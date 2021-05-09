В течение нескольких недель приложение станет доступно пользователям в других англоязычных странах, а затем и во всем мире.

С 9 мая приложение будет доступно пользователям в США, говорится в блоге Clubhouse. В течение нескольких недель его запустят в других англоязычных странах и в остальном мире.

Пользователи за пределами США могут предварительно зарегистрироваться на странице Clubhouse в Google Play, чтобы получить уведомления, когда приложение будет доступно в их регионе.

«Наш план в течение следующих нескольких недель — собрать отзывы, исправить любые проблемы и добавить несколько финальных функций, таких как платежи и создание комнат, прежде чем развертывать приложение на весь мир», — говорится в сообщении компании.

Приложение в Google Play

О работе над приложением для Android в компании объявили в январе 2021 года. В феврале стало известно, что её созданием занимается разработчица Мопева Огундипе. В апреле она опубликовала скриншоты будущего приложения. В начале мая Clubhouse начал тестировать приложение для Android — спустя год после запуска на iOS.

Количество загрузок приложения Clubhouse на iOS начало заметно снижаться во второй половине февраля. В России количество загрузок упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го.



В феврале российский программист Григорий Клюшников опубликовал неофициальную Android-версию Clubhouse. Через неделю соцсеть начала блокировать пользователей его приложения.



3 мая 2021 года Twitter объявил о запуске функции Spaces с голосовыми комнатами для пользователей — но создавать и модерировать комнаты могут только пользователи с 600 и более подписчиков. Над аналогичными функциями работают Facebook, Spotify, Discord, Telegram, Slack, LinkedIn и Reddit.