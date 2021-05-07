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Соцсети
Новости TJ

Twitter запустила функцию денежных переводов авторам для части пользователей Статьи редакции

Tip Jar доступен в англоязычных версиях приложения на Android и iOS.

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385 просмотров

По словам разработчиков, функция Tip Jar (банка для чаевых) нужна для того, чтобы пользователи могли поддержать понравившихся авторов. Об этом компания сообщила в блоге.

Пользователи с помощью Tip Jar смогут подключить свои аккаунты к Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal или Venmo. Соцсеть не будет получать никаких средств.

Подключить донаты сейчас может лишь ограниченное число «авторов, журналистов, экспертов и НКО». Компания пообещала позже «увеличить число людей, которые смогут подключить Tip Jar к своей учётной записи, а также расширить языковой охват».

Пользователи уже обнаружили уязвимость: при отправке чаевых через PayPal email отправителя увидит получатель. В соцсети ответили, что это особенность PayPal, но они добавят предупреждение об этом.

Rachel Tobac @RachelTobac
Huge heads up on PayPal Twitter Tip Jar. If you send a person a tip using PayPal, when the receiver opens up the receipt from the tip you sent, they get your *address*. Just tested to confirm by tipping @yashar on Twitter w/ PayPal and he did in fact get my address I tipped him. https://twitter.com/twittersupport/status/1390396738788339722 https://t.co/r8UyJpNCxu

#новость #twitter

2 2 комментария
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Небольшой жёлтый робот

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В соцсети ответили, что это особенность PayPal

"Это не баг, это фича", - добавили в твиторе

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Julia Eronina

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Ну все, теперь Маск снова станет самым богатым человеком на Земле

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Вы получили эту новость, потому что у Вас включены уведомления от VC.ru, и Вы любитель попялиться в экран в начале рабочего дня.
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