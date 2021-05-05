Соцсети
Маша Цепелева

«Signal даже не пытался запустить такую рекламу»: Facebook отверг блокировку кампании с данными пользователей Статьи редакции

Представитель соцсети считает, что Signal только привлекает к себе внимание.

14 14 комментариев
1510 просмотров

Представитель Facebook Джо Осборн после сообщения о рекламной кампании мессенджера Signal опроверг в Twitter обвинения о блокировке аккаунта.

«Объявления никогда не отклонялись, так как Signal никогда не запускал их. Рекламный аккаунт доступен с начала марта, и с тех пор можно было показывать рекламу, не нарушающую наши правила», — написал Осборн. В ответ Signal отправил скриншоты.

Signal @signalapp
@Kantrowitz We absolutely did try to run these. The ads were rejected, and Facebook disabled our ad account. These are real screenshots, as Facebook should know. https://t.co/6ZKiA6nr2e
Мы действительно пытались запустить кампанию. Объявления были отклонены, и Facebook отключил наш рекламный кабинет.

Осборн настаивает, что скриншоты были сделаны еще в марте 2021 года.

joe osborne @joeosborne
@signalapp @Kantrowitz 1/2: These screenshots are from early March, when the ad account was briefly disabled for a few days due to an unrelated payments issue.
Эти скриншоты сделаны в начале марта, когда рекламный аккаунт был отключен на несколько дней из-за проблемы с платежами.

В комментарии журналисту The Information Алексу Хиту Джо Осборн сказал, что «если бы Signal попытался запустить рекламные объявления, некоторые из них были бы отклонены, потому что правила запрещают рекламу, в которой утверждается, что у пользователя есть конкретное заболевание или определенная сексуальная ориентация». «Но, конечно, показ рекламы никогда не был их целью. Цель —добиться известности», — считает Осборн.

  • 4 мая представители Signal сообщили, что рекламный аккаунт мессенджера в Facebook был заблокирован из-за рекламы, в которой пользователям показывают, какие данные о них собирает соцсеть. В постах были данные о работе, геолокации, отношениях, личных интересах.
  • В мае 2021 года после обновления iPhone до iOS 14.5 пользователи Facebook и Instagram стали видеть в приложениях уведомления о сборе персональных данных, это помогает сохранить приложения бесплатными.
Пример постов, которые Signal пытался запустить для таргета в Instagram.

#новость #signal #facebook

14 14 комментариев
6
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14 комментариев
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nexeq

19

"«Но, конечно, показ рекламы никогда не был их целью. Цель —добиться известности», — считает Осборн."
Стоп, а для чего тогда реклама?

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Илья Шишкунов

nexeq
0

Тут скорее всего ошибка перевода

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Константин Губеркан

12

"с тех пор можно было показывать рекламу, не нарушающую наши правила"

"правила запрещают рекламу, в которой утверждается, что у пользователя есть конкретное заболевание или определенная сексуальная ориентация"

"Вы видите эту рекламу, потому что вы инструктор по пилатесу для молодоженов и сходите с ума от мультфильмов."


p.s. зная политику FB по отношению к модерации и банам, можно было бы в принципе ничего не запускать, и получить бан аккаунта.

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Kirsan Kaifat

Константин
2

жиза

Ответить

Илья Шишкунов

Константин
0

правила запрещают рекламу, в которой утверждается, что у пользователя есть конкретное заболевание или определенная сексуальная ориентация

конкретное заболевание или определенная сексуальная ориентация

Вы видите эту рекламу, потому что вы инструктор по пилатесу для молодоженов и сходите с ума от мультфильмов.

Вроде быть фитнес инструктором или смотреть мультфильмы ещё не стало ни заболеванием, ни сексуальной ориентацией 

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Labelig

2

Ну то есть если теперь Сигнал попробует запустить эту кампанию Фейсбук не будет возражать?

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Юрий Белоножкин

1

Многовато новостей про Signal. Что это? Попытки пиара? Или травля?

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Алмаз Загидуллин

Юрий
1

Самое время на шуме около персональных данных раскрутиться

Ответить

Константин Колясников

1

Опять обманывают нас

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Dmitry Kiselev

1

Вообще фейсбук уже реально задолбал. Если бы в нем не сидела куча потенциально могущих быть полезными по работе незнакомых людей, с которыми иначе просто никак не связаться что называется "с улицы", то вообще бы давно оттуда удалился. 

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Paul

Dmitry
0

Для такого вроде Линкдин придумали) Ну, это в теории, конечно

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Снеговик

0

На скриншотах указан период за март. Фейсбук тоже про март говорит... Что - то пошло не по плану))

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Небольшой жёлтый робот

0

"Вы все врети"

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Robert Coolige

0

Не надо регистрироваться в соц сетях и не будете видеть рекламные посты. 

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