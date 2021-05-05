«Signal даже не пытался запустить такую рекламу»: Facebook отверг блокировку кампании с данными пользователей Статьи редакции
Представитель соцсети считает, что Signal только привлекает к себе внимание.
Представитель Facebook Джо Осборн после сообщения о рекламной кампании мессенджера Signal опроверг в Twitter обвинения о блокировке аккаунта.
«Объявления никогда не отклонялись, так как Signal никогда не запускал их. Рекламный аккаунт доступен с начала марта, и с тех пор можно было показывать рекламу, не нарушающую наши правила», — написал Осборн. В ответ Signal отправил скриншоты.
Осборн настаивает, что скриншоты были сделаны еще в марте 2021 года.
В комментарии журналисту The Information Алексу Хиту Джо Осборн сказал, что «если бы Signal попытался запустить рекламные объявления, некоторые из них были бы отклонены, потому что правила запрещают рекламу, в которой утверждается, что у пользователя есть конкретное заболевание или определенная сексуальная ориентация». «Но, конечно, показ рекламы никогда не был их целью. Цель —добиться известности», — считает Осборн.
- 4 мая представители Signal сообщили, что рекламный аккаунт мессенджера в Facebook был заблокирован из-за рекламы, в которой пользователям показывают, какие данные о них собирает соцсеть. В постах были данные о работе, геолокации, отношениях, личных интересах.
- В мае 2021 года после обновления iPhone до iOS 14.5 пользователи Facebook и Instagram стали видеть в приложениях уведомления о сборе персональных данных, это помогает сохранить приложения бесплатными.
"«Но, конечно, показ рекламы никогда не был их целью. Цель —добиться известности», — считает Осборн."
Стоп, а для чего тогда реклама?
"с тех пор можно было показывать рекламу, не нарушающую наши правила"
"правила запрещают рекламу, в которой утверждается, что у пользователя есть конкретное заболевание или определенная сексуальная ориентация"
"Вы видите эту рекламу, потому что вы инструктор по пилатесу для молодоженов и сходите с ума от мультфильмов."
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p.s. зная политику FB по отношению к модерации и банам, можно было бы в принципе ничего не запускать, и получить бан аккаунта.
правила запрещают рекламу, в которой утверждается, что у пользователя есть конкретное заболевание или определенная сексуальная ориентация
конкретное заболевание или определенная сексуальная ориентация
Вы видите эту рекламу, потому что вы инструктор по пилатесу для молодоженов и сходите с ума от мультфильмов.
Вроде быть фитнес инструктором или смотреть мультфильмы ещё не стало ни заболеванием, ни сексуальной ориентацией
Ну то есть если теперь Сигнал попробует запустить эту кампанию Фейсбук не будет возражать?
Многовато новостей про Signal. Что это? Попытки пиара? Или травля?
Вообще фейсбук уже реально задолбал. Если бы в нем не сидела куча потенциально могущих быть полезными по работе незнакомых людей, с которыми иначе просто никак не связаться что называется "с улицы", то вообще бы давно оттуда удалился.
На скриншотах указан период за март. Фейсбук тоже про март говорит... Что - то пошло не по плану))
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