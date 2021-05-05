Роскомнадзор попросил суд оштрафовать Twitter на сумму до 24 млн рублей, Google и Facebook — на сумму до 20 млн Статьи редакции
За отказ удалить запрещённую в России информацию по требованию регулятора.
- Роскомнадзор направил в суд по пять протоколов в отношении Google и Facebook из-за неудаления противоправной информации (ч.2 ст.13.41 КоАП), сообщили ТАСС в суде Москвы. В отношении Twitter — шесть таких же протоколов.
- По каждому протоколу предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. Максимальные штрафы, которые грозят Google и Facebook, составляют 20 млн рублей, Twitter — 24 млн рублей. Дата рассмотрения дел пока не назначена.
- В начале апреля суд уже штрафовал Twitter по трём протоколам суммарно на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях. Соцсеть их обжаловала.
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5 комментариев
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Похоже, у нас новая статья доходов бюджета. Интересно, а ведомства будут назначать другу другу стрелки с аргументами "это мой коммерсант"?
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