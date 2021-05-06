Clubhouse начнёт платить авторам — 50 аудиошоу будут получать по $5000 в течение трёх месяцев Статьи редакции
Это часть программы поддержки создателей контента.
- Голосовая соцсеть отобрала первых финалистов своей программы поддержки для создателей контента Clubhouse Creator First и профинансирует 50 проектов, пишет The Verge.
- Каждый участник будет получать от соцсети по $5000 в течение трёх месяцев, а также оборудование и творческую поддержку в создании продукта. Если пилоты окажутся удачными, Clubhouse может продлить сотрудничество.
- Clubhouse заявила, что не получит прав на аудиошоу. Цель программы — «поддержать новые голоса и раскрыть их творческий потенциал».
- Соцсеть набрала популярность в конце января, но уже в феврале число загрузок приложения стало снижаться. По данным аналитической компании AppMagic, пик загрузок в мире пришёлся на 14 февраля — 446 тысяч, а уже 27 февраля — лишь 335 тысяч.
- В апреле запущенная в 2020 году соцсеть привлекла инвестиции от Andreessen Horowitz, Tiger Global и DST Global Юрия Мильнера. Тогда в Clubhouse говорили, что планируют направить деньги в том числе на программы, позволяющие создателям контента зарабатывать деньги. По словам источников Bloomberg, инвесторы могли оценить компанию в $4 млрд.
- Программы поддержки авторов существуют и в других соцсетях. Например, летом 2020 года в TikTok сообщали о планах выделить на поддержку блогеров в разных странах свыше $2 млрд в ближайшие три года.
А все уже... все... а надо было раньше...
По словам источников Bloomberg, инвесторы могли оценить компанию в $4 млрд.
Фаундеры получают хорошую компенсацию за счет привлеченных денег в любом случае. Поэтому для них все отлично.
Не интересно. У меня и без клабхауса все говорят одновременно и этого достаточно.
Я тут недавно обнаружил альтернативу https://dogehouse.tv/
Тем временем Анатолий Капустин
Из какого фильма?
Неплохая поддержка авторов. Но, если я правильно понимаю, притока новых авторов она не обеспечит, а старые могут со временем надоесть...
Комментарий удален
Комментарий удален
Если не гос.дотации, то имеют право делать что угодно. Хоть по новому Бентли выдавать всем успешным людям, там зарегавшимся на хайпах. Купившим приглос можно даже два Бентли и виноградную плантацию в Танзании.
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