Представитель соцсети считает, что Signal только привлекает к себе внимание.

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Представитель Facebook Джо Осборн после сообщения о рекламной кампании мессенджера Signal опроверг в Twitter обвинения о блокировке аккаунта.

«Объявления никогда не отклонялись, так как Signal никогда не запускал их. Рекламный аккаунт доступен с начала марта, и с тех пор можно было показывать рекламу, не нарушающую наши правила», — написал Осборн. В ответ Signal отправил скриншоты.

Signal @signalapp @Kantrowitz We absolutely did try to run these. The ads were rejected, and Facebook disabled our ad account. These are real screenshots, as Facebook should know. https://t.co/6ZKiA6nr2e [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/41b0b86d-23aa-5805-8a82-cd26995d7e7c\/","width":1232,"height":738}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6170b924-61b5-508d-871a-95b850e305f5\/","width":1244,"height":794}}}] Мы действительно пытались запустить кампанию. Объявления были отклонены, и Facebook отключил наш рекламный кабинет.

Осборн настаивает, что скриншоты были сделаны еще в марте 2021 года.

joe osborne @joeosborne @signalapp @Kantrowitz 1/2: These screenshots are from early March, when the ad account was briefly disabled for a few days due to an unrelated payments issue. Эти скриншоты сделаны в начале марта, когда рекламный аккаунт был отключен на несколько дней из-за проблемы с платежами.

В комментарии журналисту The Information Алексу Хиту Джо Осборн сказал, что «если бы Signal попытался запустить рекламные объявления, некоторые из них были бы отклонены, потому что правила запрещают рекламу, в которой утверждается, что у пользователя есть конкретное заболевание или определенная сексуальная ориентация». «Но, конечно, показ рекламы никогда не был их целью. Цель —добиться известности», — считает Осборн.

4 мая представители Signal сообщили, что рекламный аккаунт мессенджера в Facebook был заблокирован из-за рекламы, в которой пользователям показывают, какие данные о них собирает соцсеть. В постах были данные о работе, геолокации, отношениях, личных интересах.

В мае 2021 года после обновления iPhone до iOS 14.5 пользователи Facebook и Instagram стали видеть в приложениях уведомления о сборе персональных данных, это помогает сохранить приложения бесплатными.

