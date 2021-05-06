Twitter начала предупреждать о «потенциальных оскорблениях» перед отправкой сообщений Статьи редакции
Соцсеть тестировала функцию около года и выяснила, что подсказки помогают сократить количество оскорблений на платформе.
- Все пользователи Twitter в приложении на iOS и Android на английском языке теперь будут видеть предупреждения, если их твиты «потенциально опасны или оскорбительны», сообщила компания в своем блоге.
- Соцсеть тестировала функцию с мая 2020 года. В итоге 34% пользователей после предупреждения отказывались от публикации.
- По данным Twitter, после первой подсказки пользователи отправляли на 11% меньше оскорбительных твитов.
Цензура подъехала. В очередной раз.
Кстати, именно в таком виде это неплохо. Тебя предупреждают/предостерегают, а не запрещают. И предупреждают о содержании, а не о последствиях (которых, видимо, нет).
Хотя под определение «цензуры» определенно попадает.
А где критерии в открытом доступе, по которому сообщения попадают в категорию потенциально оскорбительных?
Вспоминается случай с футболистом Кавани, которого оштрафовали за то, что написал другу "негрито". Хотя на испанском это очень далеко от оскорбления.
И уверен, что таких случаев очень много. Но твиттер решает по непрозрачным критериям, что считать оскорблением, что нет.
Это прям цензура-цензура, увы.
Пример хороший, но немного разные ситуации - предупреждение и штраф. Хром/сафари тоже перед закрытием спросят «у вас открыто несколько страниц. точно хотите закрыть браузер?»
Поэтому и делаю акцент, на текущую реализацию:
1. Дается возможность оставить сообщение без изменений.
2. Нет последствий.
Если бы за это бан кидали без разбирательств или штрафы выписывали - другое дело. С этим, например, у youtube масса проблем, т.к. там за «нарушение прав» автоматом прибыль отключается. Даже если отспоришь свою правомерность, упущенную прибыль за первые дни на вернешь, насколько слышал.
А вот с отсутствием прозрачной политики - согласен. Неплохо бы увидеть регламент, которому этот фильтр срабатывает.
"Если бы за это бан кидали без разбирательств или штрафы выписывали - другое дело" - не пройдет и года, сделают.
Закручивать гайки надо постепенно - пример законов в России – яркое тому подтверждение
"Неплохо бы увидеть регламент, которому этот фильтр срабатывает" - его не покажут. Мотивируя это тем, что тогда нарушитель смогут обходить его, зная, как он работает.
Это палка о двух концах. Я не хочу более закрученных мер (законов), но и не считаю полностью нерегулируемое пространство, где каждый неуч и грубиян сможет писать что попало, правильным.
Меня вполне устраивает, что основным инструментом пока является возможность зарепортить чужое сообщение и дальше модераторы разберутся, действительно ли это так или я палку перегибаю.
Поддержу тем, что совсем молчать об этом тоже неправильно и когда вводится очередное ограничение стоит озвучить свое мнение, чтобы компания/власть видела границу, которую не стоит переходить. Иначе так шаг за шагом все и сдвигается до крайностей.
*в комментарии содержались потенциальные оскорбления*
Может быть Твиттер «начал»?
"Твиттер", социальная сеть, начала...
Так скорее всего подразумевалось
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