Tip Jar доступен в англоязычных версиях приложения на Android и iOS.

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По словам разработчиков, функция Tip Jar (банка для чаевых) нужна для того, чтобы пользователи могли поддержать понравившихся авторов. Об этом компания сообщила в блоге.

Пользователи с помощью Tip Jar смогут подключить свои аккаунты к Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal или Venmo. Соцсеть не будет получать никаких средств.

Подключить донаты сейчас может лишь ограниченное число «авторов, журналистов, экспертов и НКО». Компания пообещала позже «увеличить число людей, которые смогут подключить Tip Jar к своей учётной записи, а также расширить языковой охват».

Пользователи уже обнаружили уязвимость: при отправке чаевых через PayPal email отправителя увидит получатель. В соцсети ответили, что это особенность PayPal, но они добавят предупреждение об этом.