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Евгения Евсеева

Clubhouse запустил приложение для Android для пользователей в США Статьи редакции

В течение нескольких недель приложение станет доступно пользователям в других англоязычных странах, а затем и во всем мире.

С 9 мая приложение будет доступно пользователям в США, говорится в блоге Clubhouse. В течение нескольких недель его запустят в других англоязычных странах и в остальном мире.

Пользователи за пределами США могут предварительно зарегистрироваться на странице Clubhouse в Google Play, чтобы получить уведомления, когда приложение будет доступно в их регионе.

«Наш план в течение следующих нескольких недель — собрать отзывы, исправить любые проблемы и добавить несколько финальных функций, таких как платежи и создание комнат, прежде чем развертывать приложение на весь мир», — говорится в сообщении компании.

Приложение в Google Play
  • О работе над приложением для Android в компании объявили в январе 2021 года. В феврале стало известно, что её созданием занимается разработчица Мопева Огундипе. В апреле она опубликовала скриншоты будущего приложения. В начале мая Clubhouse начал тестировать приложение для Android — спустя год после запуска на iOS.
  • Количество загрузок приложения Clubhouse на iOS начало заметно снижаться во второй половине февраля. В России количество загрузок упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го.
  • В феврале российский программист Григорий Клюшников опубликовал неофициальную Android-версию Clubhouse. Через неделю соцсеть начала блокировать пользователей его приложения.
  • 3 мая 2021 года Twitter объявил о запуске функции Spaces с голосовыми комнатами для пользователей — но создавать и модерировать комнаты могут только пользователи с 600 и более подписчиков. Над аналогичными функциями работают Facebook, Spotify, Discord, Telegram, Slack, LinkedIn и Reddit.

#новость #clubhouse

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Igor Chimbur

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Вовремя

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Илья Попов

6

Наверное американцы от радости с ума сходят.

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Dennis Gerasimov

4

Да уже все м пох...й

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evilnw

3

Хайповоз уже уехал.

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Anatoly Osokin

2

Вот так закончилась история очередного мема :(

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Lucky Fucko

0

Уже совсем скоро с Маском пообщаюсь

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z z

0
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Комментарий удален

Кабельтов.ру

0

А все уже, поздно

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Dave

0
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Sergey Redmi

0

Все уже забыли что это такое. 
- Далеко до Таллинна?
-Тепперрь ттталлекккоооо

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Andre Macareno

0

Ну рассказывайте, что там внутри, тянка ж вроде под ведро ни разу не писала, реакт какой-нибудь? Или по факту писала не она?
Или там вообще код Гришки взяли, потому что Unlicense?

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