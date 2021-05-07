Twitter запустила функцию денежных переводов авторам для части пользователей Статьи редакции
Tip Jar доступен в англоязычных версиях приложения на Android и iOS.
По словам разработчиков, функция Tip Jar (банка для чаевых) нужна для того, чтобы пользователи могли поддержать понравившихся авторов. Об этом компания сообщила в блоге.
Пользователи с помощью Tip Jar смогут подключить свои аккаунты к Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal или Venmo. Соцсеть не будет получать никаких средств.
Подключить донаты сейчас может лишь ограниченное число «авторов, журналистов, экспертов и НКО». Компания пообещала позже «увеличить число людей, которые смогут подключить Tip Jar к своей учётной записи, а также расширить языковой охват».
Пользователи уже обнаружили уязвимость: при отправке чаевых через PayPal email отправителя увидит получатель. В соцсети ответили, что это особенность PayPal, но они добавят предупреждение об этом.
В соцсети ответили, что это особенность PayPal
"Это не баг, это фича", - добавили в твиторе
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