кейсы рассказать, а конкретно ваши) спасибо)
Так вот он есть конкретный. Я не хочу, а меня ставят и пользуют маркетологи.
Куда уж конкретнее.
А еще хуже что они еще на детей и жен давят, загоняя ячейки общества в долги.
Решая за индивидуума чего он хочет.
Девушка начинает на тебя странно смотреть когда ты говоришь "мы с ребятами в баню собрались"
Ну так и правильно смотрит, раз друзья "чисто поржать" смазки кидают
Вот единственный кейс, когда есть что скрывать) но и о нем узнала из мема:
Тикток за три минуты понял, что я гей, а до родителей за 16 лет не догадались)
Слили вещи данные - теперь воры, знают, когда вас нет дома, и когда соседей нет. Мошенники знают что говорить вам по телефону, чтобы вы код из смс продиктовали. Бывший муж, оборотень в погонах, любой недоброжелатель теперь легко может узнать где вы, с кем, о чем говорите, что покупаете.
зато реклама гидры регулярно в свободном доступе всплывает что в фб, что в инстаграме )
Интересно, что большинство пользователей инстаграма/фейсбука и прочих сс уверены, что оно для них бесплатно и что оно должно быть бесплатно.
Естественно они словили бан, в фб запрещено обращаться на ты/вы и упоминать личные характеристики человека в объявлении
Естественно они словили бан, в фб запрещено обращаться на ты/вы и упоминать личные характеристики человека в объявлении
Блоги компаний
Показать еще