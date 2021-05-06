Соцсети
Таня Боброва

Clubhouse начнёт платить авторам — 50 аудиошоу будут получать по $5000 в течение трёх месяцев Статьи редакции

Это часть программы поддержки создателей контента.

  • Голосовая соцсеть отобрала первых финалистов своей программы поддержки для создателей контента Clubhouse Creator First и профинансирует 50 проектов, пишет The Verge.
  • Каждый участник будет получать от соцсети по $5000 в течение трёх месяцев, а также оборудование и творческую поддержку в создании продукта. Если пилоты окажутся удачными, Clubhouse может продлить сотрудничество.
  • Clubhouse заявила, что не получит прав на аудиошоу. Цель программы — «поддержать новые голоса и раскрыть их творческий потенциал».
  • Соцсеть набрала популярность в конце января, но уже в феврале число загрузок приложения стало снижаться. По данным аналитической компании AppMagic, пик загрузок в мире пришёлся на 14 февраля — 446 тысяч, а уже 27 февраля — лишь 335 тысяч.
  • В апреле запущенная в 2020 году соцсеть привлекла инвестиции от Andreessen Horowitz, Tiger Global и DST Global Юрия Мильнера. Тогда в Clubhouse говорили, что планируют направить деньги в том числе на программы, позволяющие создателям контента зарабатывать деньги. По словам источников Bloomberg, инвесторы могли оценить компанию в $4 млрд.
  • Программы поддержки авторов существуют и в других соцсетях. Например, летом 2020 года в TikTok сообщали о планах выделить на поддержку блогеров в разных странах свыше $2 млрд в ближайшие три года.

#новость #clubhouse

883 просмотров
13 13 комментариев
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Denis Averyanov

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А все уже... все... а надо было раньше...

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Igor Filippov

Denis
2

 По словам источников Bloomberg, инвесторы могли оценить компанию в $4 млрд.

Фаундеры получают хорошую компенсацию за счет привлеченных денег в любом случае. Поэтому для них все отлично.

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Илья Попов

Igor
0

Считаю,что инвестиций в этом плане связанны с большими рисками.

Ответить

Илья Попов

3

Не интересно. У меня и без клабхауса все говорят одновременно и этого достаточно.

Ответить

Anderson Silva

2

 Я тут недавно обнаружил альтернативу https://dogehouse.tv/ 

Ответить

Сергей Милосердов

Anderson
1

Господин Маск, перелогиньтесь.

Ответить

Амидв Ваджранга

1

Бгггг 😆
Ну пожалуйста, ну за деньги 😂

Ответить

ivan krapivin

0

Тем временем Анатолий Капустин

Ответить

Карим Мусаев

ivan
0

Из какого фильма?

Ответить

ivan krapivin

Карим
4

Майор Гром: Чумной Доктор

Ответить

Андрей Ма

0

Это уже не соц сеть, а СМИ. С цензурой и прочим. 

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Melissa Mata

0

Неплохая поддержка авторов. Но, если я правильно понимаю, притока новых авторов она не обеспечит, а старые могут со временем надоесть...

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Kraftwerk

0

Если не гос.дотации, то имеют право делать что угодно. Хоть по новому Бентли выдавать всем успешным людям, там зарегавшимся на хайпах. Купившим приглос можно даже два Бентли и виноградную плантацию в Танзании.

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